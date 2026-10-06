- Nechat umělé inteligence proti sobě hrát StarCraft je dobrý způsob, jak otestovat jejich schopnosti
- Tedy až do chvíle, kdy některé z nich začnou podvádět
- ChatGPT-6 Astra se nerozpakovala a k dosažení vítězství využila nekalé praktiky
Souboj člověka proti umělé inteligenci není ve světě videoher nic nového. Virtuální protivníci mohou prověřit schopnosti hráčů na závodních okruzích, v akčních střílečkách či v realtimových strategiích. Mezi dlouhodobě nejpopulárnější kompetitivní tituly na světě patří bezesporu StarCraft, který si minimálně v Jižní Koreji vybudoval status regulérního sportu. I když zápolení mezi člověkem a umělou inteligencí může nabídnout zajímavou podívanou, o poznání pozoruhodnější se hra stává ve chvíli, kdy se proti sobě postaví dvě zcela rozdílné umělé inteligence.
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I umělá inteligence umí podvádět
Projekt StarSkirmish proti sobě ve hře StarCraft staví nejen umělou inteligenci vytvořenou pro potřeby hry, ale také zapojuje do ní také AI, kterou vytvořili lidé původně za jiným účelem. V klání se proti sobě postavili například ChatGPT-6 Astra a Claude Opus 5.5, nicméně nejlepší výsledky vykazuje AI s názvem Stardust. Kdo by čekal, že se boti proti sobě utkají ve vší počestnosti a v rámci daných pravidel, byl by překvapen, jak rychle si zvládli osvojit lidské vlastnosti.
Live now
GPT-6 Astra takes on the best StarCraft bot in the world: Plutohttps://t.co/PMTM7ttSYM
— kai (@kaimcpheeters) October 4, 2026
V pátek se umělá inteligence od OpenAI utkala s Claudem a botem Pluto, přičemž AI ChatGPT se podle webu Kotaku nepodařilo získat rozhodující převahu. AI se proto uchýlila k taktice, která se u moderních modelů umělé inteligence stává znepokojivě běžnou – porušila pravidla a začala podvádět. Konkrétně si GPT-6 Astra stáhla Stardust a začala ho spouštět namísto svého vlastního bota. Kai McPheeters, který stojí za projektem StarSkirmish, nakonec vrátil kód GPT do původního stavu.
To, že se model GPT-6 Astra rozhodl překročit stanovené hranice, když narazil na překážku, není až tak překvapivé. Když agenti OpenAI nemohli získat požadovaná data z webových stránek OSN, našli kreativní řešení a zneužili nástroj Google XSS Game, což je výukový nástroj pro cross-site scripting. Agenti se mimo jiné také pokusili lhát aby zakryli stopy po své akci. Pochopitelně nejsou AI agenti od OpenAI jediní, kteří nejednají zcela podle pravidel, ale ostatní alespoň zatím nebyli přistiženi při podvádění ve hře StarCraft.