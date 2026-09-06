Recenze reproduktoru JBL PartyBox 330: masivní basy, světelná show i karaoke s AI funkcemi

- JBL využívá AI pro vylepšení zvuku reproduktoru i k odstranění vokálů při karaoke
- Novinka má dvojici 6,5″ wooferů, které dodají razantní basy
- Výdrž 18 hodin a jednoduše vyměnitelná baterie značně usnadní používání i v exteriéru
- Společně s reproduktorem jsem vyzkoušel i bezdrátové mikrofony JBL EasySing
Na recenzi mi nedávno dorazil nový párty reproduktor JBL PartyBox 330. Shodou okolností je tomu přesně rok, co jsem testoval model PartyBox 520, který je ale starší a o něco větší i výkonnější. V mnoha ohledech si ale jsou oba reproduktory podobné.
Design a zpracování8.8/10
Kvalita zvuku8.3/10
Výdrž baterie8.8/10
Funkce a výbava9.0/10
Mobilní aplikace7.8/10
Klady
- vysoký výkon
- světelné efekty
- kompatibilní mikrofony
- krytí IPX4
- vyměnitelná baterie
Zápory
- větší rozměry i hmotnost
- vyšší cena
- FLAC není pro Evropu
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Novinka zaujme například přepracovaným ovládacím panelem, futuristickou světelnou show i robustním zvukem s AI vylepšeními. Potěší také kompatibilita s novou aplikací JBL One nebo s bezdrátovými mikrofony JBL EasySing. Ty jsem měl možnost vyzkoušet také.
Design a zpracování
JBL v případě modelu PartyBox 330 nepřichází s žádnou revolucí a prakticky opakuje prvky, které známe z ostatních modelů. Rozměry 33,4 × 66,3 × 37,5 a hmotnost 17,1 kg jsou sice oproti zmíněnému modelu 520 o poznání nižší, nicméně praktické prvky, jako je výsuvné madlo nebo pogumovaná kolečka ve spodní části, zůstávají.
Čelní strana s kovovou mřížkou a plastickým logem výrobce vypadá taktéž povědomě. Na zadní straně pak kromě již zmíněného madla vidíme několik zajímavých prvků. Pokud to vezmeme shora, jsou to pogumovaná dvířka ukrývající většinu konektorů (ty mají své vlastní přisvícení, takže na ně uvidíte i při noční hudební produkci). Kromě mnou testované černé jej můžete zakoupit i v bílé barvě.
Za dalšími dvířky níže najdeme jednoduše vyjímatelnou baterii (JBL Battery 400, 2 590 Kč). Dále zde najdeme také bassreflexový otvor a konektor pro nabíjení opět s pogumovanou krytkou, takže se hodí zmínit i IPX4 krytí, které výrobce uvádí. Na obou stranách bassreflexu můžeme vidět malé otvory, které slouží pro uchycení mikrofonů EasySing. To je velmi praktické například pro převážení.
Boční strany obsahují pouze plastický vykřičník, který je pro tento typ reproduktorů JBL charakteristický. Mnohem zajímavější je však horní ovládací panel. Vévodí mu otočný ovladač, který je možné přepínat do různých režimů. Zvolený režim poznáme dle svítícího piktogramu, který značí režimy přehrávání, nabíjení, ovládání světelných efektů nebo ovládání připojených mikrofonů nebo kytary (pokud jsou připojeny). Jedná se tedy o velmi multifunkční prvek.
Pod ním najdeme řadu jednodušších podsvícených přepínačů, které slouží pro aktivaci Bluetooth párování, Auracast pro propojení více reproduktorů, dále zapínací tlačítko a nastavení úrovně basů. Poslední tlačítko slouží pro přepínání jednotlivých režimů již zmíněného hlavního otočného prvku.
Řešení je to poměrně praktické a relativně rychle pochopitelné, ačkoliv ovládá řadu funkcí. Celkové zpracování PartyBoxu je již tradičně na výborné úrovni a přestože jsou opět použity především tvrzené nebo pogumované plasty, vše pevně sedí a lícuje. Estetiku musí posoudit každý sám, důležité je, že se JBL drží svých zažitých rysů a jde stále stejnou cestou.
Parametry a konektivita
Nejprve se zaměříme na zvukové parametry. Odstup signálu od šumu výrobce uvádí jako 80 dB a frekvenční rozsah 40 Hz až 20 kHz. Uvnitř najdeme celkem čtveřici měničů: dva basáky o průměru 6,5″ a dva výškové reproduktory s PEN membránou o průměru 1″. Z hlediska zvukového výkonu se bavíme o 280 W RMS. Bluetooth je zde ve verzi 6.0 a mezi podporované kodeky patří MP3 a WAV a v některých regionech i FLAC. Bohužel dle specifikací od výrobce není k dispozici pro Evropu, Střední východ a Afriku.
