TOPlist

Marshall reproduktory za nejlepší cenu, díky speciálnímu kódu ušetříte až 2 000 Kč

PR článek
PR článek 17. 10. 18:35
Reproduktor Marshall

Pokud jste někdy pokukovali po stylovém reproduktoru, který nejen dobře vypadá, ale hlavně i skvěle zní, teď je ten správný moment. Mobil Pohotovost totiž spouští akci na tři populární modely, které s kódem MRSHLLpořídíte za doslova nejlepší cenu na trhu. Sleva dosahuje až 2 000 Kč. Akce ale platí jenom do konce měsíce a chytí ji tak jen ti nejrychlejší.

Čistý zvuk za zlomek ceny

V nabídce jsou tři modely, každý s trochu jiným zaměřením, ale všechny spojuje solidní výkon a kvalitní zvuk. Emberton II je ideální na cesty. Je malý, lehký, vydrží přes 30 hodin a díky certifikaci IP67 zvládne i déšť nebo prach.
Middleton je větší, má silnější zvuk, vícesměrové ozvučení a možnost bezdrátového propojení s dalšími reproduktory. Hodí se na ven i do větších prostor, které chcete pořádně prozvučet.
Acton III má potom klasické analogové ovládání, široké zvukové spektrum a stabilní výkon i při vyšší hlasitosti.
Ceny reproduktorů po uplatnění kódu:

Akci můžete chytit pouze do konce měsíce, takže pokud chcete kvalitní zvuk za zlomek ceny, teď je ideální chvíle. Zaručenou radost sklidí i jako vánoční dárek. Stačí zadat kód MRSHLL v košíku a máte hotovo.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Notebook Apple MacBook Air
Nový MacBook Pro je jen první vlaštovka. Na jaře dorazí další počítače s procesorem M5
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 18:00
0
Snímek ze seriálu Nobody Wants This
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (17. 10. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0
CEO MeguMethod Vratislav Zima
AppParade si už 12. listopadu posvítí na ty nejlepší AI projekty, vstup je zdarma
Redakce
Redakce Redakce 13:30
0
Čínský robot je přeborníkem v kung-fu. Kdy se naučí vysávat koberce, ptají se lidé v komentářích
Čínský robot baví internet mistrovským kung-fu! Až zvládne vysávat, koupím ho, reagují lidé
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
2

Kapitoly článku