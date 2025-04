Recenze Bird Buddy Pro Solar: stylové chytré krmítko

Chytré krmítko Bird Buddy automaticky pořizuje fotky a videa opeřenců

Umělá inteligence identifikuje více než 1 000 ptačích druhů, často ale chybuje

Krmítko zakoupíte i v České republice a na Slovensku, cena činí 7 799 Kč

Pokud milujete přírodu, rádi pozorujete ptáky a přitom si potrpíte na chytrá zařízení, Bird Buddy Smart Bird Feeder Pro Solar může být přesně to, co hledáte. Toto moderní krmítko slibuje, že nejen přitáhne opeřené návštěvníky, ale zároveň vám je díky kameře a chytré aplikaci i pěkně představí – včetně druhového určení, 5Mpx fotografií a videa ve 2K rozlišení. A s přidaným solárním panelem se nemusíte starat ani o časté nabíjení. Zní to jako sen pro každého fanouška technologií i milovníka ptactva.

Chytré krmítko Bird Buddy je k dostání u vybraných prodejců v České republice i na Slovensku, případně na e-shopu dovozce. Jak tenhle netradiční a originální gadget funguje praxi? V této recenzi se podíváme na to, co Bird Buddy skutečně umí, kde září, a kde možná výrobce trochu „klovnul“ vedle.

Obsah balení

Bird Buddy Smart Bird Feeder Pro Solar vám dorazí v elegantním balení. Uvnitř najdete veškeré příslušenství potřebné k instalaci i provozu, a to včetně praktických drobností, které usnadňují každodenní používání.

Kromě samotné ptačí budky a chytrého modulu s kamerou se zde nachází USB-C nabíjecí kabel, nádobka na krmení, kovové „ramínko“ pro zavěšení domečku a univerzální plastový držák s čtyřmi šrouby. Balení semínek si budete muset dokoupit.

Design a konstrukce

Chytré krmítko Bird Buddy na první pohled připomíná klasickou ptačí budku. Tvoří ho pevná základna s oranžovým bidýlkem, poloprůhledná zásobníková stěna pro ptačí zob, do které se vkládá chytrý modul s kamerou, a ochranná stříška, do níž je integrován solární panel. Celá konstrukce je vyrobena z kombinace nových a recyklovaných plastů bez BPA a navržena tak, aby poskytla bezpečný a pohodlný úkryt pro malé i větší druhy ptáků.

Mimochodem, kamarád, který si Bird Buddy před téměř třemi lety přivezl přímo z USA, si pochvaloval kvalitu zpracování i použitých materiálů. Plasty na jeho krmítku jsou stále ve velmi dobrém stavu, bez blednutí barev.

Design je nejen funkční, ale i vizuálně atraktivní. Krmítko působí moderně, přesto přirozeně zapadá do venkovní přírody – zejména díky decentní modré barvě, která dobře ladí s okolím, ale zároveň není pro ptáky neviditelná. Jen škoda, že se u nás neprodává ještě v dalších barevných variantách.

Výrazné oranžové bidýlko navíc slouží jako vizuální lákadlo, které ptáky přitahuje. Zajímavostí je, že ptáci mají jedno z nejdokonalejších vnímání barev napříč celou živočišnou říší. Pro rozpoznávání barev jsou vybaveni čtyřmi typy čípků (lide mají tři). To jim umožňuje vnímat výrazně širší barevnou paletu, včetně velkého množství purpurových odstínů. Dokonce vidí i v ultrafialovém spektru.

Rozměry krmítka činí 23 × 16 × 17,5 cm a v nenaplněném stavu váží přibližně 600 gramů. Do zásobníku se vejde zhruba 900 ml krmiva, což v plném stavu zvyšuje hmotnost na zhruba 1 150 gramů. Díky kompaktním rozměrům a odolné konstrukci je vhodné pro celoroční provoz – zvládne jak letní vedra, tak mrazivé zimy.

O tom svědčí i certifikace IP67, která zaručuje odolnost vůči vodě i prachu. Krmítko je plně funkční v širokém rozsahu teplot – od -20,5 do 48,5 °C. Bílý díl s elektronikou se připevňuje k tělu krmítka pomocí magnetu. Díky tomuto elegantnímu řešení jej lze jednoduše vyjmout a například nabít, nebo odložit stranou a budku důkladně umýt a očistit. Je vidět, že nad konstrukcí se tady opravdu přemýšlelo.

