Pořídili jste si nový telefon od Samsungu? Tohle je prvních 5 věcí, které musíte udělat

Na nový mobil se každý těší, ale zejména pokud přecházíte mezi dvěma značkami, kontakt s jiným prostředím může být zdrcující

Nástavba One UI patří k těm košatějším, takže si můžete nastavit i funkce, které jiní výrobci nenabízí

K některým vylepšením může vést kostrbatá cesta, ukážu vám proto ty nejlepší zkratky, které mám osobně vyzkoušené

Na novém (i starém, když na to přijde) Samsungu Galaxy, když si otevřete Nastavení, vyskočí na vás desítky položek, ve kterých se nováček může snadno ztratit. Loajální vyznavači One UI budou jako doma, ale po přechodu z HyperOS/MIUI nebo čistého Androidu se můžete cítit jak uprostřed tureckého tržiště. Provedu vás proto nastavením grafiky, ovládání systému, správou energie, ale ukážu i pár dalších triků, bez kterých si nedokážu používání mobilu představit.

Nastavení ovládání

Doporučuji začít nastavením ovládání – nedává smysl si hrát s barvičkami prostředí, když každá drobná úprava vás stojí hromadu přemýšlení, jak se do vybraného menu vůbec dostat. Telefony Samsung podporují oficiálně dva způsoby ovládání, tlačítky na navigační liště a gesty. Neoficiálně je ale způsobů víc, jak si ukážeme.

Prvně byste měli zavítat do menu Displej/Navigační panel. V případě tlačítek si můžete vybrat, zda Zpět má být vlevo či vpravo. V případě větších displejů rozhodně preferuji pravou stranu, palec pravé ruky na ni dosáhne jednodušeji. Apple ale na Android přinesl módu gest, v případě One UI nazvaných Gesta potažení. Zároveň s verzí One UI 6.1 si trošičku nakálel do vlastních opánků.

Při změně z tlačítek na gesta vás telefon vyzve ke změně spuštění režimu Jednou rukou, bez jeho úpravy se dál nedostanete. Na rozdíl od většiny konkurence ale Samsungy umožňují používat dva styly gest. Ten modernější spouští krok zpět tahem ze strany, ten starší nahrazoval tři tlačítka vedle sebe tažením ze tří míst. Právě v One UI 6.1 si ale starší způsob můžete aktivovat jedině při použití modulu Navstar pro Goodlock, zatímco dříve jste obě metody našli vedle sebe.

Sami si zvolte, zda preferujete větší pracovní plochu, nebo zkrácení cesty k některým funkcím (Circle to Search, režim Jedné ruky). Jsou situace (drncající autobus, víme…), kde jedno trefení tlačítka je spolehlivější, než čmárání prstem.

Pokud ale cítíte, že vás Samsung příliš tlačí z extrému do extrému, můžete kromě aplikací jako Gesture Control nebo Fluid Navigation Gestures vyzkoušet i řešení přímo od Samsungu a stáhnout si na Galaxy Store aplikaci Good Lock a následně modul One Hand Operation +.

Díky němu můžete gesta kombinovat s tlačítky a ručně si nadefinovat, jak citlivá mají gesta být, jak mají fungovat, a zda mají být aktivní plochy barevně odlišené. Pro použití s kryty doporučuji nastavit zóny o něco širší. A hlavně nastavit správnou výšku, aby se nepřebíjela gesta s psaním na klávesnici. Ideálně tedy One Hand Operation + používejte s klávesnicí, která umožňuje měnit svou výšku.

Notifikace

Mantrou dnešní doby je redukce oznámení. Nechcete být zavaleni spamem, už jen proto, že byste na stavové liště mohli přehlédnout to jediné upozornění, na které čekáte. Prvně doporučuji jít do menu Oznámení/Rozšířená nastavení/Zobrazit ikony oznámení a zvolit variantu Všechna oznámení – nikdy totiž nevíte, které tři aplikace budou zrovna nejnovější a počet oznámení v kruhu vám zase neřekne nic o jejich obsahu. Filtr na jednotlivé otravné aplikace pak snadno vytvoříte podle našeho návodu.

Určitě se hodí si i nastavit formu oznámení. Výchozí možnost má podobu systémové notifikace, tedy okna, které na vás bude pár vteřin koukat z displeje a umožní vám rovnou reagovat. Část uživatelů může zvolit v menu Oznámení/Rozšířená nastavení/Plovoucí oznámení variantu Chytré oznámení v novém okně. To způsobí, že se ikonka bude vznášet nad obrazovkou a rozkliknutím si otevřete plovoucí okno. Bohužel je ale nutné ručně připravit seznam aplikací, na které se má toto zobrazení aplikovat. Nejvíc se mi proto osvědčilo Plovoucí oznámení vypnout a k plovoucímu oknu se dostávat podržením prstu na ikoně notifikace v roletce a následným potažením.

