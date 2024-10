Recenze Samsung Galaxy S24 FE: předposlední varování

Bere si letošní Samsung Galaxy S24 FE to lepší z řad levnějších i dražších, nebo na obou parazituje?

Recept skoro-vlajkovky za skoro 20 tisíc zní rozumně, ale Samsung se v mnoha ohledech nepoučil

Největší lákadla, tedy foťák a výkon, si cenovku obhájí

Je to zvláštní vývoj. Telefony Galaxy řady A kdysi znamenaly řešení pro změť zaměnitelných budget mobilů, pak lepší střední třídu a teď mají být řadou pro každého. Zároveň ale zmizel předěl v podobě modelů řady Galaxy A7 a právě Galaxy FE tuhle mezeru zaplňují. Z pohledu hierarchie sice mají “Fan Edition “přesně vykolíkovanou roli, ale most mezi vlajkovkami a střední třídou může jak spojovat, tak rozdělovat. V této recenzi se podíváme na to, jestli si Samsung Galaxy S24 FE zaslouží nálepku přebytečného modelu, nebo chytrého kompromisu.

Obsah balení chudý jako země, které zachráníte

Je to už ohraná písnička. Drahý telefon + drahé příslušenství + prázdná krabička = ekologie. Vidíte za absencí nabíječky zelený prales a šťastné děti v Africe? Jásejte! Znamená to pro vás další náklady za adaptér? Plaťte.

Samsung nepatří mezi štědré. Nálepky nikdy do balení nepřidával, na sluchátka zanevřel už dávno, a schovávat celkem drahý mobil v kusu plastu za dolar by vaší reputaci příliš nesvědčilo. Každopádně, po odtržení pojistek na černé krabičce se můžete „těšit“ leda na kabel a sponku na SIM kartu.

Design ideální do katalogu

Zatímco starší Galaxy S23 FE vypadal jako slabší bráška klasické S23, novější Galaxy S24 se dotahuje spíš na Galaxy S24+. Posun z úhlopříčky 6,4″ na 6,7″ vás praští do očí, ale když se podíváte na úhlopříčky nejprodávanějších telefonů, zjistíte, že Samsung spíš srovnal průměr. Mrňousové, i přes hlasitý křik v diskuzích, zřejmě nejsou ekonomicky rentabilní.

Co mě ale zarazilo víc než velikost, je nápaditost designu. Nebo spíš nenápaditost. Je mi jasné, že Samsung musí dodržovat jednotný vzhled, ale pokud by mi někdo Galaxy S24 FE vrazil do ruky a řekl, že si koupil Galaxy A54, uvěřil bych mu. Korejci jedou všechny mobily podle jednoho kopyta a produkují telefonní ekvivalent bílého šumu – smartphony, co neurazí, ani nenadchnou.

Galaxy S24 FE se na pohmat od levnějších bratříčků lišit bude, přeci jen ho zpevňuje kovový rámeček a na zádech i obrazovce najdete tvrzené sklo Gorilla Victus+, ale nejde si nevšimnout, že rámečky okolo obrazovky zrovna necvičí kardio a jejich jídelníček by taky zasloužil odlehčit. Hliníkový pásek okolo hmatu lahodí, ale oku připadá tuze fádní.

Dojmy tak zachraňuje zadní strana. Rozložením je prakticky k nerozeznání od starších kolegů, i tentokrát jsou tři objektivy v jedné linii, ke které se přimyká přisvětlovací dioda. Z konformity černých obdélníků vystupuje pouze barva. S24 FE se prodává v zelené, černé, žluté a modré, ve všech případech se ale bavíme o tlumených odstínech.

Pokud na adresu estetiky nenajdu příliš chvály, u ergonomie bych byl ještě přísnější. Rámeček jak kdyby byl nasazený opačně: zatímco hrana okolo displeje je ostrá, takže tlačí do prstů, a při položení mobilu na břicho komplikuje opětovné podebrání a zvednutí, zadní hrana je mírně zahlazená, takže v ruce klouže. Na čelní stranu telefon pokládat nechcete kvůli poškrábání, ležíc na zádech se zase telefon houpe a ještě při tom cvaká rohy o podložku. O širokých rámečcích už řeč byla, nejasný důvod vidím i v pozici optické čtečky otisků, které k ideálu chybí centimetr směrem ke středu displeje. Mimochodem, všimli jste si, že na Galaxy S23 FE jsem kritizoval to samé? To už není náhoda, ale úmysl.