Jednoduchá instalace

Instalace Bird Buddy je jednoduchá a rychlá. Krmítko dorazí již kompletně sestavené, takže ho po vybalení stačí pouze zprovoznit. Prvním krokem je nabití pomocí přiloženého USB-C kabelu a běžného nabíjecího adaptéru. Po nabití vložíte modul do domečku a připojíte solární panel. Pak už jen kameru zapnete a spárujete s chytrým telefonem přes Bluetooth prostřednictvím mobilní aplikace Bird Buddy, která je k dispozici zdarma pro Android i iOS.

Zařízení vyžaduje připojení k Wi-Fi síti ve standardu 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Stejně jako většina produktů chytré domácnosti nepodporuje 5GHz pásmo. Navíc nelze síť později jednoduše změnit – jediným způsobem je provést obnovení do továrního nastavení. To může být nepraktické, zejména pokud potřebujete krmítko přepojit na jinou síť, jak jsem si ověřil i z vlastní zkušenosti.

Také je nutné počítat s tím, že krmítko můžete umístit pouze tam, kam dosáhne signál Wi-Fi. Škoda, že například v útrobách není místo pro SIM kartu nebo eSIM. Umím si představit situace, kdy máte větší zahradu, ale nemáte ji celou pokrytou signálem Wi-Fi. Připojení navíc musí být stabilní a signál dostatečný, aby bylo možné přenášet video. Při slabším připojení totiž nemusí fungovat živý přenos fungovat tak dobře, ale uložená videa a fotografie se přenesou, byť to v takovém případě bude trvat o déle.

Umístění krmítka a doplňování zobu

Balení nabízí několik variant uchycení – součástí je kovový závěs pro zavěšení například na větev, a také univerzální držák se šrouby, který umožňuje upevnění na tyč, sloupek od plotu nebo zeď (k tomu lze dokoupit ještě speciální držák). Je rozumné krmítko umístit tam, kam se ptáci nebojí létat, a do úrovně vašich očí – usnadní to doplňování krmiva a zároveň budete mít přehled o dění.

Zároveň by mělo být umístěno dostatečně vysoko, aby se minimalizovalo riziko útoku od domácích mazlíčků, zejména koček. V tomto směru přijde vhod jedna z chytrých funkcí – kamera umí detekovat nejen ptáky, ale také přítomnost zvířat, jako je pes nebo kočka, a upozornit vás na to notifikací v aplikaci.

Doplňování zobu je snadné díky praktickým výklopným dvířkům na zadní straně a nádobě na semínka – ptačí zob tak snadno doplníte bez zbytečného nepořádku. Navíc díky průhledné konstrukci uvidíte, jestli zob nechybí (na což vás upozorní i aplikace). Bohužel podlaha domečku má dírky pro odtok vody při dešti, což není vhodné pro drobnější semínka, která kvůli tomu propadnou.

Mobilní aplikace Bird Buddy

Nezbytnou součástí chytrého krmítka je bezplatná mobilní aplikace, dostupná pro Android i iOS. Aplikace bohužel podporuje pouze světové jazyky, takže češtinu mezi možnostmi nenajdete. Pro mnohé uživatele to může být překážkou, obzvlášť kvůli anglickým názvům ptáků, které nemusí být každému známé, informacím o opeřencích a dalších nepřeložených nabídkách.

Aplikace má jednoduché uživatelské rozhraní, ale najdou se i slabší místa – například v logice některých funkcí nebo navigaci. Na úvodní obrazovce najdete přehled vlastních záznamů, aktuální stav krmítka (napájení, aktivita) a výběr zajímavých video momentů od ostatních uživatelů z celého světa.

Přehled vašich záznamů

Každý záznam představuje návštěvu opeřence – skládá se z jednoho videa a několika fotografií. Aplikace se snaží automaticky rozpoznat jeho druh, ale přesnost detekce není vždy ideální. U jednotlivých fotografií a videí můžete druh upravit nebo obsah smazat, ale u celého záznamu lze pouze nahlásit chybu. To působí trochu zmatečně a vyžaduje určité zvykání.

