Studentský elektromobil Titan má za sebou oficiální premiéru. Podívat se na něj můžete i vy

- Sportovní elektromobil StudentCar Titan vznikl jako soubor studentských prací
- Vozidlo se pyšní nejen působivými technickými parametry, ale i řadou inovativních řešení
- Do konce roku si jej bude moci prohlédnout i široká veřejnost
Univerzitní vzdělávání máme často spojeno s vysedáváním na přednáškách a nudnou teorií, která má k praxi daleko. Ačkoli v některých případech se tato představa potkává s realitou, v případě Vysoké školy báňské – Technologické univerzity Ostrava, je realita přeci jen o trochu jiná. V červnu jsme vás informovali o unikátním projektu s názvem StudentCar Titan – elektrickém supersportu, na jehož vzniku se podíleli nejen pracovníci univerzity, ale také samotní studenti prostřednictvím svých akademických prací. Nyní jsme dostali možnost podívat se na elektromobil pořádně zblízka u příležitosti oficiální premiéry.
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Unikátní projekt v rámci českých univerzit
Projekt byl založen v roce 2005 a už v roce 2008 představil svůj první vůz s vlastním designem. V roce 2010 zahájil vývoj elektromobilů, ze kterého vzešel v roce 2011 první prototyp. V roce 20214 pak StudentCar představil první český sportovní elektromobil, který získal homologaci.
„StudentCar Titan je naprosto výjimečný výsledek práce řady lidí a jsem rád, že se na něm Vysoká škola báňská podílela. Ocenit musím nejen technické specifikace, ale například také důraz na mimořádnou bezpečnost, kupříkladu skrze speciální systém umožňující efektivní hašení v případě požáru,“ uvedl Jiří Pokorný, prorektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Celý tým čítá přibližně 16 lidí. Osobně si cením toho, že se v rámci klíčových otázek povedlo propojit průmyslovou a akademickou sféru přímo se studenty,“ dodal Michal Weisz z Katedry materiálů a technologií pro automobily.
„Titan vznikl jako několik disertačních prací studentů, především na téma využití elektromobility v designu. Já jsem navrhl samotnou koncepci a v roce 2018 se rozjela předprodukční fáze práce na battery packu. Ten má výkon jako dvě nákladní vozidla či čtyři autobusy,“ zmínil designér automobilu Rostislav Zapletal, který vzhled vozu pojal jako svou disertační práci. „Některé části interiéru jsou bakalářské práce studentů. V rámci nich chceme jako univerzita ukázat, co umíme. To poté zúročujeme při spolupráci s automotive, kde už poté přesně víme, co máme dělat. StudentCar ale není jenom Titan, je to především komplexní vývoj,“ dodal Zapletal. Vzhled vozidla Titan vznikal v ateliéru průmyslového designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto voze,“ zakončil Zapletal.
Pod karoserií se ukrývá plně elektrický pohon se čtyřmi nezávislými elektromotory a individuálním řízením točivého momentu. Vůz využívá technologie jako torque vectoring, víceúrovňová kontrola trakce, řízení zadní nápravy nebo nastavitelná rekuperace. Jedním z nejvýraznějších konstrukčních prvků je integrované aerodynamické „pressure wing“ křídlo ukryté přímo v nárazníku. Řešení zvyšuje přítlak vozu bez zvýšení aerodynamického odporu. Vozidlo má přitáčející se zadní nápravu i nabíjení ukryté pod zadní SPZ. Matrix LED světlomety vznikly ve spolupráci se společností PO Lighting Czech v Novém Jičíně.
Technické parametry StudentCar Titan:
- Výkon 600 kW (815 koní)
- Točivý moment 1280 Nm
- Zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 s
- Odhadovaná maximální rychlost 245 km/h
- Dojezd 430 až 550 kilometrů
- Baterie o kapacitě 117 kWh
- 700V architektura
- Hmotnost 1991 kg (bez posádky)
- Šířka 1978 mm
- Délka 4975 mm
- Výška 1330 mm
Titan má výkonu na rozdávání, ale v případě potřeby jej zvládá balancovat. Zajímavostí je, že nemá klasické mechanické diferenciály, ale pouze softwarové, které si lze nastavit podle aktuální situace a potřeby řidiče. Co se týče brzdného systému, ten je hydraulický – každý z elektromotorů ale může být poháněný či bržděný individuálně.
Tento systém se hodí obzvláště v zatáčkách, kdy auto automaticky rozděluje výkony za pomocí gyroskopu. Titan se tak může stát autem s předním či zadním náhonem a vůz zvládá i rozdělovat točivý moment. Podvozek Titanu je poté tuhý a neřeší velké náklony, jen otáčení kolem vlastní osy a samotný záměr řidiče.
Pokročilá karoserie i systémy inspirované formulí 1
Samozřejmostí je také vlastní rekuperační systém, který je vázaný na plynový pedál. I lehké povolení vyvolá mírnou rekuperaci, při větším povolení se poté zvyšuje i samotná míra rekuperace. Rovněž v tomto případě si lze tento systém přizpůsobit dle potřeby a cíle, takže Titan umí jezdit i takzvaně „na spotřebu“. Řidič se nemusí bát ani prokluzu, a to díky vlastnímu protiprokluzovému systému, který je řešený přes elektromotory a nikoli přes brzdy – ve chvíli prokluzu Titan automaticky omezuje výkon motoru.
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Ačkoli karoserie vypadá na první pohled obyčejně, nenechte se zmást – je vyrobena z frézovaného a nýtovaného hliníku, oceli, uhlíkových vláken i dílů vytvořených za pomocí 3D tisku. Součástí karoserie jsou také obaly převodovky a motorů, konkrétně jsou součástí rámu, což je systém, který využívají například formule 1.
Každý motor má svou převodovku a tvoří jeden kus, přičemž převodovka má jednostupňový převodový poměr. Pozoruhodný je také sytém kladného a záporného momentu kol, kdy se Titan zvládne otáčet na místě, či se pohybovat takzvanou krabí chůzí.
Titan klade důraz také na bezpečnost. Mezi největší problémy elektromobilů v této oblasti patří chvíle, kdy vozidlo skončí v plamenech. Aby hašení bylo snadnější, vyvinuli vědci a studenti z VŠB otevřený battery pack chlazený vzduchem, který lze poměrně snadno naplnit chladivem a tím snadněji požár uhasit.
Prohlédnout si Titan můžete i na vlastní oči
Titan je výsledkem dlouhodobého vývoje elektromobilů na Katedře materiálů a technologií pro automobily pod Fakultou materiálově-technologickou. Katedra spojuje praktickou výuku, vědecký výzkum a spolupráci s firmami v oblasti automotive. Projekt byl financován z vědeckého Grantu Technologické agentury České republiky Doprava 2020+. Celkem StudentCar vyvinul již šest vozidel s vlastní konstrukcí a designem, která představují unikátní propojení univerzitního výzkumu, průmyslového vývoje a experimentální automobilové tvorby.
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Jedinou vadou na kráse je, že jsme se ve vozidle prozatím nemohli projet. Vůz aktuálně nedisponuje homologací pro provoz na pozemních komunikacích a v rámci univerzitního kampusu bychom jeho možnosti neotestovali ani zdánlivě. Po otevření polygonu pro testování autonomních vozidel, které má univerzita naplánované na příští měsíc, nicméně možná tato příležitost vznikne. Vůz si můžete prohlédnout na vlastní oči i vy – veřejnost dostane příležitost například na Dnech chytré mobility 19. září v pražském Průmyslovém paláci, případně na Designbloku Praha od 7. do 11. října.