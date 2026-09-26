Nové iPady se blíží, tyto modely pravděpodobně dorazí ještě letos

- V kódu iPadOS se objevily zmínky o nových tabletech od Applu
- Zřejmě se chystá brzká odměna základního iPadu a iPadu mini
- Těšit se můžeme na vyšší výkon, lepší displeje a několik dalších drobností
Apple připravuje omlazení svých nejlevnějších iPadů. Důkazem budiž čerstvé nálezy v kódu systému iPadOS, které naznačují brzký příchod nových generacích tabletů iPad a iPad mini. Jejich upgrade dává smysl – základní iPad je totiž rok a půl starý, iPad mini je ještě o půl roku starší. Co všechno o chystaných tabletech kód systému prozrazuje?
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iPad mini: spousta drobných změn
Nová generace iPadu mini má v systému iPadOS vlastní obrázek, který velmi nenápadně prozrazuje hned několik novinek. Tou hlavní je přesun přední kamery na delší stranu rámečku, což je u všech ostatních jablečných tabletů standard – za základní polohu tak Apple bude nově považovat režim na šířku. Novým detailem je rovněž široká drážka na obou kratších stranách, která by mohla naznačovat nové umístění reproduktorů mířících přímo na uživatele. Pozice tlačítek má být stejná jako u stávajícího modelu.
Nový iPad mini by měl být podle posledních spekulací vybaven mírně větším OLED displejem, hovoří se rovněž o procesoru Apple A20 Pro z letošních iPhonů 18 Pro. K odhalení nového iPadu mini by mělo dojít ještě v letošním roce, možná už příští měsíc.
Základní iPad konečně dostane podporu Apple Intelligence
Nejlevnější iPad v nabídce Applu bude pravděpodobně navenek vypadat stejně, avšak uvnitř se odehraje několik významných změn. Tou hlavní bude výměna stávajícího čipsetu Apple A16 za výrazně novější A19. Tato změna přinese nejen výrazně vyšší výkon, ale rovněž podporu funkcí Apple Intelligence – díky novému čipu totiž bude i základní iPad splňovat minimální požadavek 8 GB RAM.
Základní iPad se rovněž dočká nových komunikačních čipů, a to modemu C1X s podporou sítí 5G, a čipu N1 s podporou bezdrátových standardů Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Nový základní iPad by mohl být teoreticky představen už v letošním roce, avšak většina informátorů se shodne spíše na jaře příštího roku. Tablet tak možná dorazí společně s „levnými“ iPhony 18 a 18e.
Dočkáme se i nového iPadu Pro?
Apple na konci letošních letních prázdnin překvapil novým procesorem Apple M6, který si zatím našel cestu do stolního počítače Mac mini. Prakticky všichni informátoři se shodnou na tom, že tento čip je prvním a zároveň posledním ze své generace, neboť v Applu již usilovně pracují na generaci M7. Ještě před její premiérou je ale vysoce pravděpodobné, že Apple bude chtít čip M6 nasadit ještě do jiných zařízení – přímo se nabízí tablety iPad Pro, které dosud žádnou generaci jablečných procesorů nevynechaly. Nebyly bychom překvapení, kdyby tyto tablety dorazili ještě letos společně s iPadem mini, byť se o nich zatím žádné zmínky v kódu systému neobjevují.
A jaké jiné produkty od Applu by mohly přijít ještě v tomto roce? Už dlouho Apple neaktualizoval zařízení do chytré domácnosti, takže se nabízí příchod nové Apple TV 4K a reproduktoru HomePod mini.