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Kdy dorazí Siri AI do Evropy? Tim Cook telefonoval s Evropskou komisí

Jakub Fišer
Jakub Fišer 1. 7. 16:35
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Tim Cook s vlajkou Evropské unie na pozadí (ilustrační obrázek)

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  • Apple dál řeší s Evropskou komisí zpřístupnění funkcí Siri AI a dalších pro uživatele v Evropě
  • Tim Cook se měl v tomto týdnu účastnit videohovoru s eurokomisařskou Hennou Virkkunen
  • Podle ní byla diskuze konstruktivní, žádnou věcnou konkluzi však ani jedna strana nezveřejnila

Šéf Applu Tim Cook se osobně zapojil do jednání s Evropskou komisí (EK) ohledně regulačních kroků, které brzdí příchod funkcí Apple Intelligence a Siri AI k uživatelům v Evropské unii (EU). Podle deníku Financial Times proběhla virtuální schůzka s místopředsedkyní Evropské komise pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Hennou Virkkunen. Obě strany ji měly označit za konstruktivní.

Apple viní EU, Brusel odpovědnost odmítá

Nejprve malá časová rekapitulace. Spor se rozhořel už před dvěma lety, kdy Apple oznámil, že kvůli problémům s interoperabilitou nepřinese funkce Apple Intelligence a některé další pro iPhony a iPady do Evropské unie. Oheň vzplál znovu po letošní červnové konferenci WWDC26, na níž Apple představil zcela přepracovanou Siri AI postavenou na platformě Apple Intelligence. Zároveň však oznámil, že ani tato novinka nebude při vydání iOS 27 a iPadOS 27 dostupná v zemích EU.



Siri AI



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Firma tehdy vydala nezvykle ostré prohlášení, ve kterém odpovědnost připsala evropské legislativě, konkrétně zákonu Digital Markets Act (DMA). Podle Applu regulátoři odmítli návrh řešení nazvaný Trusted System Agent, který měl umožnit bezpečný přístup konkurenčních hlasových asistentů ke stejným systémovým funkcím jako Siri AI.

Apple zároveň tvrdí, že Evropské komisi nabídl 18měsíční přechodné období. Během něj by Siri AI uvedl na trh a zároveň postupně dokončil implementaci požadovaných změn. Podle společnosti ale Brusel tento návrh nepřijal. Evropská komise však situaci vidí zcela opačně. Její mluvčí krátce po oznámení Applu uvedl, že nic v pravidlech DMA společnosti nebrání uvést nové produkty na evropský trh. Podle Komise Apple pouze nedokázal připravit řešení, které by splňovalo evropské požadavky na ochranu soukromí a bezpečnost.

„Rozhodnutí nenabídnout zákazníkům v EU funkce Siri AI je čistě v režii Applu a nikoho jiného. Akt o digitálních trzích nijak nezakazuje firmám uvádět na evropský trh nové produkty. Apple však nesmí omezovat volný trh a nesmí omezovat to, jaké AI funkce budou uživatelé v EU používat a jaké ne,“ prohlásil zkraje června mluvčí EK Thomas Regnier.

Tim Cook převzal iniciativu

Podle Financial Times se nyní do celé záležitosti vložil přímo Tim Cook. Během videokonference s Hennou Virkkunen se obě strany bavily o možnostech, jak Siri AI zpřístupnit evropským zákazníkům, aniž by Apple riskoval vysoké pokuty za porušení pravidel DMA. Evropská komise po jednání uvedla pouze to, že šlo o „konstruktivní výměnu názorů na témata společného zájmu“ a že práce na řešení pokračují. Žádné konkrétní závěry ani časový harmonogram zveřejněny nebyly.

Siri AI je pro Apple strategickou prioritou

Osobní účast Tima Cooka naznačuje, jak velkou důležitost Apple projektu přikládá. Nová Siri je jedním z hlavních pilířů letošních softwarových novinek a zároveň představuje klíčovou součást širší strategie společnosti v oblasti umělé inteligence. Cook se navíc v posledních týdnech osobně angažoval i v dalších regulatorních otázkách. Nedávno například jednal s americkou administrativou o dopadech celosvětového nedostatku operačních pamětí na výrobu produktů Applu.

Přestože zatím není jasné, zda aktuální jednání přineslo výraznější posun, je zřejmé, že Apple i Evropská komise hledají cestu ke kompromisu. Pro evropské uživatele to ale zatím nepřináší nic nového – datum, kdy se Siri AI, Apple Intelligence nebo třeba dlouho očekávané zrcadlení na Mac konečně objeví i na jejich iPhonech a iPadech, stále zůstává neznámé.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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