A kvalita? Tady by si splnil bobříka mlčení i hnidopich mého formátu. Tlačítka poskytují precizní odezvu, nekývají se a netrpí ani na náhodná stisknutí. Palec se přirozeně uvelebí na mezeře mezi vypínačem a ovládáním hlasitosti, takže se nemusíte učit žádné střídání úchopů. USB-C zasunete do středu spodní strany i poslepu a když vás chytí slejvák, budete děkovat za standard IP68.

Displej zásadně povyrostl

Vzpomenete si, kolik měřil po diagonále displej modelu Galaxy Note 2 z roku 2012? Měl 5,5 palce a při pohledu na něj jsme se křižovali, aby nám z gigantických rozměrů nenaskočila stygmata. A dnes? Zařadili bychom ho někam mezi trpaslíky a hobití miminka. Zvykli jsme si, ale vyžadovalo to zmenšení rámečků natolik, aby aktivní plocha zabírala přes 80 % plochy zařízení. Asi by vás ale nenapadlo, jak je znát každý procentní bod nad touto hranicí.

Na Galaxy S24+ se můžete dotýkat 91,6 % plochy, na Galaxy S24 FE je to 88 %. Ta 3,6 % rozdílu zabolí a Samsung se ani nesnaží je maskovat. Opticky by telefon odlehčilo, kdyby černá linka měla stejnou šíři na všech stranách, ale v Koreji si řekli, že to není třeba, a bradu nechali silnější. Dokonce Samsung podezřívám, že mu uteklo i slícování rohů – při pohledu zblízka se mi zdálo, že duhový efekt signalizující novou notifikaci byl ve spodních rozích o pár pixelů tenčí.

Vzhledem k tomu, že od poslední generace se rozlišení 2340 × 1080 pixelů (a tedy i poměr stran 19,5:9) nezměnilo a úhlopříčka narostla, je jasné, že displej zhrubnul. Nijak se tím ale trápit nemusíte, pokud nejste krátkozrací, mřížku mezi jednotlivými body nespatříte.

Zůstala zachovaná i podpora rychlejší obnovovací frekvence, Galaxy S24 FE adaptivně přeskakuje mezi 60 a 120 Hz. I při použití AMOLED technologie s podporou HDR10+ ale za špičkou zaostává, neumí totiž frekvenci měnit plynule. Pokud jste se proto těšili, že na AOD budete střídat tapety bez zásadního dopadu na výdrž, zklamu vás.

Alespoň že maximální udávaný jas se mezigeneračně zvednul z 1450 na 1900 nitů. Jenže S24+ dosahuje až 2600 nitů a s ještě vyšším rozlišením. Než se ale začnete rozčilovat, jak na FEčku Samsung šetří, pro srovnání uvedu i model Galaxy S23 Ultra. Ta by měla dosahovat 1750 nitů a že bych pozoroval zásadní rozdíl, se říct nedá.

Pro pořádek musím konstatovat, že tradiční nálož nastavení displeje najdete i v Galaxy S23 FE. Nechybí tedy denní i noční barevné téma, filtr modrého světla, nastavení saturace barev ani ochrana proti nechtěným dotykům či zvýšení citlivosti pro případ, že budete mobil ovládat v rukavicích nebo lepit sklo.

Výkon Exynosu zahřeje nejen u srdce

Jedním z poznávacích znamení skoro-vlajkovek je výkon srovnatelný s první příčkou. To Samsung splnil a záleží na vašem chápání situace a předpojatosti, jestli vás to potěší, urazí, nebo nechá klidnými. Samsung Galaxy S24 FE pohání procesor Exynos 2400e. Co je to zač? Podtaktovaná verze čipů z Galaxy S24. Zlí jazykové tvrdí, že Exynos 2400 je naopak přetaktovaný 2400e, ale tuším, že racionálnější z uživatelů se nebudou hádat, jestli je sklenice poloprázdná, nebo z půli plná, když všichni ví, že je naplněná z půli kapalinou, z půli plynem.