Identifikace ptáků je obecně nejslabším článkem – například běžného holuba aplikace někdy označí jako vrabce domácího, jindy jako holuba hřivnáče nebo městského. V případě straky se zase stávalo, že ji algoritmus zaměnil za špačka obecného, zejména když byla promočená. Někdy není pták rozpoznán vůbec.

Chybu názvu sice můžete nahlásit, ale výrobcem tolik proklamovaná „umělá inteligence“ se z toho prakticky nepoučí. Chybovost je tedy poměrně vysoká. Přitom když uloženou fotografii proženu skrz ChatGPT nebo Gemini, míra správného rozpoznání je téměř stoprocentní.

Záznamy můžete sdílet pomocí odkazu nebo stáhnout v původní kvalitě, ale bohužel pouze jednotlivě – hromadné stahování je možné jen u kolekcí. Každý záznam navíc můžete diskutovat s integrovaným AI asistentem, kterému lze položit otázku ohledně ptáka nebo jeho chování. V bezplatné verzi je však omezení na jeden dotaz denně, vyšší limit je dostupný pouze s prémiovým předplatným. Pokud se některý pták ke krmítku vrací pravidelně, aplikace to rozpozná a nabídne možnost mu přiřadit jméno. Poté ho při každé návštěvě pozná. I tato funkce je však placená.

Kolekce – váš „ptačí Instagram“

Sekce kolekcí funguje jako osobní galerie – něco jako vlastní „ptačí Instagram“. Ukládat sem můžete své oblíbené záznamy a dělit je podle druhů nebo jmen ptáků. Kolekce mohou být veřejné nebo soukromé, a lze v nich sledovat i obsah od ostatních uživatelů. Kromě fotografií a videí tu najdete i zajímavosti o daných druzích včetně jejich zvukového projevu.

Aplikace zasílá notifikace při každé návštěvě opeřence a začátku nabíjení. Na konci dne dostanete souhrn všech návštěv. Prémiové předplatné navíc zpřístupňuje funkce v beta režimu, jako je integrace s chytrým asistentem Amazon Alexa. Nastavení krmítka je v aplikaci poměrně jednoduché – kromě výběru režimu a časových intervalů zde najdete například sílu Wi-Fi signálu nebo stav baterie.

Fotografické schopnosti

Modul je vybaven 1/2,7″ snímačem s poměrem stran 3:4 (obsah na výšku) a zorným úhlem 122°. Ostření pokrývá vzdálenost od 6,6 do 15 cm a díky nízké cloně je v tomto rozsahu obraz většinou perfektně ostrý. Pokud ptáček sedí na bidýlku, je zachycen velmi čistě, pokud se přiblíží až příliš blízko k čočce, může být jeho zobák lehce rozostřený. Fotografie mají rozlišení 5 Mpx, ať už zvolíte širokoúhlý nebo přiblížený režim. Nechybí ani HDR – vysoký dynamický rozsah, který funguje jak u snímků, tak při natáčení videa.

Velký snímač si dobře poradí s kontrastní scénou – zvládá vyvážit jasné i tmavé oblasti, díky čemuž vyniknou detaily napříč celým snímkem. Občas se ale stane, že když pták zaplní většinu záběru, kamera nezvládne správně exponovat světlé pozadí, typicky jasnou oblohu. Většinou si ale HDR vede velmi dobře a výsledné fotografie působí vyváženě a přirozeně.

Kvalita fotografií

Díky širokému zornému poli kamera zachytí nejen ptáka sedícího na bidýlku, ale i část samotného krmítka – včetně zrní a části stříšky. V praxi to znamená poměrně dobrý přehled o dění kolem budky. Přesto má kompozice určitá omezení. V několika případech se stávalo, že pták dosahoval zobákem mimo záběr, když se snažil dostat ke krmivu blíže zásobníku. Výsledkem tak byl záběr, kde není úplně vidět, co pták právě dělá.

Škoda, že kamera není umístěna o něco dále nebo nakloněná více směrem dolů. Získali byste tak lepší přehled o samotném procesu krmení, který je často tím nejzajímavějším momentem celého pozorování. Možná by stálo za zvážení do budoucna nabídnout nastavitelný úhel kamery nebo jinou variantu uchycení modulu pro lepší zorný úhel. U menších ptáčků k tomu pochopitelně tak často docházet nebude.

