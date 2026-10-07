Těšíte se na Siri AI? V Evropě nejspíše ještě budeme mít nějakou dobu smůlu

- AI od Applu to nemá v Evropské unii zrovna lehké
- Gigant z Cupertina se na starém kontinentu potýká s tvrdými nařízeními a regulacemi
- Uživatelé v EU by se plnohodnotné Siri AI mohli dočkat nejdříve za pět měsíců
Umělá inteligence je v posledních letech prakticky všude, přičemž chytré telefony stojí v čele současného boomu. Zatímco Google a jiní přišli na to, jak AI přinést co možná největšímu počtu uživatelů, Apple zvolil opatrnější přístup a ujetý vlak dohání vlastním tempem. To nicméně platí především pro Spojené státy a zbytek světa – v Evropě je situace ohledně nové Siri AI a Apple Intelligence obecně trochu složitější a většinu zajímavých a užitečných funkcí gigant z Cupertina na starém kontinentu zkrátka nenabízí.
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Pět měsíců čekání jako nejvíce optimistický scénář
I když lze regulace a omezení ze strany Evropské unie do určité míry pochopit, ve finále je obětí celé situace spotřebitel. Ten si totiž kupuje zařízení od Applu za přibližně stejnou cenu, jako jakýkoli jiný zákazník ve světě, nicméně reálně dostane zařízení s nižší hodnotou a méně funkcemi. Na tom se bohužel nejspíše v dohledné době nic nezmění, alespoň podle informací známého novináře Makra Gurmana z agentury Bloomberg.
Gurman uvedl, že zpoždění při zavádění nových funkcí v EU v délce přibližně pěti měsíců by bylo „absolutně nejlepším možným scénářem“, přičemž evropským uživatelům by mohlo hrozit ještě delší čekání, neboť Apple čeká ostré vyjednávání o splnění digitálních předpisů Evropské unie.
Gurman se domnívá, že Apple zdržuje aktualizaci Siri AI, aby vyvinul tlak na Evropskou komisi, a doufá, že frustrovaní zákazníci budou požadovat změnu přístupu Unie a tím celou záležitost de facto vyřeší za něj. Gurman tuto situaci přirovnal k opožděnému zavedení služby Apple Intelligence v EU. V tomto případě je ale třeba poznamenat, že Siri AI není v EU dostupná na zařízeních iPhone ani iPad, ale uživatelé v rámci Unie k ní mají přístup na počítačích Mac. Doufejme, že se celá situace co nejdříve vyřeší, a Apple bude moci poskytnout svou představu o AI co možná nejširšímu počtu uživatelů.