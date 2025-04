Recenze Vivo V50: vlajkový telefon pro selfíčkáře

Vivo V50 je novinka, která přichází jen 9 měsíců po svém předchůdci V40

Něco málo vylepšuje, hlavně 6000mAh baterii a hlavní fotoaparát v nočních podmínkách

Meziročně však telefon zdražil, jediná dostupná verze vyjde na 14 990 Kč

S jarním obdobím vždy přichází příval telefonů střední třídy. Svou premiéru už si odbyl Samsung, Xiaomi, potažmo Redmi, Realme i Motorola. Se svým, notně ambiciózním příspěvkem se hlásí i čínské Vivo. Novinka jménem Vivo V50 připlouvá jen 9 měsíců po svém předchůdci a kvůli meziročně vyšší cenovce riskuje, že bude srovnávána s Pixelem 9a či iPhonem 16e.

Vivo V50 se na rozdíl od svého předchůdce prodává pouze v jediné paměťové variantě, a to hned té zajímavější. Konfiguraci 12/512 GB pořídíte za 14 990 Kč včetně DPH, na výběr máte ze dvou barev. Stejná konfigurace vloni stála o tisícovku méně, navíc byla k dostání i základní verze 8/256 GB za 12,5 tisíce korun. Vivo tedy slušně podražilo a žene svůj model vyšší-střední třídy blíž a blíž typickým „skoro-vlajkovým“ telefonům.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu. Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Balení je typicky velmi útlé a prázdné. Najdete zde telefon samotný, nějaké to povinné čtení, sponku na SIM kartu, 1metrový nabíjecí kabel USB-C/USB-A a průhledné plastové pouzdro. To je zajímavé extra ochranou rohů proti nárazům a také krytkou nabíjecího portu. Ta však není potřeba, vzhledem k certifikaci odolnosti. Na displeji máte rovnou nalepenou měkkou fólii.

Design z loňska

Designéři ve Vivo měli nejspíš dlouhou celozávodní dovolenou. Jinak si těžko vysvětlíme, že Vivo V50 – znovu připomínáme, přicházející jen 9 měsíců po V40 – vypadá úplně stejně jako loňská generace. Pravda, je nepatrně nižší a trochu širší, stále si však udržuje tenký profil 7,6 milimetru. Jak ale asi tušíte, okem to vidět není a na ergonomii se to také nijak nepodepsalo. Pořád se skvěle drží a potěší i hmotnost necelých 200 gramů.

Přesto si říkám, že zákazník nedostane vlastně nic nového. Novinku odlišuje maximálně světle fialová barevná varianta a mírně odlišně koncipovaný fotomodul, i když to už ty rozdíly opravdu chci hledat. Nicméně, pro náruživé noční fotomaniaky dobře poslouží zvětšený světelný kroužek Aura Light.

Potěší také zvýšená odolnost IP68/69, tedy certifikovaná ochrana proti prachu a vodě nejen při ponoření do 1,5metrové hloubky na 30 minut, ale i proti vysokému tlaku při ponoření nebo u stříkající vody. Slušnou odolnost si drží i plastová konstrukce, která neskřípe a v běžném provozu se ani neprohýbá. Ačkoliv perfektní zpracování vypadá jinak, horní část zad například nepřesně doléhá na plastový rámeček, ale při používání to ničemu nevadí.

Ani po obvodu nečeká na zákazníka žádné překvapení. Dole je hlasitý reproduktor, umí vytvářet stereo efekt, vedle něj USB-C a slot pro dvě nanoSIM karty. Napravo pak tlačítko zamykání a kolébka pro regulaci hlasitosti. To, co vypadá na horní hraně jako infraport, je bohužel jen sada mikrofonů.

Displej, výkon a výbava

Také obrazovka vypadá na první pohled stejně jako vloni. Ale není. Tato je zaoblená na všech čtyřech stranách, což vytváří uvěřitelný bezrámečkový efekt. Obyčejně jde o 6,77″ panel typu AMOLED, pravděpodobně znovu od čínského BOE. Stále potěší slušná svítivost 1 300 až 4 500 nitů (maximum pouze při zobrazování HDR obsahu) nebo obnovovací frekvence dynamicky přepínající mezi 60 a 120 Hz.

