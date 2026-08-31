Září bude na Disney+ stát za to. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější

- Blížící se konec léta si můžete zpříjemnit sledováním novinek na Disney+
- Zaujmout by vás mohlo třeba německý postapokalyptický seriál nebo nový Příběh hraček
Prázdniny jsou sice u konce, streamovací služby ale stále chrlí jednu novinku za druhou. Oblíbená platforma Disney+ nabídne v září hned několik novinek, které určitě stojí za zhlédnutí. Mezi ty nejlepší patří kupříkladu německý postapokalypický seriál Město krve, který se natáčel také v České republice, nová dobrodružství Buzze Rakeťáka a kovboje Woodyho v animovaném snímku Toy Story 5: Příběh hraček nebo druhá řada komediálního seriálů ze sportovního prostředí s názvem Chad Powers.
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A pokud se vám zrovna nic netrefilo do vkusu, můžete se podívat na něco z našeho výběru z minulého měsíce, kde najdete třeba nový seriál s názvem Střepy, nový animovaný seriál ze světa Hvězdných válek Star Wars: Vize uvádějí – Devátá Jedi nebo už čtrnáctá řada oblíbeného komediálního seriálu Futurama.
Město krve (City of Blood)
- Datum premiéry 1. řady: 16. 9. 2026
- Hrají: Lea Drinda, Soma Pysall, Franz Hartwig, Jördis Triebel, Lars Eidinger
Berlín – městský stát na pokraji zkázy. Ve světě zničeném klimatickou změnou utváří každodenní život kriminalita. Zatímco hrstka privilegovaných žije v klimatizované kopuli, zbytek města sužuje korupce a násilí. Osmidílný seriál Město krve se natáčel z velké části v České republice, včetně Prahy, Brna a Ústí nad Labem, které zastupovaly Berlín.
Sestry Beu a Phoebe v dětství osud rozdělil. Bea, trpící chronickým onemocněním, vyrůstá v bezpečí u své adoptivní matky, zatímco Phoebe bojuje o přežití v berlínských ulicích. Když se jejich světy v předvečer klíčových voleb opět střetnou, odhalí děsivou pravdu: upíři ovládají organizovaný zločin a jsou odhodláni uchopit politickou moc. Krev se stala skutečnou měnou města. Bea a Phoebe, uvězněné mezi soupeřícími silami, musí čelit zásadní otázce: Kdo představuje větší hrozbu — lidé, nebo upíři?
Toy Story 5: Příběh hraček (Toy Story 5)
- Datum premiéry: 23. 9. 2026
- Namluvili: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Ernie Hudson
Hračky jsou zpět ve filmu Toy Story 5: Příběh hraček od studií Disney a Pixar a tentokrát se hračky střetnou s technologiemi. Úlohu Woodyho, Buzze, Jessie a zbytku partičky ohrozí Žabletka, nový tablet, který má převratné názory na to, co je pro jejich dítě, Bonnie, nejlepší. Bude ještě někdy hraní stejné jako dřív?
Woody, Buzz Rakeťák, Jessie a ostatní hračky se znovu spojí, aby pomohli Bonnie v době, kdy její pozornost stále více přitahují moderní elektronická zařízení. Příběh se zaměřuje na střet klasických hraček s technologiemi a na to, co znamená zůstat pro dítě důležitý.
Chad Powers
- Datum premiéry 2. řady: 3. 9. 2026
- Hrají: Glen Powell, Steve Zahn, Toby Huss, Perry Mattfeld, Wynn Everett
Chad Powers je na hřišti hvězda, ale jeho podivné chování mimo něj vzbuzuje podezření – hlavně u trenéra Hudsona a Gerryho. Ricky zná pravdu, ale pokud chtějí Russ a Danny, aby Chad přežil základní část sezóny a dovedl tým Catfish do play-off, je jejich jedinou nadějí.
Chad Powers je komediální seriál, ve kterém bývalý univerzitní quarterback Russ Holliday po zničené kariéře přijme novou identitu, svérázného Chada Powerse, aby dostal druhou šanci v americkém fotbale. Druhá řada pokračuje v příběhu bývalého quarterbacka Russe Hollidaye, který dál vystupuje pod falešnou identitou Chada Powerse. Zatímco se snaží zachránit svou fotbalovou kariéru, musí udržet své tajemství před spoluhráči i trenéry a hrozí, že jeho dvojí život bude odhalen.
Psycho zabiják (Psycho Killer)
- Datum premiéry: 9. 9. 2026
- Hrají: Georgina Campbell, Malcolm McDowell, Logan Miller, James Preston Rogers, David Tomlinson
Po brutální vraždě svého manžela, kansaská dopravní policistka pátrá po pachateli. Brzy si uvědomí, že muž zodpovědný za vraždu je sadistický sériový vrah a jeho zkaženost a zlověstné plány jsou zvrhlejší, než si kdokoli dokázal představit. V hororovém snímku Psycho zabiják se představí například Georgina Campbell, Malcolm McDowell či Logan Miller.
Napínavý kriminální thriller o nebezpečném sériovém vrahovi, který za sebou zanechává brutální zločiny a děsí celé město. Policie se snaží odhalit jeho identitu a pochopit jeho motivy, zatímco vrah své pronásledovatele neustále mate a připravuje další útok. Vyšetřování postupně odhaluje temná tajemství a vytváří závod s časem, protože každá chyba může znamenat další oběť.