Navštívili jsme nejmodernější halu v Česku! Brněnská T-Mobile Arena pojme až 13 tisíc diváků

- T-Mobile Arena bude nejmodernější multifunkční halou v Česku
- Pojme až 13 tisíc návštěvníků sportovních a kulturních akcí
- Díky T-Mobilu se v ní připojíte mobilem rychlostí až 2,5 Gbit za sekundu
- Hotovo by mělo být na podzim příštího roku
Moderních víceúčelových hal je v České republice jako šafránu, nicméně v posledních letech jim poměrně „kvete pšenka“. Zatímco Praha má svou O2 Arénu, Pardubice sní o stavbě největší arény na světě a třeba v Jihlavě již dokončují Horáckou arénu, v Brně se museli delší dobu spokojit pouze s halou Rondo.
Před sedmi lety se ovšem dal do pohybu projekt s názvem Aréna Brno (která oficiálně ponese název T-Mobile Arena), který měla za cíl jediné – vybudovat jednu z nejmodernějších multifunkčních hal také ve druhém největším městě v republice. A právě na ní, respektive na stále pokračující stavbu, jsme se byli osobně podívat.
Největší a nejmodernější hala v Brně
„Nová multifunkční hala poskytne Brnu to největší a nejmodernější zázemí pro pořádání sportovních, kulturních a kongresových akcí. Hala navazuje na areál společnosti Veletrhy Brno, a. s. (BVV). Kapacita haly bude až 13 000 míst, spolu s ní město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích míst. Výstavba patří k největším strategickým projektům města Brna a zahájení samotné stavby začalo v září 2023. První návštěvníky přivítáme po jejím dokončení v roce 2026,“ stojí v oficiálním popisu celého projektu.
Samotná hala má nad úrovní terénu rozměry 151 × 108 metrů a dosahuje výšky zhruba 29,5 metrů. Zastavěná plocha pokrývá 16470 metrů čtverečních, obestavěný prostor je poté 475 tisíc metrů krychlových. Na stavbu objektu bylo využito 6826 tun železa a 30 tisíc m³ betonu. Celkový objem zabedněné konstrukce je 69 054 m².
Jen pro zajímavost – při výstavbě 60cm základové desky bylo denně využito šest kamionů s výztuží a tři kamiony s bedněním, přičemž v době největšího objemu prací se dle společnosti Hochtief, která je realizátorem stavby, přímo na ní pohybovalo na 170 lidí – konkrétně 14 techniků, 40 železářů, 70 tesařů, 25 betonářů a 31 pomocných dělníků. Střechu usadil největší evropský jeřáb s nosností 750 tun. Hala má 8 podlaží – 2 podzemní a 6 nadzemních.
Kapacita T-Mobile Arena je koncipována až na 13 tisíc návštěvníků, přičemž maximální kapacita se odvíjí podle toho, co se bude odehrávat uvnitř. Například varianta uspořádání pro hokej pojme až 12 206 diváků, včetně klubu, skyboxu a prstence, rozměr hřiště je 60 × 26 metrů a prostor nad hrací plochou je 7 m, dle kritérií Mezinárodní federace ledního hokeje.
Varianta uspořádání pro koncert se stojícími diváky na ploše pojme až 13 tisíc diváků, včetně klubu, skyboxu a prstence. Při variantě sedících diváků na ploše je plánovaná kapacita až 9 700 a třeba v uspořádání pro úpolové sporty pojme až 9 088 diváků, včetně klubu a skyboxu.
T-Mobile dodal špičkové technologie
Hlavní partner haly, operátor T-Mobile, nebude přítomný jen v názvu či skrze velké písmeno T nad hlavním vstupem, které je zároveň LED plochou na kterou lze promítat různé digitální prvky, ale také zajistí technické pokrytí mobilním signálem. Návštěvníci haly se budou moci těšit například na technologi massive MIMO (mMIMO) pro pásma midbandu a C-bandu, které T-Mobile jako první operátor v Česku úspěšně otestoval na podzim tohoto roku.
