Zrcadlení iPhone v iOS 18: vyzkoušeli jsme vychytávku, která v Evropské unii není dostupná

Za hranicemi Evropské unie jsme si mohli naplno vyzkoušet novinky v iOS 18

Například zrcadlení iPhonu na displej Macu, které v zemích EU dostupné není a nebude

Pokud se chystáte na letní dovolenou do Británie nebo na Balkán, můžete si novinky také otestovat

Nová verze operačního systému iOS 18 nabízí spoustu nových zajímavých funkcí, z nichž to nejzajímavější jsme popsali v našich dojmech z několikadenního testování veřejné beta verze. Kromě toho jsme si ale mohli vyzkoušet i jednu velice unikátní funkci, která už je součástí aktuální bety, v zemích Evropské unie (EU) však dostupná není – a v dohledné době ani nebude. Jak se používá zrcadlení iPhonu na Mac?

Zrcadlení iPhonu a Evropská unie

Apple představil zrcadlení iPhonu na displej Macu v červnu s kupou dalších novinek v iOS 18. Záhy však šokoval tím, že funkce nebude v první vlně k dispozici uživatelům ve státech EU. Důvodem je pravěpodobná obava Applu o možné porušení zákona o digitálních trzích (DMA).

Firma již několikrát potvrdila, že ze stejného důvodu prý letos do Evropy nedorazí sada AI funkcí Apple Intelligence. V případě iPhone Mirroringu, neboli zrcadlení iPhonu na Mac, hraje zásadní roli fakt, že americký gigant podporuje tuto funkci pouze v případě, že uživatel používá iPhone a Mac. S mobilním telefonem jiné značky to nefunguje. Z toho důvodu by Evropská komise mohla Apple podezírat z protisoutěžního jednání.

Svou vlastní pokroucenou logiku to má. Pro uživatele je důležité, že tato na první pohled velmi užitečná funkce v našich končinách zkrátka dostupná není. Pokud si na svůj Mac a iPhone nainstalujete nejnovější veřejnou beta aktualizaci, můžete si v menu aplikací všimnout nové ikonky iPhone Mirroring. Při pokusu o otevření se však zobrazí chybová hláška: „V této zemi nebo oblasti není zrcadlení iPhonu k dispozici.“

První dojmy ze zrcadlení iPhonu

Mimo země Evropské unie však tato funkce již k dispozici je, a to rovnou s nejnovější vývojářskou či veřejnou betou iOS 18 a macOS 15 Sequoia. Pokud tedy v rámci letní dovolené plánujete vyjet někam za hranice EU, můžete si zrcadlení vyzkoušet i vy. My jsme si ji celkem paradoxně mohli otestovat v Číně.

Každé první spuštění zrcadlení je otázkou přibližně 2 až 3 sekund, následná odezva už je blesková. Trochu nepříjemné je zatím na macOS přepínání mezi aplikacemi v iPhonu či návrat na hlavní obrazovku. Toho docílíte pouze tak, že kurzorem myši najedete nad okno zrcadleného iPhonu. Následně se vám v pravém rohu objeví dvě tlačítka – první vás navrací na hlavní obrazovku, druhé zobrazí přepínač aplikací. Toto umístění lze označit jakkoliv, jen ne za pohodlné. Snad v budoucnu Apple přidá nějaké kláveskové zkratky, které by tyto úkony nahradily.

Dle očekávání je funkce maximálně praktická. Po propojení obou zařízení můžete iPhone ovládat pomocí trackpadu a klávesnice, otevírat aplikace a reagovat na notifikace. S dalšími beta verzemi by měla být přidána i podpora pro přenášení souborů, fotek, videí mezi oběma zařízeními jen pomocí gesta drag & drop (přetažení). Přitom stačí mít po celou dobu zrcadlení přístup pouze k vašemu Macu – iPhone klidně nechte v kapse nebo na nabíječce. Potřebujete pouze zajistit, že je v dosahu vašeho Macu skrze Wi-Fi.

Aby vám zrcadlení fungovalo, musí být iPhone uzamčený. Jakmile jej odemknete, zrcadlení obrazu se přeruší. Pokud je tento režim aktivní, chodí vám do macOS stejné notifikace, jako na iPhone. Když na některou z notifikací kliknete, ihned se dostanete do dané mobilní aplikace (v rámci zrcadlení), že které notifikace pochází. V praxi je toto nesmírně intuitivní a snadno se na to zvyká.

Aplikace na macOS má i jednoduchou nabídku nastavení, kterou vidíte na screenshotu výše. Aktuálně dovoluje změnit pouze bezpečnostní konfiguraci při spouštění zrcadlení. V iOS 18 v nabídce Nastavení – Obecné – AirPlay a kontinuita pak najdete informace o tom, kdy jste naposledy zrcadlení využili a s jakým zařízením.

V jakých zemích zrcadlení iPhonu vyzkoušet?

Funkce iPhone Mirroring není vázaná na to, jakou zemi máte nastavenou ve svém Apple ID, ani na to, kde jste případně produkt zakoupili. Důležité je pouze to, kde se aktuálně nacházíte. Stačí tedy vyjet za hranice Evropské unie a zrcadlení by se vám hned mělo zpřístupnit. Jedinou podmínkou je používat iOS 18 a macOS 15 ve vývojářské či veřejné beta verzi. Nepomůže ani připojení do jiné země přes VPN (otestováno), jelikož VPN vám změní pouze IP adresu, nikoliv fyzickou (GPS) polohu zařízení, kterou Apple v tomto případě používá.

Abyste si iPhone Mirroring mohli vyzkoušet, ani nemusíte nijak moc cestovat. Hranice EU opouští celá řada Čechů během letních dovolených. Funkce by měla být k vyzkoušení například při cestě do: Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Albánie, Kosova, Severní Makedonie, případně na západ od nás do Švýcarska nebo Velké Británie.

Lze očekávat, že jakmile dojde k uvedení funkcí Apple Intelligence, budete si moci stejným způsobem vyzkoušet kdekoliv mimo EU i ty. Nezapomínejte, že v tuto chvíli je možné Zrcadlení iPhonu používat pouze pokud máte na telefonu beta verzi iOS 18 a na počítači betu macOS Sequoia.