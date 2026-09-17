TOP 7 nejděsivějších hororů na Netflixu: po těchto budete spát s rozsvícenou lampou

- Představujeme sedm hororů, po kterých se vám nebude chtít zhasnout
- Začneme zlehka a skončíme pořádnou noční můrou
- Od sériové vražedkyně na druhém konci telefonu přes náboženský kult až po krvavý letní tábor: každý titul děsí trochu jinak
Některé horory vás jednou vylekají a za pár minut už o nich nevíte. Jiné se usadí v hlavě a připomenou se ve chvíli, kdy jdete po tmě do vedlejšího pokoje. Přesně takové filmy nás čekají v následující sedmičce.
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Začneme podivnou hrou s divákem a přes táborového zabijáka, hovor z minulosti, krutý kult, vynalézavou Smrt a přízraky dojdeme až k děsivým úsměvům. S každým dalším filmem přitom přituhuje.
Dokonalost: když se hudební talent změní v noční můru
Dokonalost začíná setkáním bývalé nadějné violoncellistky Charlotte s novou hvězdou akademie, kde sama kdysi studovala. Cokoliv podrobnějšího by pokazilo zvraty, na kterých film stojí. Stačí vědět, že film začne jako psychologický thriller, brzy ale přidá pomstu, manipulaci a hodně nepříjemné proměny lidského těla.
V tradičním smyslu jde o nejméně strašidelný titul výběru. Dokonalost chce hlavně zneklidnit, zaskočit a prověřit žaludek. Autobusová pasáž dokáže být nesnesitelná i bez klasického monstra a pozdější odhalení mění význam toho, co jste už viděli. Právě kvůli divokým zvratům se film hodí ke společnému sledování, po kterém můžete hned začít rozebírat, co ještě dává smysl.
S ubíhajícími minutami dojde na manipulaci, sebepoškozování, amputace i sexuální zneužívání. Dokonalost proto možná nevyděsí tolik jako další filmy, několikrát vás ale donutí odvrátit oči. Jestli chcete šokující horor, který se nestydí přestřelit, může být přesně pro vás.
Ulice strachu – 2. část: 1978: letní tábor se mění v krvavou past
Tábor Nightwing měl být plný her, prvních lásek a soupeření mezi teenagery. V Ulici strachu – 2. části: 1978 však začne mezi chatkami řádit zabiják a les se promění v loviště. Sadie Sink a Emily Rudd hrají dvě sestry, jejichž komplikovaný vztah dává krvavému slasheru pevnější základ než samotné čekání na další oběť.
Film otevřeně navazuje na klasické táborové horory, zároveň pokračuje v příběhu prokletého města Shadyside. Nejlépe funguje, pokud jste před ním viděli Ulici strachu – 1. část: 1994. Úvod i závěr druhého filmu na první díl přímo navazují, zatímco samotný masakr v táboře tvoří uzavřenější příběh z roku 1978.
Ulice strachu se hodí hlavně na večer s přáteli. Místo dlouhého čekání nabízí přímočarou honičku se sekerou, rychlé tempo a dost krve na to, aby tábor Nightwing dostál své pověsti.
Telefon: jeden hovor může přepsat celý život
Seo-yeon se vrátí do starého rodinného domu a ze starého telefonu jí zavolá cizí žena. Young-sook žije ve stejném domě, jen o dvacet let dřív. V korejském filmu Telefon se jejich hovory nejdřív zdají jako nemožná příležitost napravit minulost. Pak ale Young-sook zjistí, jak snadno může změnit přítomnost druhé ženy a udělat z jejího života past.
Největší síla filmu neleží v cestování časem, ale v proměně vztahu dvou žen. Jeon Jong-seo dokáže během několika scén přejít od zranitelnosti k hrozbě, která přichází z doby, do níž se druhá hrdinka nedostane. Každý zásah do minulosti se navíc projeví přímo před očima Seo-yeon a pravidla příběhu se mění spolu s tím, která z žen má právě navrch.
Telefon má blíž k psychologickému hororu a thrilleru než ke klasické duchařině. Místo lekaček nabízí stupňující se bezmoc, brutální vraždy a několik zvratů, po kterých si budete chtít předchozí scény přehrát znovu.
Apoštol: pomalá cesta do krvavého pekla
Píše se rok 1905. Na izolovaném ostrově žije náboženská komunita, která unesla mladou ženu. Její bratr se v Apoštolovi vydává mezi členy kultu, aby ji našel. Režisér Gareth Evans, známý akčním nářezem Zátah, tentokrát dlouho zvyšuje napětí a nechává idylickou fasádu komunity postupně hnít před očima.
První polovina stojí na paranoie, kontrole a náboženském fanatismu. Ve druhé Evans naplno využije svůj cit pro fyzické násilí. Film je krvavý a brutální a jedna scéna s mučicím zařízením může být pro část publika důvodem, proč ho raději vynechat.