Displej je velmi pěkný, umí zobrazovat líbivé barevné tóny, avšak lze jej přepnout i na autentičtější odstíny. Narážíme však na nepochopitelný downgrade u rozlišení, a tedy i celkové jemnosti displejového panelu. Ten tam je 2,8K rozlišení, teď tu máme 1 080 × 2 392 pixelů a tedy jemnost pouze 388 pixelů na palec (versus 453 pixelů na palec u V40).

A to není zdaleka to jediné, na čem čínské Vivo šetřilo. Vzpomínáte na loňský červenec a naši recenzi Vivo V40? Už tehdy jsme zmiňovali, že v kontextu konkurence a celkového pojetí je telefon „výkonnostně na hraně“. Jako lusknutím prstu se přesuneme o 9 měsíc, je tu nové Vivo V50, ale se starým procesorem. A to se ještě sluší uvést, že výrobce tento čip bez úprav recykluje už potřetí, disponoval jím totiž i model V30 z února 2024, který se však v Česku neprodával.

Hardwarové parametry Vivo V50 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core, 1× 2,63 GHz Cortex-A715 + 3× 2,4 GHz Cortex-A715 + 4× 1,8 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 720, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,29 × 76,72 × 7,57 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,77", AMOLED, rozlišení: FHD+, 1080 × 2392 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 23mm, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, 21mm, 1/2.76", 0.64µm, AF, optika Zeiss, 4K video Cena: 6 290 Kč Kompletní specifikace

Přesně tak, model V50 přichází se stejným čipsetem Snapdraogn 7 Gen 3 od Qualcommu. Takže už to znáte: 8jádrový procesor, 4nm architektura od TSMC, hlavní 4 jádra Cortex A715 (z nichž jedno je ještě extra taktované až na 2,6 GHz) a zbytek úsporné jednotky, stejně tak grafika Adreno 720 je spíše pro nenáročné. Přehledně si můžete výkon porovnat v přiložené tabulce:

Benchmark Vivo V50 Samsung Galaxy S24 FE Realme 14 Pro+ Geekbench 6 – Single Core 1 148 bodů 1 634 bodů 1 198 bodů Geekbench 6 – Multi Core 3 138 bodů 5 865 bodů 3 232 bodů 3DMark Wild Life Extreme 1 447 bodů 3 795 bodů 1 024 bodů AnTuTu 10 829 674 bodů 1 667 430 bodů 819 921 bodů

Vlastně jde o velmi zajímavý experiment, vydat během cca 14 měsíců tři generace telefonu se stejným čipsetem; a ještě, když v kontextu této zjevné úspory navyšuje Vivo koncovou cenu. Nehledě na tabulkové výsledky, které jsou pro Vivo nelichotivé, se V50 zadýchává i během normálních úkonů, plynulý pohyb u telefonu za 15 tisíc korun si holt představujeme trochu jinak. Hrát hry s ním můžete, ale u většiny moderních titulů očekávejte spíše střední úroveň detailů a svižnost mezi 30 a 40 fps.

Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, NFC pro bezkontaktní placení a samozřejmě USB-C 2.0 s funkcí On The Go (OTG). Čtečka otisků prstů v displeji je, ale jde jen o optický typ senzoru. Systém běžně zabírá 30 GB z 512GB úložiště typu UFS 2.2. Zároveň 12GB RAM LPDDR4X lze dodatečně virtuálně rozšířit až dvojnásobně.

Výdrž a nabíjení

Minimálně v jednom aspektu však Vivo V50 může benefitovat z významného vylepšení. Akumulátor přešel na novější typ křemíko-uhlíkové anody, díky čemuž je pak samotná baterie jednak odolnější proti extrémním teplotám, ale hlavně je výrazně efektivnější při zachování stejných rozměrů. Zatímco tělo smartphonu tak neztloustlo ani o desetinu milimetru, nově nabízí baterii s velkorysou kapacitou 6 000 mAh.