Pofňukávat po Snapdragonech sice můžeme, ale u levobočka jejich absence nebolí tolik, jako u nejprémiovějších z nejprémiovějších. Do S24 FE podle mě sedne jak hýždě na hrnec. Je vyroben stejnou 4nm litografií jako produkty Qualcommu, ale na rozdíl od SD8 Gen 3 spoléhá na 10 jader místo osmi. To nejvýkonnější, Cortex-X4 kmitá na frekvenci 3,1 GHz a je jediným rozdílem od 2400 bez přidaných éček (a možná i barviv), která frčí na 3,2 GHz. Další jádra už zrychlená nejsou, opakuje se tedy dvojice Cortex-A720 na 2,9 GHz, trojice A720 na 2,6 GHz a čtveřice A520 na 1,95 GHz.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 FE Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Samsung Exynos 2400e, 10-core, 3.11 GHz, GPU: Xclipse 940, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 77,3 × 162 × 8 mm, hmotnost: 213 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 84˚, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 32˚, PDAF, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, 4K video, gyro-EIS Cena: 18 990 Kč Kompletní specifikace

Doufám, že mě za to neupálí na hranici, ale i přes snížení výkonu by ono E v názvu mohlo reprezentovat slovo Enhanced. Pokud totiž budu u srovnávání pokračovat, 2400 v S24 vykazovala nižší stabilitu a víc ji brzdilo teplo, zatímco 2400e je v průměru o 5 %, ale při delším zatížení se ztráta maže.

Větší výkonnostní rozdíly hledejte u pamětí. Uvnitř S24 FE nenajdete 12 GB RAM, musíte se smířit s 8 GB. Stejně tak základní kapacita úložiště startuje na 128 GB a končí u 256 GB, variantu s 512 GB ani s 1TB pamětí nekoupíte. Karty Samsung zavrhnul už dávno a ani tentokrát nebudete mít jak rozdíl dorovnat.

S vyšším výkonem a hliníkovým rámečkem se nese i boj s odpadním teplem. Samsung se umí roztopit na 46,2 °C, které vám boky zařízení pošlou do ruky. Taková teplota je už poměrně nepříjemná a přechytáváním si nijak nepomůžete, horní strana mobilu bývá zahřátá ještě víc než ta spodní. Jinými slovy výkonnostní stabilita nešla ruku v ruce s výkonnějším chlazením.

Baterie průměrná, ale co to nabíjení?

Každý motor potřebuje palivo a ani Samsung Galaxy S24 FE není perpetuum mobile. Objem nádrže je průměrných 4700 mAh, ale rychlost „tankování“ nejlépe vysvětluje, proč se Samsung omlouvá svým věřitelům i zákazníkům, že zaostává a neplní jejich očekávání.

Bodejť by plnil, když si s rychlostí nabíjení už čtyři roky hlavu neláme a courá se na stejné rychlosti, jako vousatá Galaxy S20! V roce 2020 znělo 25 W po drátě a 15 W bez něj docela fajn a tetelili jsme se blahem nad reverzním nabíjením. V roce 2021 jsme souhlasně kývnuli, ale o rok později už se začaly rojit otázky, kde to vázne. Jak přišla o rok později řada Galaxy S23, otázky začaly nabírat ostřejší tón, a když se ani v roce 2024 rychlost nezvýšila, začali jsme se tázat, zda Samsung vidí rozdíl mezi zákazníkem a toaletním papírem.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 15 minut 26 minut 44 minut 64 minut

Samozřejmě, můžete to lakovat na růžovo, že je Samsung nesmírně environmentálně uvědomělý a předvídá baterce dlouhou životnost, pročež ji chce šetřit a hýčkat, však ta softwarová podpora tomu odpovídá a spartánské balení jakbysmet, ale kdo ví, co by ukázal polygraf, kdybyste managementu položili dotaz: „A nejde vám náhodou hlavně o zisk?“ Samsung není charita, ale spoléhat do nekonečna na reputaci a loajalitu se vymstilo i jiným gigantům. Co ty na to, Nokie in memoriam?

