Nevíte, na co koukat? Naše Netflix tipy na září vám pomohou

- Září se pomalu chýlí ke konci, na Netflix ale stále proudí novinky
- Tentokrát by byla chyba vynechat zajímavý španělský seriál či povedené Lego anime
Tropické dny jsou už definitivně za námi, což ale neznamená, že bychom vás ochudili o naše tradiční páteční tipy ze streamovací platformy Netflix, které vám doporučují ty nejzajímavější filmy, seriály či dokumenty, které na platformu zamíří v následujících sedmi dnech. Za zmínku stojí kupříkladu zajímavý španělský seriál s názvem Poslední případ, oblíbené anime ve stylu dánské stavebnice Lego One Piece či třetí snímek zpracovávající mysteriózní japonský příběh Mononoke – Film: Kapitola třetí: Hadí kletba.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například italské drama o vojenské škole v Neapoli s názvem Akademie Minerva, netradiční a jedinečnou reality show jménem Wonkův zlatý kupón či komediální seriál z prostředí americké střední školy Jiný svět.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Poslední případ (The Final Problem)
- Datum premiéry 1. řady: 25. 9. 2026
- Hrají: José Coronado, María Valverde, Maribel Verdú, Martiño Rivas, José Condessa
Pohasínající herecká hvězda musí využít detektivní schopnosti svých slavných postav a vyřešit podivné úmrtí v odlehlém hotelu. Podezřelí jsou hosté i personál. Na místě, z něhož nikdo nemůže odejít a kam nikdo nemůže dorazit, se všichni hosté i zaměstnanci stanou podezřelými ze zločinu, který se s každým uplynulým okamžikem ukazuje být složitější a zamotanější, než si kdokoli zpočátku dokázal představit – o tom pojednává seriál Poslední případ.
Na jaře roku 1959 uvěznila bouře třináct lidí na malém ostrově nedaleko Mallorky. Nikdo netuší, co se brzy stane v malém hotelu, kde jsou ubytováni: Elisa Manderová, nenápadná turistka anglického původu, je nalezena mrtvá. To, co se zpočátku jeví jako sebevražda, brzy začne vykazovat známky něčeho mnohem znepokojivějšího: vraždy. Basil, herec v důchodu, který kdysi ztvárnil na stříbrném plátně samotného Sherlocka Holmese, se téměř neúmyslně ocitne v roli toho, kdo má odhalit, co se vlastně stalo.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.