Reproduktor podporuje funkci AI Sound Boost, bezdrátové mikrofony JBL EasySing, duálně připojené mikrofony i kytaru, světelnou show i chytrý režim ekvalizéru. Bonusem je také kompatibilita s novou aplikací JBL One.
Co je to AI Sound Boost?
Funkce AI Sound Boost využívá inteligentní systém digitálního zpracování zvuku, který v reálném čase analyzuje přicházející audio signál a dynamicky optimalizuje výkon reproduktorů. JBL tuto technologii označuje za jakýsi algoritmus, který dokáže „maximalizovat akustický výkon“ při minimalizaci zkreslení, a to i při vysoké hlasitosti. Jinými slovy, AI Sound Boost „tlačí reproduktor na jeho maximální schopnosti“, přičemž zachovává čistotu a hloubku zvuku, a to díky určité předpovědi pohybu membrány a reakce výkonového systému.
Za dvířkami se ukrývá široká nabídka konektorů. Mezi dominantní prvky patří dvojice 6,35mm Jack konektorů pro připojení dvojice mikrofonů nebo mikrofonu a kytary na stranách konektorového panelu. Mezi nimi vidíme vstup a výstup pro připojení reproduktoru do řetězce několika dalších v režimu Daisy Chain. Spodní řadu pak tvoří optika, USB-C a AUX vstup (3,5mm Jack). USB-C v tomto případě může pracovat v několika režimech: připojení k externímu uložišti, připojení k telefonu nebo počítači a připojení pro nabíjení mobilního zařízení. Přepínání jednotlivých režimů probíhá v aplikaci JBL One.
Kvalita zvuku
Co se týče zvukového výkonu, ani v tomto případě se nejedná o žádné velké překvapení. Společnost JBL je se svými PartyBoxy ale i menšími přenosnými reproduktory již poměrně proslulá a novinka tuto pověst určitě nepokazí. Výkon 280 W je dostačující na lecjakou událost a minimálně v prostorách běžného městského bytu ani nemáte šanci potenciál reproduktoru plně využít. Jedná se o produkt, který poslouží při taneční lekci, venkovní párty nebo pro jinou událost podobného typu. Tomu je uzpůsobený také basově orientovaný charakter, který nicméně nezastíní ostatní zvukové složky, jen zcela otevřeně basovou část preferuje.
To možná oceníte při taneční muzice v nočních hodinách, ale nepomůže to při karaoke večírku nebo produkci s kytarou, či běžnému domácímu poslechu. Naštěstí je zde možné regulovat úroveň basů nebo použít kompletní ekvalizér a upravit si zvuk k obrazu svému. Celkově je zvuk z nového PartyBoxu velmi čistý a konkrétní, nechybí mu důraznost ani energie, ale umí být také velmi vyvážený a umírněný.
Výdrž baterie
JBL reproduktor vybavilo vyměnitelnou baterii JBL Battery 400, která má kapacitu 68 Wh (9 444 mAh) a jedná se o tzv. Li-ion akumulátor. Tuhle baterii pořídíte za 2 590 korun, takže si jich můžete koupit více a libovolně je měnit.
To ale nejspíše nebude potřeba, protože PartyBox 330 zvládne 18 hodin přehrávání a zároveň je dodáván s 2 m dlouhým kabelem pro jednoduché dobíjení. Spíše tedy využijete to, že zařízení může sloužit jako powerbanka, která vám dobije počítač nebo telefon i při přehrávání hudby na nějaké venkovní akci. Kompletní nabití baterie zabere asi 3 hodiny.
Světelné efekty a aplikace JBL One
Podobně jako tomu bylo loni u modelu 520, i tady je možné světelné efekty ovládat prostřednictvím aplikace nebo přímo na zařízení. Efekty zároveň šikovně reagují na hudbu, přičemž nyní jich je k dispozici celých deset. Můžete si vybrat svůj oblíbený, nebo je spouštět náhodně. Pohrát si můžete i s aktivací jednotlivých reflektorů nebo jejich specifickým zabarvením.
Kromě nastavení světelných efektů se hned vedle v aplikaci nachází také tzv. „Laboratoř efektů“, tentokrát je ale řeč o zvukových efektech. Zde najdete některé základní zvukové efekty, jako je například echo nebo pak různé klaksony či zvolání. Tipuji, že tuhle část aplikace otevře většina uživatelů jen jednou, nebo alespoň pro mě se o nijak užitečné funkce nejedná. Podobně to vidím u další funkce s názvem „Měnič výšky tónu“, která jednoduše posouvá nahoru nebo dolů frekvenční posazení daného hlasu či nástroje.