One UI ví, co je pro vás nejlepší

Od stejných leaderů a manažerů pravděpodobně pochází i pravidlo, kterým se poslední dva roky řídí One UI: „Když nevíš, udělej to jako Apple!“ A když to nevyjde, omluv se. I na to došlo. Rozhraní telefonů Samsung pořád považuji za nejpromyšlenější na trhu, ale získává čím dál kyselejší příchuť.

Smutně vzpomínám na doby, kdy se vzhled podřizoval užitku, kdy prvky byly rozmístěné tak, aby byly dostupné rychle, snadno a většinou i jednou rukou. Kdy existovaly zkratky pro nejužitečnější funkce a uživatel byl pánem a telefon sluhou.

Tyto benefity postupně mizí. Plíživě, v hezké obálce, ale s krutým sdělením, že Samsung sám ví nejlépe, co uživatel chce, i kdyby měl kopírovat Hyper OS, na který nadávají už i fanoušci Xiaomi. Rychlá nastavení nejen, že jsou roztažená přes celý displej, ale z poloviny obsahují prvky, kterých se třeba budete chtít zbavit. K čemu je mi Smart View? K čemu je mi Ovládání zařízení, když žádné nemám? Proč mi cpete filtr modrého světla a tmavý režim, když je mám nastavené automaticky? Proč musím koukat na SSID Wi-Fi sítě, když ji nevypínám? Proč zmizel překladač z bočního panelu?

Hlavně, že investujeme do umělé inteligence, která do Galaxy S24 FE pořádně nedorazila. Vyskytuje se jen v podobě funkce Circle to search, protože silnější integrace Gemini dorazí až s updatem na One UI 6.1.1 a Galaxy AI je použitelnou, byť stejně jazykově omezenou alternativou. Ale netřeba smutnit, nepřicházíte o nic, co by pár jiných aplikací nenahradilo – minimálně do doby, než se Evropská unie domluví se zbytkem světa.

Nicméně abych jen nedštil oheň a síru, neměl bych zapomínat i na léty nastřádané funkce, které dělají z telefonu malý počítač. Nejvýš si cením multitasking s plovoucími okny a jejich spouštění mnoha způsoby, které vás netlačí do jediného scénáře. Otázkám customizace jsem se věnoval v jiných článcích, ale pokud jimi nechcete strávit hodiny, klidně si do základu vystačíte i s nabídkou témat v Galaxy Store. Desktop režim DEX si Samsung sice syslí pro výkonnější modely, ale Galaxy S24 FE k nim patří, takže z malého počítače může být v podstatě i počítač velký.

Fotoaparát a video zachraňují reputaci

Nemáte těch inovací už po krk? Samsung si myslí, že ano, protože do S24 FE nasadil stejnou foto-sestavu, jako do S23 FE, jen malým písmem je na kraji stránky připsáno, že teleobjektiv vyměnil snímač, takže z 1/4.5″ se stalo 1/4.4″. Celkově se vám tedy dostává do rukou sestava tří objektivů: jeden je klasický, druhý širokoúhlý a třetí disponuje 3× optickým přiblížením. Světelnost se pohybuje od f/1.8 u hlavní optiky po f/2.4 u zoomu, mezi je pak f/2.2 pro širokoúhlý objektiv. S výjimkou „širokáče“ jsou pak objektivy opticky stabilizované.

Loni byly výkony fotoaparátu jedním z nákupních argumentů a abych citoval Básníky: „A co myslíte, měl ho tam?“ „Měl!“ Letos lezou s Galaxy S24 FE fotky na úrovni přinejhorším důstojné! Znáte takový ten pocit, že dokumentujete akci, a po návratu třídíte fotky podle toho, jestli jsou publikovatelné, nebo spadnou do koše pro mazanice? A taky máte z této epizody post-fotografickou depresi? Samsung do ní spadnout nenechá. Konzistence výstupu je pořád hlavním benefitem FEčka a příliš nezáleží ani na tom, který z objektivů práci odvedl.

