Brněnská T Aréna je těsně před dokončením! Nahlédněte s námi do jejích útrob

- Nahlédli jsme do brněnské T Arény na pokračující práce
- Klíčové technologie už jsou na svých místech a čekají na první návštěvníky
- Den otevřených dveří probíhá tento víkend 26.-27. září, hala bude do užívání předána 25. října
Multifunkční Aréna Brno, oficiálně nazvaná T Aréna, je jednou z největších investic Brna. Moravská metropole a zároveň druhé největší město v republice již netrpělivě vyhlíží dokončení haly na území brněnského výstaviště, hned vedle ikonického pavilonu Z. V útrobách haly jsme se byli podívat přibližně před rokem, kdy už sice stála hrubá stavba, nicméně pokud jde o samotné technologie, těch jsme ještě mnoho neviděli, což se ovšem po jedenácti měsících změnilo. Během tohoto víkendu bude moci do T Arény nahlédnout i široká veřejnost, přičemž my jsme mohli do nejmodernější haly v Česku nahlédnout o den dříve a navíc do míst, kam se veřejnost nedostane.
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Práce se pomalu chýlí ke konci
Už na první pohled se na hale odvedl oproti loňské návštěvě pořádný kus práce. Nahlédnout jsme mohli nejen do prostorů, kudy budou chodit běžní diváci na svá místa, kterých pojme hala až 13 tisíc, ale také do exkluzivních prostorů VIP sekce, včetně skyboxu operátora T-Mobile. Ten na dokončení stále ještě čeká, nicméně některé z menších skyboxů již byly zařízené, takže vážení hosté budou mít náležité pohodlí i výhled na ledovou plochu.
Nahlédnout jsme mohli také do press centra a na konkrétní novinářská stanoviště, odkud budou mít novináři ten nejlepší možný přehled. Kromě toho jsme se mohli podívat také do režisérského centra, odkud budou zkušení střihači a režiséři koordinovat veškerou grafiku a zvuk, od vnitřní kostky, přes vnitřní prstenec LED obrazovek po celém vnitřním obvodu haly, až po grafiku, která se bude promítat na panelech umístěných na vnějším plášti.
Operátor T-Mobile se postaral o kompletní zasíťování celé haly, přičemž řešení koordinoval i s ostatními operátory, aby měl každý návštěvník co nejkvalitnější služby. T-Mobile v rámci haly na strategických místech umístil speciální antény, které se starají o distribuci signálu do všech koutů T Arény. Systém je navržen tak, aby vyhovoval potřebám různých částí budovy, včetně hlediště, vstupní haly, garáže, zázemí a stravovacích zařízení.
Nejmodernější technologie zajišťující konektivitu
V rámci haly byla instalována také nejnovější MIMO technologie pro frekvence mid-band a C-band, přičemž tato technologie doposud nebyla v rámci Česka použita, v Brně si tedy odbyde premiéru. Celková šířka pásma potřebná k pokrytí hlediště bude činit 220 MHz, což znamená, že celkově lze dosáhnout rychlosti stahování až 45 Gbps. Optická páteřní síť arény zajistí vysokou datovou kapacitu pro přenos videa, včetně formátů v rozlišení 8K a ještě vyšších. V T Aréně bude celkem položeno několik desítek kilometrů optických vláken s přenosovou rychlostí až 50 Gbps.
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Slavnostní otevření brněnské T Arény je naplánováno na 8. ledna příštího roku, a to koncertem čtyř českých pěveckých hvězd, jejichž jména prozatím pořadatelé neprozradili. Lednový program bude patřit také operním ikonám Josému Carrerasovi a Plácido Domingovi, kteří v Brně vystoupí 20. ledna. Sportovní utkání se ale do haly podívají ještě letos, T Aréna bude oficiálně předaná do užívání 25. října, i poté ale budou na hale pokračovat drobné práce. Mezi největší sportovní akce, mimo hokejových zápasů Komety Brno, bude patřit Mistrovství Evropy házené žen. Celkové náklady na stavbu se odhadují na 5,5 miliard korun.