Poměrně matoucí může být rozdělení Stylu oznámení v okně. Stručná varianta umožňuje přidat efekt barevného rámečku pro displej a pracovat i s textem zprávy, Podrobné notifikace něco podobného na první pohled neumožňují. One UI vám bohužel v tomto případě tají, že onen barevný rámeček můžete ručně přidat v Bixby rutinách.

A když už budete v menu Rozšířená nastavení, zapněte si Historii oznámení, nikdy nevíte, kdy se k něčemu budete potřebovat vrátit.

Vypnutí (aspoň části) reklam

Dalším krokem, který v dnešní reklamou přesycené době považuji za nutnost, je ochrana proti reklamě. Bez rootu sice žádný ultimátní, všeřešící nástroj neexistuje, ale pokud by vám pomohla aspoň částečná redukce marketingového zahlcení, dostanete se k ní velice snadno.

Nejjednodušší cestou je změnit adresu DNS serveru. Zamiřte do menu Připojení/Další nastavení připojení a najděte řádek Privátní DNS. Volbu Automaticky změňte na Název hostitele poskytovatele privátní DNS a zadejte URL některého z veřejných DNS serverů. Mám uložené tyto adresy:

dns.adguard-dns.com

dot-de.blahdns.com

dot-fi.blahdns.com

dot-ch.blahdns.com

p2.freedns.controld.com

dns.adguard.com

dns.oszx.co

dns.nextdns.io

dot.nl.ahadns.net

dot.ny.ahadns.net

dns.decloudus.com

dnsforge.de

uk.adhole.org

us-east.adhole.org

Myslete však na to, že servery zanikají i vznikají a liší se i přísností filtrů i spolehlivostí. Pokud vám ale telefon nahlásí, že se nemůže připojit k internetu, není nic jednoduššího, než se vrátit zpět k Automatickému výběru DNS serveru nebo vyzkoušet další server ze seznamu.

Pokud nechcete spoléhat na cizí infrastrukturu, lze reklamu řešit i přes VPN. Uživatelsky přívětivé rozhraní nabízí např. populární aplikace AdGuard, já si oblíbil aplikaci Rethink a Blokada. Myslete na to, že Google tyto aplikace nemá z logických důvodů úplně v oblibě, takže se může lišit funkcionalita aplikace stažené z Google Play a méně restriktivních zdrojů.

Částečným řešením může být i použití prohlížeče, který filtruje obsah při načítání stránek. Sice vás nezbaví minutových videí ve hrách a jiných otravností, ale aspoň web vám browsery jako Brave umí vykreslit přehledněji. Snad to netřeba zmiňovat, ale pro klid svědomí: pokud vám nějaká hra nabízí volné kredity/krystaly/bonusy za shlédnutí reklamy, s blokací reklamy vám tyto „dárky“ pravděpodobně nebudou fungovat.

Úspora energie

Na většině telefonů jedete buď na plný výkon, nebo šetříte baterii. Pokud patříte mezi lidi, kteří se šťourají v detailech a customizaci, Samsung je ten první, kdo vám začne sladce šeptat do ouška, že v náruči One UI se budete cítit jak u maminky.

K samotnému šetřiči vede sice rychlá cesta přes Rychlá nastavení v notifikacích, ale pokud chcete upravit, co tento spínač zapne a vypne, musíte jít na Péči o baterii a zařízení/Baterie/Úsporný režim (klepněte nikoli přepínač na řádku, ale samotný text). Na mém telefonu šetřič vypne AOD, sníží rychlost CPU na 70 % a jas o 10 % a vypne 5G. Omezení aplikací a domácí obrazovky však doporučuji nezapínat, tato volba totiž maže slovo „chytrý“ z adjektiv vázaných na váš smartphone. Pokud v tomto menu klepnete na tři tečky v pravém horním rohu, můžete aktivovat i Adaptivní úsporný režim. O jeho efektu se na fóru XDA Developers vedou diskuze, neberte ho proto jako jistý prostředek k prodloužení výdrže.

Pokud byste chtěli zajít v prodlužování výdrže o kousek dál, zabrouzdejte do Bixby rutin, jejichž prostřednictvím si můžete intenzitu šetřiče upravovat automaticky. Jelikož procenta baterie sleduji skoro s obsesí, nastavil jsem si v rutinách malý šetřič při polovině vybité baterky, který sníží frekvenci displeje, zapne tmavý režim, zkrátí časový limit obrazovky a pro jistotu vypne hotspot. Můžete zkusit do něj integrovat i spořič dat, pokud si v menu Připojení/Použití dat/Spořič dat nakonfigurujete, kterým aplikacím chcete utnout data při ukončení.