Ukázky z hlavního fotoaparátu

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Barevné podání sice sem tam uklouzne směrem k líbivosti, ale nepřekročí hranici uvěřitelnosti. Vždycky poznáte, jestli fotka pochází ze dne zakrytého nacucanými mraky nebo z babího léta. Ani s nočními snímky nebudete hrát loterii o vysoké sázky. Namíříte, stisknete spoušť, na pár vteřin zkameníte a hle, ono to vypadá použitelně, ostře a bez markantního šumu. Dokonce není všechno slité buď do zelené nebo šedivé, telefon pořád rozlišuje barvy. Přesto jeden nedostatek produkuje, byť jeho prostřednictvím možná i trochu dodává atmosféru: okolo světel nechává korony. Chvíli jsem si myslel, že za to může upatlaný objektiv, ale vyleštím ho v kapse tolikrát, že jsem musel tuto teorii zavrhnout.

Ukázka zoomu

Samozřejmě ani Galaxy S24 FE není dokonalý fotostroj. Za komplikovaných světelných podmínek bych doporučil držet se hlavního objektivu. Ne, že by ostatní dva byly poddimenzované, ale skloubit dohromady nedostatek světla a drobnokresbu už nezvládnou se stoprocentní úspěšností.

Ukázka nočních fotografií

Ani na video v Koreji nezapomněli a kromě rozšířeného 4K/60 fps umožnili nahrávat i 8K při třiceti snímcích za sekundu. Matematicky je to mezigenerační posun o šest snímků, ale buďme rádi aspoň za to, rozdíl mezi 24 a 30 fps je v případě 8K celkem znát a video je konečně perfektně plynulé.

Závěrečné hodnocení

V Samsungu Galaxy S24 FE vidím jakousi metaforu na většinu velkých říší z historie krátce před jejich rozpadem. Pořád se rozpínaly, pořád platily za velmoci, dlouho jely vlastní setrvačností dál, ale už bylo patrné, že játra už jsou skoro kamenná a EKG ukazuje na přítomnost arytmie. Jedna věc je samotná pozice modelu v rámci celého portfolia. Zmizela sedmičková řada s FE ji teď mají vyplnit. Jenže z řady Galaxy S si berou hlavně cenovky a z vlastních předchůdců chyby. Výsledná cena 18 999 Kč za 128GB verzi (19 999 Kč za 256 GB), tak navenek na ose smysl dává, ale zákazník za ni nedostává adekvátní protihodnotu.

Druhou věcí je samotné směřování značky. Zní to hezky, být luxusní jako Apple, prodávat jen dražší modely a těžit z vysoké marže, jenže mobil je pořád spotřební zboží. Apple dokázal přesvědčit zákazníky o dlouhé životnosti iPhonů, ale ani sedm let aktualizací paradigma Androidu nezmění. Na rozdíl od šperků a nemovitostí proto Samsungy budou klesat na ceně. Jak se říká: můžeš vylézt někomu po zádech, ale pokud sám nebudeš umět šplhat, výš se nedostaneš.

Galaxy S24 FE je pokusem vydojit z reputace Samsungu co nejvíc, svézt se na vlně vysokého poměru výkon/cena a ještě si namlouvat, že jste ušetřili nějakou tu kačku. Tabulkově to tak skutečně je, jenže v denním provozu zjistíte, že ta skvělá koupě byl tak trochu zajíc v pytli. Běžte si raději pro Galaxy S24+, FE je tentokrát skutečně jen pro ty největší fanoušky.

Samsung Galaxy S24 FE 7.8 Design a zpracování 7.2/10

















Výkon a optimalizace 7.9/10

















Hardwarová výbava 8.0/10

















Fotografie a video 8.4/10

















Výdrž baterie 7.5/10

















Klady slušný výkon

kvalitní fotoaparáty

stupeň krytí IP68

One UI umožňuje nastavit kde co

bezdrátové nabíjení oběma směry Zápory velmi sebevědomá cena

horší ergonomie

One UI přestává dávat na výběr

široké rámečky

pomalé nabíjení Koupit Samsung Galaxy S24 FE