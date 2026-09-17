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Redmi Note 17 Pro Max dorazil do Česka. Na startu prodeje je extrémně výhodný

PR článek
PR článek 17. 9. 15:37
Smartphone Redmi Note 17 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 17 (Pro) je konečně tu! Prodej jedné z nejprodávanějších řad od Xiaomi odstartoval a právě teď se čtveřice zbrusu nových povedených smartphonů dá pořídit absolutně nejvýhodněji – ušetříte až 2 tisíce, za recenzi dostanete super dárek a u Mobil Pohotovosti navíc i tříletou záruku úplně zadarmo.

Nejlevnější Redmi Note 17 jen za 4 649 Kč

Není žádnou novinkou, že Xiaomi u Redmi Note dlouhodobě klade důraz na to, aby si z různých cenových kategorií vybral skutečně každý. Nejinak je tomu také u aktuálních novinek. Nejlevnější z nich, Redmi Note 17, nabídne už za 4 649 Kč obrovský 6,99” AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a špičkovým jasem až 1 800 nitů. Nechybí ani 50Mpx fotoaparát a především pak obří 7 700mAh baterka s až dvoudenní výdrží. Zákazník se navíc u všech modelů může spolehnout na velmi dlouhou softwarovou podporu – Xiaomi slibuje až 6 let bezpečnostních aktualizací.

MAXimálně výkonná novinka

Ještě vybavenější Redmi Note 17 Pro cílí na uživatele, kteří chtějí od svého telefonu ještě větší odolnost (certifikace IP66, IP68 a sklo Gorilla Glass Victus 2), lepší displej (1,5K rozlišení, 120Hz a 3 500 nitů), detailnější fotky (50Mpx hlavní a 8Mpx širokoúhlý fotoaparát), velkou výdrž a rychlejší nabíjení. Právě teď vyjde jen na 7 389 Kč.

Smartphone Redmi Note 17 Pro

A konečně pro ty nejnáročnější představilo Xiaomi vůbec poprvé i variantu Redmi Note 17 Pro Max, která automaticky neznačí větší velikost samotného telefonu, ale odkazuje na absolutně nejvyšší výbavu, kterou řada vůbec nabízí. Oproti klasickému “pročku” má výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, lepší fotoaparát s optickou stabilizací a možností natáčet videa v 4K kvalitě. Štědřejší je také kapacita baterky, konkrétně 9 210 mAh se 100W nabíjením, která navíc slibuje až třídenní výdrž. Samozřejmostí je také kompletní balíček AI funkcí.

Ceny 17. řady Xiaomi Redmi Note

Tříletá záruka a sleva až 2 000 Kč

Xiaomi Redmi Note 17 pořídíte nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti, kde můžete nejen ušetřit, ale především také získat prodlouženou tříletou záruku. Za recenzi k telefonům dostanete i super dárek – chytrý náramek nebo třeba horkovzdušnou fritézu. Kompletní info a nabídku najdete na mp.cz/xiaomi-redmi-note-17.

Smartphone Redmi Note 17 Pro 5G

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Autor článku PR článek
PR článek
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