Vivo pak samo velmi ambiciózně uvádí, že „telefon vydrží 16 hodin sledování videa na YouTube nebo 9 hodin hraní“. Zejména 9 hodin hraní je skutečně úctyhodná hodnota. A v praxi můžeme potvrdit, že výdrž je maximálně nadstandardní. Jeden pracovní den, jakkoliv náročný byl, vydržel telefon večer s 55 %. Ani druhý den nebyl problém. Částečně za to vděčíme úspornějším vnitřnostem, práce s energií v tomto případě je však opravdu skvělá.

Srovnávací nástroj viSer, který používá třeba GSMArena, skutečně potvrdil výdrž až 16 hodin v maximálním zápřahu, naopak při úspornějším užívání lze s telefonem vydržet i 2,5–3 dny. Vivo V50 je zkrátka další telefon, který skvěle demonstruje zlatý věk baterií s novým křemíko-uhlíkovým typem.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 21 minut 35 minut 46 minut

K tomu meziročně příhodně vzrostl i nabíjecí výkon. Pokud máte doma odpovídající nabíječku, dostanete 90W výkonem do telefonu 100 % za 46 minut, po půl hodině můžete počítat se 75 %. Jediné, co v kontextu ceny postrádáme, je podpora bezdrátového nabíjení.

FuntouchOS se špetkou AI

Telefon rovnou z výroby disponuje systémem Android 15 s grafickou nadstavbou FuntouchOS. Vivo k tomu slibuje podporu pro 3 velké aktualizace (tedy až Android 18) a stejně dlouhou podporu pro bezpečnostní updaty. Není to moc, pro některé výrobce dnes není problém ani 7letá podpora, ale v kontextu čínských výrobců je to vlastně dost.

Samotný systém FuntouchOS 15 není nijak zásadně odlišný od jeho loňské iterace. Zůstávají nativní aplikace, které jej odlišují od čistého Androidu i dalších nadstaveb: vlastní galerie, hudební přehrávač, poznámky, počasí či aplikace pro zpětnou vazbu. Bez zajímavosti nejsou ani vlastní funkce, jako je třeba Ultra herní režim pro alokaci výkonu na hraní her. Za pochvalu stojí i vlastní widgety, i když jich je stále jen 6 a několik let v řadě nedošlo k jejich rozšíření.

Velkolepou umělou inteligenci aby jeden v telefonu pohledal. Dobrou zprávou je, že součástí Androidu 15 je i zde Circle to Search, asi nejoblíbenější „AI“ funkce. Stačí podržet dolní linku kdekoliv v systému a spustí se rozhraní pro kroužkování a následné reverzní vyhledávání. Nejde o nic převratného, ale Google je s touto funkcí až překvapivě úspěšný.

Zbývající umělá inteligence u Vivo V50 je de facto pouze u fotoaparátu. Funguje zde klasická detekce scény a foceného objektu, následný postprocessing a také můžete ex post upravit intenzitu efektu bokeh u portrétů, u již vyfocených portrétů můžete též nastavit automatické zkrášlení anebo odstranit objekty v pozadí. Tato retuš však nefunguje nijak špičkově a jde spíše o nouzové řešení.

Fotoaparát s puncem Zeiss

Prakticky žádná velká změna se neudála ani u fotoaparátu. Vivo V50 má znovu dva foťáky vzadu, jeden vpředu. Všechny mají orientačně 50Mpx rozlišení, liší se jen v detailech. Hlavní snímač byl mírně vylepšen – pracuje s 23milimetrovým ohniskem a je o setinu palce větší, takže by měl čistě teoreticky nabídnout alespoň minimální zlepšení nočních snímků. Přehledně:

Hlavní – OmniVision OV50E, krytí Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– OmniVision OV50E, krytí Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.

– Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF. Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.

Sestava celkově působí opravdu dobře a přestože změn se odehrálo absolutní minimum, není to zase tak velký problém. Přece jen, už Vivo V40 mělo nadstandardní fotoaparát. Kombinace velmi schopných snímačů, vylepšených ještě o optiku od firmy Zeiss, ukázala dostatečnou sílu, často na úrovni vlajkových modelů.