Snímky jsou dostatečně ostré a detailní. Za denního světla je obraz čistý, bez znatelného šumu. Při zhoršených světelných podmínkách se však šum objevuje výrazněji, takže při šeru nebo za soumraku už kvalita snímků citelně klesá. Je třeba počítat s tím, že s touto kamerou nezískáte snímky na úrovni profesionální ornitologické soutěže, ale pro sdílení na sociálních sítích naprosto postačí. Barvy jsou věrné a celkový vizuální dojem je velmi solidní.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Přílet opeřence zaznamená pohybové čidlo – a to s vysokou přesností. V ten moment se aktivuje kamera a začne automaticky pořizovat snímky i video. Počet fotografií určuje samotné zařízení; uživatel může ovlivnit pouze interval focení a natáčení (více v části o výdrži baterie). Obvykle získáte 5 až 10 různých záběrů s různým časovým odstupem, aby byl ptáček zachycen v různých scénách. Ne všechny fotografie jsou použitelné – ptáci bývají rychlí a často rozmazaní – ale alespoň jeden z pěti snímků bývá téměř vždy vydařený.

Videopřenos v reálném čase až ve 2K rozlišení

Tím hlavnějším je z mého pohledu záznam videa a živý přenos v reálném čase. Video lze nahrávat až ve 2K rozlišení (1 536 × 2 048 px) při 30 snímcích za sekundu, což platí i pro živý přenos. V aplikaci lze nastavit i HD, Full JD nebo 2K Ultra, které nabízí nejvyšší datový tok. Já natáčel do základního 2K rozlišení, kdy bitrate činí cca 2,5 Mb/s. V nabídce je také režim Slow-motion, ve kterém klesne rozlišení na 960p, ale fps se navýší na 90.

Spuštění živého přenosu přes aplikaci chvíli trvá – obraz se načte po několika vteřinách, což může být při čekání na moment „teď a tady“ poněkud frustrující. Důvod zpoždění není zcela zřejmý, může jít o kombinaci softwarového zpracování, síťového přenosu nebo načítání kamery. Během načítání aplikace zobrazuje různé informační notifikace, jako jsou aktuální statistiky, doporučení nebo dosažené úspěchy v rámci zachycení opeřenců.

Samotný livestream je funkčně velmi omezený. V reálném čase můžete pouze sledovat dění před krmítkem a pořizovat snímky – nahrávání videa v tomto režimu možné není, což považuji za velký nedostatek. Funkce živého přenosu tak v podstatě slouží jen ke kontrole, zda zařízení funguje, a k rychlému nahlédnutí do aktuálního dění u krmítka.

Vzhledem k potenciálu kamery a možnosti zachytit nečekané nebo výjimečné situace by možnost nahrávání přímo z livestreamu byla rozhodně vítaná. Takhle je livestream spíše doplňková funkce než nástroj pro serióznější pozorování. Nemluvě o tom, že také chybí možnost zoomovat.

Kvalita videa a zvuku

Délka automaticky pořízených videí se může výrazně lišit – některá trvají jen několik desítek vteřin, jiná přesahují minutu. Nepodařilo se mi však přesně vypozorovat, jakým způsobem umělá inteligence určuje začátek a konec záznamu. Zdá se, že žádná pevná logika neexistuje. Někdy zůstane ptáček u krmítka celou minutu, ale záznam končí už po 30 sekundách. Jindy se zdrží pouhých 20 vteřin, ale video má přes minutu. Přesto je většina videí časově vyvážená a zachycuje veškeré klíčové momenty.

Součástí modulu je také poměrně kvalitní a citlivý mikrofon, který zaznamenává zvuk v mono formátu. Zvuková složka videí je překvapivě příjemná – zejména při záznamu krmení, kdy je slyšet šustění semínek, klování nebo tiché ptačí zvuky. Zvuk skvěle doplňuje celý zážitek z ptačí návštěvy. Z mého pohledu je kvalita audia velmi dobrá, a to i bez jakékoliv dodatečné úpravy.