Níže už pak vidíme klasický posuvník pro nastavení hlasitosti přehrávání, ekvalizér s přednastavenými presety i možností vlastního nastavení v celkem sedmi frekvenčních pásmech. Dále musím zmínit další funkce, jako je Playtime Boost pro zesílení zvuku a prodloužení délky přehrávání. Nabízí se také zesílení basů nebo vytvoření stereofonního páru z dvojice reproduktorů. Již jsem zmiňoval také možnost nastavení funkcí horního ovládacího panelu nebo nastavení efektu pro mikrofony či přepínání provozního režimu USB-C. Aplikace je kompletně v češtině a musím uznat, že je velmi přehledná, působí velmi moderně a nenašel jsem v ní v podstatě žádné chyby.
JBL EasySing mikrofony
Kromě reproduktoru samotného jsem vyzkoušel také bezdrátové mikrofony JBL EasySing, které pořídíte za 3 990 korun. Jejich spárování je velmi jednoduché, stačí totiž připojit USB-C modul k reproduktoru a oba mikrofony tlačítkem zapnout. Zajímavou funkcí těchto mikrofonů je AI potlačení vokálu ze skladby, aby vynikl váš zpěv. Míru tohoto potlačení i celkovou hlasitost jednotlivých mikrofonů lze nastavovat v aplikaci ale i přímo tlačítkem na nich.
Ačkoliv funkce samozřejmě mírně změní celkové vyznění skladby, kromě vokálů totiž zákonitě musí sebrat i část ostatních frekvenčních složek, na celkové vyznění to nemá zásadní negativní vliv a pro účely karaoke je to velmi praktické. Mikrofon zároveň můžete opatřit některým z přednastavených efektů, nebo si pohrát s úrovní basů či echa.
Umím si představit, že sestava PartyBoxu s bezdrátovými mikrofony a Spotify nebo YouTube poměrně spolehlivě odbaví karaoke party, za kterou byste v klubu nebo restauraci museli platit. Mikrofony jsou nabíjecí a zvládnou 10 hodin provozu. Dosah jejich signálu je 30 metrů a doba nabíjení 3,5 hodiny. Velmi praktické je také uchycení na tělo reproduktoru pomocí elastického pásku, který na mikrofony jednoduše nasunete.
JBL PartyBox 130 jako levnější alternativa?
Kromě testovaného modelu 330 přišlo JBL i s dostupnější alternativou s označením PartyBox 130. Designově je reproduktor hodně podobný, ale je o něco menší a lehčí. Nabídne nižší výkon 200 W a také baterii s menší kapacitou, nabídne ale většinu zmíněných funkcí, jako je kompatibilita s mikrofony JBL EasySing, chytrý ekvalizér Smart EQ nebo AI Sound Boost. S hmotností 14 kg je téměř o 6 kg lehčí než PartyBox 330, nemá tedy kolečka ani výsuvné madlo. Pořídíte jej za 9 900 korun, což je poměrně značná úspora. Výkonu bude přitom pořád dostatek.
Závěrečné hodnocení
JBL PartyBox 330 už patří spíše mezi ty dražší párty reproduktory, nicméně nabízí hned celou řadu využití. Nejpřirozenější pro něj bude produkce při sportovních skupinových akcích, lekcích tance, větších oslavách nebo party. Po dokoupení mikrofonů ale poměrně spolehlivě zvládne i karaoke, připojíte do něj i kytaru nebo televizi prostřednictvím optického vstupu. Nabízí se spojení s dalšími reproduktory prostřednictvím Daisy Chainu nebo Auracastu.
Výrobce zde šikovně implementuje AI funkce pro zlepšení zvuku reproduktoru nebo vylepšení zvuku mikrofonu při zpěvu. Umělá inteligence spolehlivě odstraní vokály ze skladeb v reálném čase a pochválit musím také jednoduché párování a ovládání mikrofonů. Taktéž aplikace JBL One funguje výborně a pokud si potrpíte na světelné či zvukové efekty, PartyBox 330 má taktéž co nabídnout.
Jestli využijete nabízený výkon a nevadí vám větší rozměry i hmotnost, nebál bych se do novinky investovat. Cena 14 790 Kč ale také není zanedbatelná. Pokud by vám stačil i méně výkonný model a oceníte spíše kompaktnější reproduktor, možná bych se poohlédl po levnějším modelu z nabídky s označením PartyBox 130, který vyjde na 9 990 Kč.