Vnitřní uspořádání haly bude virtuálně rozděleno do sedmi sektorů, aby došlo k co možná nejlepšímu pokrytí. T-Mobile využije agregace všech v místě dostupných frekvenčních pásem, čímž se dostane až na šířku 220 MHz, umožňující maximální teoretickou rychlost stahování v mobilu až 2,5 Gbit/s a celková agregovaná kapacita v hledišti a na ploše může dosáhnout až na 45 Gbps. Obavy nemusí mít ani zákazníci ostatních operátorů, neboť ti budou mít k technologiím také přístup. Délka optických vláken v hale bude dosahovat několika desítek kilometrů.
Optická páteř haly poskytuje nadstandardní datovou kapacitu pro přenos videa v jakémkoli rozlišení, které současné kamery podporují – včetně 8K a vyšších formátů. Hala bude napojena na infrastrukturu pomocí dark fibers (tmavých optických vláken). Aréna bude mít k dispozici 2×48 vláken, což je obrovská rezerva pro budoucí rozvoj.
Dark fiber umožňuje plnou kontrolu nad přenosovou kapacitou a zabezpečením. Síť je navržena tak, aby zajistila spolehlivou komunikaci složek integrovaného záchranného systému (IZS) i v kritických situacích, a aby byla dostupná ve všech prostorách arény, včetně garáží, zázemí či únikových cest.
Sportovní i kulturní akce
Důležitá ale není samotná stavba, dopravní dostupnost (1300 parkovacích míst, 150 míst přímo pod halou či zastávka MHD) či technická vybavenost, ale náplň kulturními a sportovními akcemi. Podle předsedy představenstva Arena Brno Petra Kratochvíla je už nyní velký zájem jak z kulturního, tak sportovního sektoru. Arena bude domovem pro hokejový tým Kometa Brno, v přípravě jsou mistrovství ve volejbale, lezení na stěnu či v malé kopané a plánují se také hudební koncerty.
„Stavba za téměř 5 miliard korun bez daně nabídne 30 různých druhů využití, kapacitu až 13 300 diváků a 1 300 parkovacích míst. Plánujeme, že se zde ročně uskuteční kolem stovky akcí. Více než 60 % programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinná show a další kulturní akce. Významnou část nabídky pak zaujme sport. Aréna se stane domovem hokejového klubu HC Kometa Brno a na jeho zápasy se promění v druhou největší hokejovou halu v Brně. A už nyní máme potvrzené pořádání různých evropských šampionátů i mistrovství světa,“ uvedl Petr Kratochvíl, předseda představenstva akciové společnosti Arena Brno.
Partnerství s operátorem T-Mobile také znamená, že jeho zákazníci budou mít oproti ostatním hned několik výhod. Kupříkladu bude k dispozici přednostní nákup vstupenek nebo exkluzivní soutěže. Partnerství s operátorem bylo uzavřeno na dva roky s možností prodloužení o další rok v případě oboustranné spokojenosti.
„Arénu považujeme za bránu k výjimečným zážitkům, která propojí světy sportu, kultury a zábavy a našim zákazníkům přinese opravdu skvělé výhody. Připravujeme například možnost přednostního nákupu vstupenek v rámci Magenta Moments, soutěže o atraktivní ceny, řešíme i speciální zóny a mnoho dalšího – vše oznámíme ale až před otevřením T-Mobile Arena příští rok. Věříme, že koncerty přilákají i naše zákazníky z okolních zemí,“ okomentoval spolupráci Petar Babić, obchodní ředitel T-Mobile Czech Republic.
Hotovo bude příští rok na podzim
Za návrhem haly T-Mobile Arena, která se nachází v areálu brněnského výstaviště (hned naproti památkově chráněného pavilonu Z), stojí sdružení firem A PLUS a Arch.Design, zhotovitelem je poté Hochtief. Stavba by měla být dokončena už v příštím roce, konkrétně na podzim.
Plánovaná cena projektu je 5,75 miliardy korun, z čehož 3 miliardy zaplatí město Brno, další 2 miliardy zajistí druhé největší město prostřednictvím úvěru, 200 milionů investuje Jihomoravksý kraj a 300 milionů korun do projektu vloží stát skrze Národní sportovní agenturu.