Kvalita samotného videa je rovněž nadprůměrná. Barvy jsou živé, záběry mají solidní dynamický rozsah díky podpoře HDR a i ostrost je více než dostatečná pro běžné použití. Detaily jsou dobře čitelné a celkový dojem z obrazu je pozitivní. Bitrate je přijatelný, ale pro vyšší kvalitu záznamu se nabízí možnost předplatného, které zpřístupní lepší datový tok. Pro účely sdílení na sociálních sítích však bezplatná varianta bohatě stačí – osobně považuji za ideální záznam ve formátu 2K.

Jen škoda, že se video i fotky ukládají pouze v „instagramovém“ formátu na výšku (již zmíněný poměr stran 3:4). Bylo by fajn, kdyby krmítko nabízelo i klasický formát „na šířku“, ale kvůli použitému fotočipu to bohužel možné není.

Předplatné a placené funkce

Bird Buddy nabízí i možnost prémiového předplatného, které vám zpřístupní řadu zajímavých a pokročilých funkcí. Dělí se na individuální (1 účet/přístup) a rodinné (více než 10 účtů/přístupů). Jako jednotlivec zaplatíte za měsíc 149 Kč, respektive při zaplacení celého roku najednou (1 290 Kč) vás jeden měsíc vyjde na 107,50 Kč. Rodinný tarif lze zakoupit pouze v roční formě za 2 190 Kč (182,50 Kč za měsíc). Vzhledem k ceně krmítka mi cena za předplatné nepřijde úplně zanedbatelná.

Prémiové funkce Popis Individuální Rodinné Přístup hostů k živému přenosu Sdílej živý přenos s hosty ❌ ✅ Rodinné interakce Sleduj, jak ostatní lajkují, sdílí a ukládají pohlednice z tvého krmítka ❌ ✅ Přístup ke všem prémiovým funkcím pro hosty Dej členům svého krmítka plný přístup k prémiovým funkcím ❌ ✅ Nature Chat s AI+ Získej fascinující informace o návštěvnících svého krmítka díky chytrému AI asistentovi ✅ ✅ Pojmenuj ptáčka Pojmenuj opakovaně se vracející ptáky, sleduj jejich návštěvy a vytvoř si k nim vztah ✅ ✅ 2K Ultra video Zachyť každý detail peří ve 2K kvalitě s vyšším bitratem ✅ ✅ Péče o ptáky Upozornění na nemocné ptáky a rady, jak zabránit šíření nemocí ✅ ✅ Slevy pro členy 20% sleva na nové produkty a doplňky Bird Buddy (nelze kombinovat s jinými slevami) ✅ ✅ Neomezené cloudové úložiště Uchovávej si neomezené množství záznamů bez časového omezení ✅ ✅ Odemkni všechna vzdálená krmítka Objevuj exotické ptáky z celého světa – od Brazílie po Indii ✅ ✅ Testování novinek Buď mezi prvními, kdo vyzkouší nové funkce v rámci Beta Labs ✅ ✅

Největší přidanou hodnotou rodinného tarifu je právě sdílení zážitků – ať už v rámci domácnosti nebo mezi přáteli. Bird Buddy se tím posouvá od „chytrého krmítka“ k interaktivní platformě pro objevování přírody. Bez prémiového předplatného máte možnost vše sdílet jen mezi 3 hosty. Další výhodou jsou rozšířené AI funkce nebo neomezené cloudové úložiště, což se jistě hodí, protože bez předplatného vaše videa a fotografie mizí po 7 dnech (pokud si je manuálně nestáhnete do telefonu).

Nabíjení a výdrž baterie

Uvnitř modulu se nachází vestavěná lithium-iontová baterie s kapacitou 3 800 mAh. Výrobce uvádí vstupní výkon 7,5 W (5 V / 1,5 A), takže plné nabití zabere přibližně 2 až 4 hodiny v závislosti na výkonu použitého napájecího adaptéru. V aplikaci si můžete vybrat ze tří provozních režimů – úsporného, standardního a maximálního. Ty se liší zejména tím, jak často kamera pořizuje fotografie a videa, a jak dlouhé tyto záznamy jsou.

Z hlediska výdrže je krmítko velmi dobře optimalizované. Při maximálním zatížení – tedy nejčastějším snímání a nahrávání – zvládne fungovat přibližně 7 dní na jedno nabití. V úsporném režimu výrobce udává až měsíční výdrž, což se mi sice nepodařilo plně ověřit, ale podle průběžného sledování a výpočtů by se výdrž měla pohybovat mezi 24 a 28 dny.

