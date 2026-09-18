Září je plné zajímavých novinek na Netflixu, tyhle vás přikovají k televizi

- Září je v plném proudu a přináší i další novinky na Netflix
- Vynechat byste neměli třeba zajímavé drama z italské produkce či výlet do továrny Willyho Wonky
Parné letní dny jsou za námi a stejně jako každý pátek, také tentokrát vám přinášíme ty nejzajímavější novinky ze světa filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech podívají na streamovací platformu Netflix. Vynechat byste tentokrát neměli třeba italské drama o vojenské škole v Neapoli s názvem Akademie Minerva, netradiční a jedinečnou reality show jménem Wonkův zlatý kupón či komediální seriál z prostředí americké střední školy Jiný svět.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například povedená španělská komedie o sýru jménem Tenhle tým letí, druhá řada animovaného seriálu ze světa Stranger Things s názvem Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého nebo dramatický seriál podle skutečné události Monstrum – Příběh Lizzie Borden.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Akademie Minerva (Minerva Academy)
- Datum premiéry 1. řady: 22. 9. 2026
- Hrají: Irene Maiorino, Michele Rosiello, Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Giulio Brizzi
Na vojenské střední škole Minerva se mladíci musí popasovat s disciplínou, rivalitou a nátlakem rodiny. Kadet Salvo ale kromě toho pátrá po pravdě o zmizelém kamarádovi. Minerva Academy je drama, jehož děj se odehrává na vojenské střední škole v Neapoli. Je to svět, který jako by patřil do jiné éry – studenti jsou zde buzeni za úsvitu kvůli slavnostnímu vztyčení vlajky, mobilní telefony a civilní oblečení jsou zde zakázány a mezi vyučovací předměty patří vojenská taktika i lekce šermu.
Hlavními hrdiny seriálu jsou Salvo, chlapec z dětského domova, který nastoupil do školy, aby odhalil pravdu o osudu svého nejlepšího přítele; Vincenzo, který chce následovat vojenskou kariéru svého otce a Camilla, rozmazlená dívka z Milána, kterou tam poslal její otec, aby se napravila. Seriál Minerva Academy vypráví také o dospělých – důstojnících a civilních učitelích, kteří mají za úkol vychovávat mladé lidi, ale zároveň se musí vypořádat se svým svědomím, vlastní křehkostí a svými chybami.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.