Na tento malý šetřič mi navazuje radikální šetřič, který navíc vypne Wi-Fi a GPS, vypne automatickou regulaci podsvícení a nastaví minimální hodnotu, ukončí automatickou synchronizaci dat a změní profil výkonu. Doporučuji rovněž do těchto rutin zakomponovat nejen procento nabití, ale i stav nabíjení. Nemá cenu se omezovat ve výkonu, když je telefon připojený na nabíječce, i kdyby mu zbývalo posledních 20 %.

Rychlostí nabíjení sice Samsungy za zbytkem Androidů zaostávají jak Eritrea za Asgardy, ale vyplatí se investovat pár nocí do pokusů, které kombinace nastavení na váš telefon zabírají nejvíc. Dlouhodobě můžete tuto snahu obohatit o přepínání aplikací, které spouštíte jen ojediněle, do režimu hlubokého spánku.

Méně známý fígl cílící spíše na dlouhodobou životnost baterie mohou vyzkoušet majitelé Power Delivery nabíječek s výkonem nad 25 W a podporou programovatelného napájecího zdroje (přeloženo do češtiny: „majitelé originálních nabíječek“): pokud si spustíte Game Booster, naleznete v něm možnost Pozastavit USB PD nabíjení během hraní hry. Jeho aktivací přesměrujete energii rovnou do telefonu a obejdete tak samotnou baterii. Ta se díky tomu nebude tolik zahřívat a vybíjet a nabíjet zároveň.

Grafika prostředí

Vzpomínáte na doby, kdy každý papírový televizní program měl na zadní straně seznam rozpixelovaných obrázků pro vaši Nokii? Kdy jste se rozhodovali, jestli vám mobil vypípá aktuální hit Robbieho Williamse, nebo se budete prezentovat jako nafrněný outsider a vaše 3310 bude cvrlikat v rytmu Offspring? Aktuálně tyhle trendy nefrčí, dokonce si většina uživatelů nechává výchozí vyzvánění i tapetu. Pokud vám ale uniformní prostředí defaultních barev připomíná vřelostí čekárnu u doktora, One UI vás nechá se vyřádit do syta.

Nejjednodušší cesta vede přes menu Pozadí a styl/Paleta barev, kde vám pár barevných kombinací nabídne telefon. Brzy ale zjistíte, že se drží hodně u země a vymýšlí kombinace, které vypadají nemastně a neslaně.

Opět proto doporučuji sáhnout po aplikaci Good Lock a přidat do ní modul Theme Park, který vám umožní změnit barvy klávesnice, prvků v rychlých nastaveních i notifikacích i panelu pro změnu hlasitosti. Bohužel neumí zasáhnout do systémového rozhraní – na to jsou lepší přímo témata z Galaxy Store, nebo nejtěžší kalibr, aplikace #Hex Installer, který umí i různé styly stavových ukazatelů, rámečky apod. Bohužel pro začátečníky vyžaduje zprovoznění ADB nebo Shizuku.

Dalším prvkem, který upravuji na všech svých telefonech, je velikost zobrazení. V nabídce Displej/Zvětšení obrazovky máte možnost změnit velikost všeho na displeji v pěti krocích. S tím, jak úhlopříčky displejů rostou a Android stále víc plýtvá místem, mi však základní stupnice přestala stačit. Naštěstí i to je možné. Stačí v menu O telefonu/Informace o softwaru klepat na položku Číslo sestavení, dokud se vám neodemknou Vývojářské možnosti. V nich pak hledejte řádek Minimální šířka. Čím větší číslo sem vložíte, tím menší prvky rozhraní budou. Nepřežeňte to ale, měly by vám stačit hodnoty cca od 300 do 500. Větší leda v případě, že byste si chtěli na mobilu simulovat tablet – pak třeba na číselné klávesnici rovnou uvidíte i matematické operátory a souborový manažer se přepne do dvousloupcového zobrazení.

Když už do Vývojářským možností zavítáte, otestujte i změnu Měřítka animace okna, přeměny a délky animace z výchozí hodnoty 1× na 0,5×. Je to sice trošku placebo, ale zkrácením animací se vám bude zdát systém svižnější.

Závěr

Pokud jste dočetli až sem, hádám, že patříte mezi buď mezi pokročilé uživatele, kteří si sem přišli odfajfkovat, jestli všechny uvedené triky znají a používají, nebo jste nadšenci, kteří hltají každé nové vylepšení. Ale co vaše okolí? Nebude patřit mezi ty, co si vybalí mobil z krabičky, obnoví zálohu z cloudu a o další možnosti se nestarají?

Přiznám se, že v duchu trpím, když z okolí zaznívají stížnosti typu: „Proč můj mobil neumí…“ a já vím, že by to řešitelné bylo, jen kdyby dotyčný našel odvahu otevřít Nastavení. Inu, chytrý telefon nevyžaduje chytrou hlavu.