V testu jsem krmítko nechal 14 dní venku, orientované solárním panelem směrem k fasádě, a přesto aplikace zaznamenávala občasné dobíjení ze slunce. Během těchto dvou týdnů v maximálním režimu ubylo zhruba 50 % kapacity baterie, což považuji za dobrý výsledek.

Při použití solárního panelu se dá krmítko provozovat v podstatě bez nutnosti klasického nabíjení – to záleží na počasí, zvoleném režimu a na aktivitě ptáků. V praxi stejně občas musíte doplnit zobání, takže je ideální baterii při té příležitosti zkontrolovat nebo případně lehce dobít. Celkově hodnotím výdrž jako plně vyhovující, a v kombinaci se solárním panelem a dobrým umístěním na zahradě se o přísun energie nebudeme muset nijak starat.

Závěrečné hodnocení

Chytré krmítko Bird Buddy je svým způsobem jedinečné zařízení a originální gadget, kteří ocení všichni milovníci přírody a moderních technologií. Chválím také za moderní a funkční design. Kamera s širokým záběrem, doplněná o mikrofon, přináší povedené záznamy ptáků přímo k vám do telefonu, a to včetně zvuku. Praktické je i solární napájení a možnost výběru režimu provozu podle vašich preferencí a potřeb. Výdrž baterie je solidní a v kombinaci se solárním panelem zvládne Bird Buddy fungovat téměř autonomně, což je velké plus.

Celková uživatelská zkušenost je velmi příjemná, ale není bez chyb. Mobilní aplikace nabízí spoustu funkcí, a přestože zaujme vizuálně i svou komunitní stránkou, často bojuje s logikou ovládání, omezenými jazykovými možnostmi a především nepřesnou identifikací ptáků. Také načítání živého přenosu je pomalejší a samotný livestream nenabízí téměř žádné interaktivní funkce.

Po technické stránce je Bird Buddy výborně zvládnuté zařízení, které má obrovský potenciál nejen pro milovníky ptactva, ale i pro rodiny s dětmi, vzdělávací účely nebo prostě jen jako originální doplněk chytré domácnosti, respektive zahrady.

Zařízení ale rozhodně není levné – s cenovkou 7 990 Kč jde o investici, kterou je třeba si dobře promyslet. Až do konce dubna jej díky slevovému kódu DUBEN20 můžete pořídit s 20% slevou za 6 239 Kč. Stále ale nejde o úplně zanedbatelnou částku.

Bird Buddy je originální gadget, který dokáže nabídnout poměrně unikátní zážitek z pozorování ptáků, na trhu navíc nemá žádného přímého konkurenta (čínské náhražky pochybné kvality nepočítám). Pokud výrobce zapracuje na aplikaci (a ideálně i lokalizaci), může být tato budka hitem nejen mezi ornitology, ale i běžnými technologickými nadšenci. Za redakci rozhodně dáváme palec nahoru.

Bird Buddy Smart Bird Feeder PRO SOLAR 8.3 Design a zpracování 9.5/10

















Funkce a výbava 8.2/10

















Kvalita fotografií a videa 7.6/10

















Výdrž baterie a napájení 9.2/10

















Mobilní aplikace 7.1/10

















Klady design a konstrukce

kvalita videa a zvuku

výdrž baterie a solární nabíjení

zábavná a komunitní aplikace

možnosti umístění

velký zásobník, praktické doplňování

detekce návštěvníků, notifikace

celá řada příslušenství Zápory vyšší cena

absence češtiny

chaotické ovládání aplikace

nepřesná identifikace ptáků

omezený živý přenos

nemožnost natočení kamery

musí být v dosahu Wi-Fi, nelze nastavit jinou síť

obraz pouze na výšku (3:4) Koupit Bird Buddy Smart Bird Feeder PRO SOLAR

Autor článku Petr Uhlíř Student ČVUT, Fakulty elektrotechnické a studijního programu Softwarové inženýrství a technologie. Milovník mobilních zařízení a nových technologií. Mezi mé záliby patří grafika a florbal. Jaká zařízení aktuálně používám?