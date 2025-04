Objevte znovu nostalgii s PS5! Sony vrací staré vizuály z předešlých generací PlayStationů

Sony přináší na PS5 klasická témata z éry PS1 až PS4, včetně ikonických zvuků a animací

Nové zvuky a vizuály se dají zapnout jednoduše v nastavení účtu

Aktualizace navazuje na oslavy 30. let značky PlayStation a vyvolává silné emoce mezi hráči i fanoušky nostalgie

Tak to konečně přišlo. Sony s dubnovou aktualizací PS5 vyslechlo a potěšilo nejednoho hráče. Vrací totiž to, co si uživatelé tak moc vychvalovali, a to klasická témata z předešlých generací PlayStationů. Nejsou to však jen barvičky nebo tapety, jsou to vzpomínky. Spouštěcí zvuk z PS1, ikonické motivy z PS2 nebo pohyblivé pozadí z PS3… to všechno teď můžete mít zpátky přímo na své konzoli.

Sony tímto krokem navazuje na oslavy 30. let PlayStationu, které odstartovaly už loni. Reakce hráčů? Neuvěřitelně pozitivní. A není se čemu divit, pro mnoho z nich to nejsou pouhé vizuály, jsou to kusy dětství, dospívání a studentských let. A i když PS5 nabízí hromadu novinek a výkonu, tohle je přesně ta maličkost, která všechny hráče potěší na srdci.

YOOO A NEW UPDATE FOR THE PS5 BRINGS BACK THE ORIGINAL PS1 BOOT UP SCREEN FOR THE 30TH ANNIVERSARY You can also customize the home screen to have design and sound effects that reflect the PS1, PS2, PS3 or PS4! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3W9cVRmPWd — Radec (@realradec) December 2, 2024

Jak si motivy zapnout?

Po aktualizaci stačí přejít do Nastavení > Vzhled a zvuky > Motivy. Tam už si vyberete, který PlayStation vám byl nejbližší. A věřte, že když pak zapnete konzoli a uslyšíte ten ikonický zvuk, nebude to pouhá melodie. Bude to doslova návrat v čase.

Kromě vrácení témat přidala Sony i novou funkci s názvem “Audio Focus”. Ta pomáhá přizpůsobit zvuk při hraní přes náhlavní soupravy. Chcete slyšet víc dialogů? Nebo zvýraznit kroky nepřítel ve hrách? Teď máte možnost nastavit si to přesně podle sebe. Čtyři přednastavené režimy, ale i manuální úpravy.

Na sociální sítích to žije. Lidé sdílejí videa s motivy PS2 nebo PS3 a komentují, jak moc jim to připomíná časy, kdy hráli GTA: San Andreas nebo první díl God of War. Je vidět, že tohle rozhodnutí trefilo přesně to správné místo, a to srdce komunity.

Sony sice zatím neoznámilo, zda přidá i témata z dalších zařízení jako PSP nebo PS Vita, ale komunita si to rozhodně přeje. A znáte to, když je hlas fanoušků dostatečně silný, může se stát cokoliv. Minimálně to, že Sony bude do budoucna přemýšlet, jak hráče potěšit ještě víc.

Autor článku David Dohnal Fanoušek technologií a fotbalu, který ve volném čase rád chodí aktivně cvičit. Mým idolem je Dwayne Johnson.