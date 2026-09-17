Kdy vyjde Steam Deck 2? Čipová krize naše plány nemění, zní z Valve

- Po gamepadu a domácí konzoli se na trh dostává i VR headset Steam Frame – poslední zařízení z letošního hardwarového lineupu od Valve
- Nedočkavý fanoušci se tak pomalu začínají ptát, kdy přijde na řadu druhá generace Steam Decku
- Pokud si myslíte, že do plánu Valve vstoupila paměťová a čipová krize, máme pro vás překvapivou informaci
Se spuštěním objednávek nového VR headsetu s názvem Steam Frame si společnost Valve odškrtla poslední položku ze seznamu hardwaru pro rok 2026. Pomalu, ale jistě se tak začíná nabízet otázka, zda jsme alespoň o krůček blíž druhé generaci populárního handheldu Steam Deck. Valve pochopitelně nic konkrétního neprozradí, přesto se ale na téma nové konzole (nebo přenosného PC, chcete-li) rozpovídal designer Pierre-Loup Griffais. Podle jeho slov ve Valve aktuálně přemýšlejí, jak a kdy by mohli takové zařízení uvést na trh.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Společnost Valve již roky jasně deklaruje, že Steam Deck 2 jednou skutečně vyjde a že se objeví až ve chvíli, kdy budeme mít firma k dispozici adekvátně výkonný čipset. Původní model uspěl díky správné kombinaci ceny, výkonu a výdrže baterie, což je recept, kterého by se Valve rádi drželi i v budoucnu.
Výkonnější Steam Deck, ale za jakou cenu?
„Zároveň nechceme, aby vyšší výkon znamenal výrazné snížení energetické účinnosti a výdrže baterie,“ uvedl Griffais už v roce 2023 s tím, že by raději viděl „skokový pokrok“ – naznačil však, že takový skok nemusí být fyzicky možný ještě několik let.
Začátkem letošního roku se Griffais v rozhovoru pro magazín IGN nechal slyšet, že hardwarový tým ve Valve „usilovně pracuje“ na dalším Steam Decku. O možných datech vydání ale pochopitelně hovořit nechtěl. Možná i s ohledem na stále se prohlubující paměťovou a čipovou krizi, která ostatně donutila společnost odložit a zdražit konzoli Steam Machine i headset Frame.
RAMokalypsa
Nyní od IGN zazněla nová otázka: „Ovlivnil současný nedostatek hardwaru způsob, jakým společnost Valve uvažuje o tom, zda skutečně zahájit vývoj Steam Deck 2?“ Griffais s odpovědí příliš neváhal a okamžitě odpověděl: „Ani ne.“
Na první pohled by to mohla být dobrá zpráva pro netrpělivé hráče. Anebo by to mohlo znamenat, že herní firma zkrátka čeká, až „RAMokalypsa“ pomine. Ostatně i VR headset Frame měl být původně o poznání levnější, avšak kvůli ceně pamětí RAM se cena nakonec vyškrábala na astronomických 1 059 eur (téměř 26 tisíc korun).
A tak se nabízí otázka, zda už se inženýrům z Valve alespoň podařilo nalézt vhodný čipset. Zařízení jako MSI Claw 8 EX AI Plus jsou dnes vybaveny výkonnými čipsety řady Panther Lake od Intelu. Nárůst výkonu mají znatelný, avšak podle dostupných testů vyloženě zázračné nejsou. Valve však nepochybně vidí do budoucnosti čipsetů nejen od Intelu, ale i AMD či Qualcommu. Uvidíme, s čím se v následujících letech vytasí.