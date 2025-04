Tesla chce oživit staré časy prvních benzínek. V Los Angeles staví první retro nabíječku

Automobilka Tesla dokončuje první rychlonabíječku zasazenou do stylu 50. let

Kromě dobíjení se zde zákazníci budou moci najíst či podívat na film

Prozatím má Tesla v plánu postavit sedm takových míst, ale pouze v USA

Začátky automobilismu doprovázel také optimismus a snaha udělat pro automobily vše co možná nejlepší. S tím pochopitelně souvisí také čerpací stanice, které ve svých začátcích vypadaly poněkud jinak než dnes, o poznání honosněji. Tyto „staré dobré časy“ by chtěla vrátit i Tesla – konkrétně chce postavit síť restaurací a dobíjecích stanic, které připomínají padesátá léta. Tu první již nyní dokončuje v kalifornském městě Los Angeles.

Rychlé nabití, dobré jídlo a film k tomu

Generální ředitel společnosti Elon Musk už v roce 2018 vymyslel koncept restaurací kombinovaných s dobíjecími stanicemi s názvem „Tesla Diner“ v duchu 50. let minulého století, včetně zaměstnanců doručujících jídlo a nápoje na kolečkových bruslích. Samotný Musk svou myšlenku popsal jako „kombinaci muzikálu Pomáda a animovaného seriálu Jetsons s rychlými nabíječkami“.

Minulý týden deník The Real Deal přinesl informaci, že Tesla se blíží k dokončení bistra v Santa Monice. K dispozici budou dvě patra, posezení na střeše, bar, dvě filmová plátna a 30 stání u rychlých nabíječek pro majitele vozů Tesla. Společnost získala povolení k výstavbě bistra před sedmi lety, přičemž v té době byla Kalifornie de facto domovem Tesly. V současné době ale firma sídlí v Texasu a příliš se ji po finanční stránce nedaří, především kvůli politickým aktivitám generálního ředitele Elona Muska.

Kolik jich nakonec bude stát je otázkou, vzhledem k současné situaci Tesly. Pokud by se nicméně tento koncept osvědčil, je možné, že expanduje také mimo Los Angeles, byť do Evropy se tento koncept nejspíše nedostane. Každopádně by nebylo od věci, kdyby nabíječky elektromobilů poskytovaly i trochu jiný servis, než jen rychlé nabití vozidla.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.