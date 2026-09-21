Obří baterie už nebudou jen pro Čínu: Apple ukázal, jak obejít přísné přepravní limity

- Kapacita baterií v mobilních telefonech v posledních letech uspokojivě roste
- Kvůli přísným přepravním předpisům však bývá maximální velikost omezena
- Apple ale na tyto regulace vyzrál a dá se očekávat, že ho budou následovat i ostatní
Kapacita baterií v telefonech velmi rychle roste. Výjimkou nejsou akumulátory s kapacitou 8 000 mAh a některé již překonaly bájnou hranici 10 000 mAh. Jenže se často stává, že takto velké baterie mají telefony jen na svém domácím trhu, protože přepravní předpisy jsou velmi přísné a výrobci raději sáhnou po dvou variantách s větší a menší baterií. Apple ale našel velmi elegantní kličku a tyto regulace obešel.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Dvě velikosti baterií jsou běžnou praxí
Politiku dvou verzí stejného telefonu s rozdílně velkými bateriemi praktikují hlavně čínští výrobci, kteří za dramatickým navyšováním kapacity baterií stojí v první řadě. Zatímco v Číně má jejich telefon klidně baterii s kapacitou oněch 10 000 mAh, verze pro globální trhy má baterii menší. Vídáme to u Xiaomi, Honoru nebo Viva a je to kvůli přísným přepravním předpisům.
Ty omezují maximální velikost jednotlivých bateriových článků, a pokud výrobce nechce sáhnout po konstrukci s více články, musí vsadit na nižší kapacitu. Když ne, přeprava a následné certifikace obdobného telefonu by byly mnohem nákladnější a výrobci by se to nemuselo vyplatit. Tyto předpisy platí samozřejmě i pro Apple, ale ten na ně vyzrál po svém.
Apple a jeho důmyslné řešení
V Evropě, USA a i v rámci dalších mezinárodních přepravních sítí platí pro malé baterie limit na jeden článek ve výši 20 Wh. Tuto hranici ale nový iPhone 18 Pro Max s baterií o velikosti 5 391 mAh překonává, přesto je k dispozici na globálních trzích. Jak je to možné? Je to velmi jednoduché, ale účinné – Apple pro potřeby přepravy kapacitu baterie softwarově omezuje.
Velikost je pomocí firmwaru omezena na hodnotu nižší než 20 Wh, a toto omezení platí od fáze výroby telefonu až po jeho distribuci ke koncovému zákazníkovi. V okamžiku, kdy je nový iPhone 18 Pro Max aktivován, toto omezení se automaticky zruší a uživatel má k dispozici plnou kapacitu. Jednoduché, ale elegantní a účinné.
Omezení baterie je možné opět aktivovat
Co ale když bude třeba iPhone 18 Pro Max někam poslat? Třeba kvůli opravě nebo jako dárek. Apple na to myslel a režim omezení kapacity je možné zpětně aktivovat v nastavení telefonu. Tato volba se nachází v sekci Obecné, jmenuje se Prepare to Ship (Příprava k odeslání) a její aktivací se kapacita opět sníží pod hranici 20 Wh.
Je pravděpodobné, že tuto taktiku začnou v blízké budoucnosti aplikovat i výrobci telefonů s Androidem, kteří většinou kvůli regulím vyrábí dva modely s rozdílnými kapacitami. Takto budou moct vyrábět jen jeden, a již by nemělo být žádným problémem posílat do Evropy, nebo kamkoliv jinde, telefony s bateriemi o kapacitách klidně okolo 10 000 mAh.