S dobrým osvětlením chválíme hlavní i širokoúhlý snímač, barevně se celkem shodují, nabízí autentické podání, málokdy přikrášlují. Pokud by se vám zdály barvy až moc syrové, můžete přepnout z režimu Zeiss na trochu temnější texturovaný režim, anebo naopak zvolit mód pro živější snímky.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý fotoaparát pak slouží i pro makro snímky, naopak hlavní se specializuje krom jiného i na portréty. Na výběr máte ze tří ohniskových vzdáleností: 23 milimetrů, 35 milimetrů a 50 milimetrů využívající 2× digitální zoom. Portrétní snímky mají i po roce vysokou kvalitu, ačkoliv je trochu problém pozorovat významné rozdíly při porovnávání podobných výsledků z Vivo V40.

Nový hlavní snímač si však skutečně lépe vede při focení v noci. Ano, základní rozlišení 12,5 Mpx není ideální a jak u hlavního, tak u širokoúhlého snímače se objevuje šum. Nicméně množství světla a barevné podání fotografií je skutečně na vysoké úrovni. To stejné platí u selfie kamerky, navíc jde o jeden z mála telefonů na trhu, které disponují selfie kamerkou s autofokusem.Vivo tak nadále potvrzuje, že jejich telefony patří k těm nejlepším pro tvorbu rozličných portrétů. Pro tyto účely samozřejmě nabízí i již dávno známý prvek Aura Light, tedy univerzální LED s možností měnit teplotu přisvícení.

U videa Vivo nabízí přinejlepším 4K záznam při 30 fps, jinak též Full HD při 30 i 60 fps. Rozhodně pochválím stabilizaci, která i ve 4K rozlišení pracuje opravdu pěkně jak při pohybu telefonu, tak i při chůzi. Dobré je i rychlé přeostřování ze vzdáleného objektu na bližší. Případně můžete i využít digitální zoom, ale pozor, ten je maximálně 10× a kvalita takového přiblížení je opravdu „nouzová“. Každopádně pochvala za to, že ve 4K/30 fps natáčí i přední kamerka.

Závěrečné hodnocení

Vivo V50 je v pořadí další „vlajková loď pro nenáročné“. Vzhledem k ceně 15 tisíc korun nelze hovořit o budgetovce, vzhledem k výbavě pak ani o „skoro-vlajkovém telefonu“. Nicméně kombinací několika prvků – hlavně pak fotoaparát, slušná výdrž, pohledný displej a stylový design – lze očekávat, že si novinka najde zákazníky mezi mladými dospělými, kteří se chtějí trochu odlišit a nezajímá je Samsung ani výběhové iPhony.

Upgrade po necelém roce logicky moc velký smysl nedává, protože telefon se v ničem zásadně neposunul, někde dokonce zhoršil, a k tomu stojí o tisíc korun víc. Je otázkou, zdali se V50 pro nové zákazníky vyplatí i v porovnání s V40. Upřímně, pokud najdete na nějakém z e-shopů stále dostupný model V40, volil bych spíše ten. Ušetříte 6 tisíc a o nic zásadního vlastně nepřijdete.

Pokud zaměříte svůj pohled ke konkurenci, rozprostře se před vámi široká paleta. Abychom do toho nezabředli, vybereme jen jeden konkurenční model, který stojí za pozornost – Galaxy S24 FE. Odlehčená vlajková loď korejského výrobce má lepší displej, do ruky je o chloupek menší, pracuje i s výrazně vyšším výkonem a navrch dostanete 7letou softwarovou podporu. Oželet však musíte větší baterii, hyperkvalitní selfie kamerku a rychlé nabíjení.

Vivo V50 8.6 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 7.6/10

















Hardwarová výbava 7.8/10

















Kvalita fotografií a videa 9.2/10

















Výdrž baterie 9.4/10

















Klady větší a novější baterie

výborný fotoaparát (zadní i přední)

unikátní Aura Light pro noční fotky

3 roky podpory, Circle to Search Zápory výkonnostně za konkurencí

stále chybí 4K 60 fps

displej přišel o vyšší rozlišení

meziroční zdražení Koupit Vivo V50

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.