Apoštol nejlépe sedne divákům, které víc než prudké lekačky rozhodí znetvořená těla, litry krve a pomalu odkrývaná zkaženost uzavřené komunity. Film trvá 129 minut a je nejdelší z celé sedmičky, proto mu prospěje večer bez dalších plánů.
Pokrevní linie: Smrt si pamatuje celou rodinu
Vysokoškolačku Stefani pronásleduje stejná noční můra: slavnostní večer ve vyhlídkové věži se během několika minut změní v katastrofu. Když zjistí, že nejde o náhodný sen, vrací se domů za babičkou, která kdysi zachránila desítky lidí před smrtí. V Nezvratném osudu: Pokrevních liniích si však Smrt nepřichází jen pro přeživší. Dluh postupně splácejí i jejich potomci.
Šestý film série funguje i bez znalosti předchozích dílů. Zachovává její hlavní atrakci: obyčejné předměty skládá do řetězce drobných nehod a nechává diváka hádat, která z nich spustí krvavý konec. Nová rodinná linka dává úmrtím větší váhu a zároveň rozšiřuje pravidla, aniž by zdržovala dlouhým vysvětlováním.
V Pokrevních liniích se i obyčejné zahradní nářadí, kuchyňské spotřebiče nebo přístroje v nemocnici mohou změnit ve smrtící pasti. Než Smrt udeří, film vás nechá hádat, který z předmětů spustí řetězec nehod. Některé scény jsou vyloženě brutální, film je ale podává s černým humorem a během 110 minut málokdy zpomalí.
Jeho dům: přízraky, před kterými se nedá odstěhovat
Ve filmu Jeho dům dostane mladý pár z Jižního Súdánu šanci začít znovu v Anglii. Nové bydlení ale nepůsobí jako bezpečný přístav. Ve stěnách a temných místnostech se něco skrývá a s každým dalším zjevením je těžší poznat, co patří přízrakům a co bolestným vzpomínkám na útěk před válkou.
Film režiséra Remiho Weekese má účinné lekačky, ještě lépe však pracuje s minulostí, o které se oběma hrdinům těžko mluví. Dům tu není pouhá atrakce plná duchů. Připomíná jim, že před nebezpečím sice utekli, ale některé vzpomínky si přivezli s sebou.
Jeho dům je skvělá volba pro diváky, kteří chtějí kromě strachu také silný příběh. K duchům se přidávají vzpomínky na válku, nebezpečnou cestu přes moře a mrtvé dítě. Některé scény proto zasáhnou mnohem silněji než běžná lekačka ve strašidelném domě.
Úsměv 2: cizí tváře už nebudou působit nevinně
Popová hvězda Skye Riley se chystá na světové turné, když se stane svědkem děsivé smrti. Brzy začne vídat usmívající se postavy, kterých si nikdo jiný nevšímá, a ztrácí jistotu, co se opravdu stalo. Úsměv 2 mění obyčejný výraz radosti ve varování, že se blíží něco zlého. Po chvíli začne být podezřelý každý obličej v pozadí.
Režisér Parker Finn tentokrát spojil nadpřirozenou kletbu s tlakem na celebritu, která musí fungovat před publikem i ve chvíli, kdy se jí rozpadá vnímání reality. Film střídá dlouhé napětí s prudkými lekačkami, krvavými výjevy a několika scénami postavenými na hudbě a choreografii. Naomi Scott přitom drží pohromadě i okamžiky, v nichž se podívaná záměrně utrhne ze řetězu.
Úsměv 2 má 127 minut, většinu času ale nepolevuje. Pokud chcete z této sedmičky nejvyšší šanci na opravdu nepříjemnou noc, pusťte si právě ten. Čekají vás brutální scény, drogy a obrazy, které se vám mohou vracet při pohledu na cizí úsměv.
Co si pustit jako první?
Na večer s přáteli se nejlépe hodí Ulice strachu nebo Pokrevní linie. První rychle rozjede táborový masakr, ve druhých můžete společně hádat, který nenápadný předmět spustí další smrtící nehodu. Kdo chce chytřejší psychologické napětí, měl by sáhnout po Telefonu, zatímco Jeho dům přidává k přízrakům nejsilnější příběh celé sedmičky. Úsměv 2 zůstává jasnou volbou pro večer, kdy jde hlavně o lekačky a nepříjemný pocit ještě dlouho po skončení filmu.
Pokud bych měl přidat jeden tip mimo hlavní sedmičku, vybral bych tchajwanský Incantation. Found footage horor o porušeném náboženském tabu si pohrává s představou, že samotným sledováním vstupujete do jeho kletby. Tenhle film je nejlepší nechat na noc, kdy se opravdu chcete bát a ráno nikam nepospícháte. Počítejte ovšem s tím, že pro něj na českém Netflixu bohužel zatím nejsou k dispozici české titulky ani dabing.