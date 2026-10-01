Říjen na Disney+ má co nabídnout. Tyhle novinky vás přikovají k obrazovce

- Podzim je oficiálně tady a s ním i nálož novinek na platformě Disney+
- Sledovat můžete třeba seriál ze světa Marvelu či dokument o populární kapele
Léto už je definitivně za námi, na scénu nastupuje podzim a stejně jako každý měsíc, také tentokrát vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co se v desátém měsíci letošního roku objeví na populární streamovací službě Disney+. Zmínit tentokrát musíme kupříkladu další seriál ze světa Marvelu s názvem Vision Quest, dokumentární snímek o jedné z nejznámějších kapel na světě Oasis: Don’t Look Back in Anger nebo druhou řadu restartovaného komediálního seriálu z nemocničního prostředí Scrubs: Doktůrci.
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A pokud se vám zrovna nic netrefilo do vkusu, můžete se podívat na něco z našeho výběru z minulého měsíce, kde najdete třeba nový německý postapokalypický seriál Město krve, který se natáčel také v České republice, nová dobrodružství Buzze Rakeťáka a kovboje Woodyho v animovaném snímku Toy Story 5: Příběh hraček nebo druhá řada komediálního seriálů ze sportovního prostředí s názvem Chad Powers.
Vision Quest
- Datum premiéry 1. řady: 14. 10. 2026
- Hrají: Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, Faran Tahir
Poté, co byl Vision znovu aktivován, se ukrývá před těmi, kteří z něj chtějí udělat zbraň. V ústraní hledá smysl své existence a radí se s umělými inteligencemi ukrytými ve svém programování, včetně nechvalně proslulého Ultrona. Jeho klidný život však skončí ve chvíli, kdy je na jeho robotickou hlavu vypsána odměna. Na útěku se pak spojí se záhadným mladíkem Thomasem Shepardem, který by mohl být reinkarnovaným Visionovým synem.
Vision Quest je to pokračování příběhu Visiona po WandaVision: nově znovuaktivovaný Vision (Paul Bettany) se ukrývá před lidmi, kteří ho chtějí využít jako zbraň, a snaží se zjistit, kdo vlastně je a jaký má smysl jeho existence. Přitom komunikuje s umělými inteligencemi uloženými ve svém systému, mimo jiné s JARVISem, FRIDAY, E.D.I.T.H. a především s Ultronem.
Oasis: Don’t Look Back in Anger
- Datum premiéry: 9. 10. 2026
- Účinkují: Liam Gallagher, Noel Gallagher, Keir Starmer
Oasis: Don’t Look Back In Anger sleduje triumfální návrat Liama a Noela Gallagherových na společném turné Oasis Live ’25. Film Stevena Knighta zachycuje největší hudební událost roku 2025 očima kapely i fanoušků po celém světě a nabízí jedinečný pohled do zákulisí příprav i samotných koncertů. Součástí jsou také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama po více než dvaceti letech.
hudební dokumentární film o britské rockové skupině Oasis, zaměřený především na její raketový vzestup v 90. letech, obrovský úspěch alba (What’s the Story) Morning Glory? a bouřlivý vztah bratrů Liama a Noela Gallagherových. Dokument zachycuje atmosféru éry Britpopu, koncerty, zákulisí i napětí uvnitř kapely a ukazuje, jak se z Oasis stala jedna z nejvýraznějších britských kapel své generace.
Scrubs: Doktůrci (Scrubs)
- Datum premiéry 2. řady: 1. 10. 2026
- Hrají: Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Judy Reyes, Ken Jenkins
J.D., Turk a Elliot už nejsou nezkušení stážisté, ale ostřílení lékaři, kteří patří k oporám nemocnice Sacred Heart. Zatímco předávají své zkušenosti nové generaci doktorů, sami dál čelí každodenním výzvám nemocničního života. Spolu se starými známými i novými tvářemi je čeká další kapitola plná humoru, emocí a nečekaných životních výzev.
Druhá řada restartu Scrubs, která je zároveň 11. řadou celého seriálu, pokračuje několik let po původním příběhu a sleduje J.D., Turka a Elliot už jako zkušené lékaře, kteří se ze svých někdejších začátků v Sacred Heart postupně dostali do role mentorů nové generace. J.D. se snaží zvládat práci, vztahy a zároveň pomáhat Dr. Coxovi, který řeší vážný zdravotní problém, zatímco Elliot se snaží vést mladé lékaře a Turk hledá rovnováhu mezi kariérou a osobním životem.
Afrika: Domov divoké přírody (Africa Earth’s Wild Home)
- Datum premiéry 1. řady: 3. 10. 2026
- Namluvili: Wunmi Mosaku
Afrika je kontinent jako žádný jiný. Najdete tu největší horkou poušť na Zemi, nejhlubší řeku i nekonečné savany. Vydejte se do nejodlehlejších koutů tohoto úchvatného kontinentu, objevte neprobádané světy, poznejte tvory dosud neznámé vědě a odhalte, jak zdejší dynamická krajina utváří životy všech, pro které je domovem.
Afrika: Domov divoké přírody je přírodovědný dokumentární seriál, který diváky zavádí do různých částí afrického kontinentu a ukazuje jeho mimořádně pestrou divokou přírodu. Zaměřuje se na život zvířat v savanách, pouštích, deštných pralesích i dalších prostředích a sleduje jejich každodenní boj o potravu, přežití a rozmnožování. Vedle ikonických druhů, jako jsou lvi, sloni, gepardi nebo hroši, představuje také méně známé živočichy a ukazuje, jak jsou jednotlivé ekosystémy vzájemně propojené.