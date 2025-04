Tady krev nepoteče. Číná oznámila první boxerský turnaj, ve kterém se utkají roboti

První boxerský zápas mezi humanoidními roboty na světě se uskuteční v Číně

Čínský robot G1 předvádí neuvěřitelně realistické pohyby a živé vysílání jeho zápasu proběhne už v květnu tohoto roku

Technologická událost, která může změnit budoucnost sportu

Je to skoro k nevíře, ale v roce 2025 už nebudeme sledovat jenom zápasy mezi lidmi, ale budeme fandit i robotům. Čínská společnost Unitree Robotics, která už si vydobyla respekt svou robotickou řadou psů, tentokrát míří ještě výš. Jejich nový model G1 má lidskou podobu, chodí vzpřímeně, umí dělat kotouly a teď se chystá i do boxerského ringu.

Na první pohled vám může G1 připomínat postavu z nějakého sci-fi filmu. Je vysoký přes metr třicet, váží kolem 47 kg a jeho tělo je vybaveno neuvěřitelnými 43 klouby, které mu umožňují pohybovat se až překvapivě lidsky. Ve videích, které firma zveřejnila G1 skáče, dělá kung-fu kopy a ustojí i tvrdý zásah. A právě tyhle schopnosti chce firma posunout ještě dál, a to do ringu.

Box mezi roboty? Není to vtip, ale realita

Celý zápas se bude jmenovat “Unitree Iron Fist King: Awakening!” a půjde o úplně první přímý přenos robotického boxu mezi humanoidy. Přesné datum zatím není známo, ale mělo by jít o květen 2025. Zápas budete moci sledovat online a Unitree slibuje nejen tvrdé údery, ale i ukázku neuvěřitelného pokroku, kterého jejich roboti dosáhli.

G1 není jen o železe a šroubech. Díky technologii Sim2Real se učí z pohybů lidí (sleduje, analyzuje a pak tyto pohyby dokáže věrně napodobit). V praxi to znamená, že i když vypadá jako stroj, hýbe se až překvapivě přirozeně. A to ho dělá nebezpečným protivníkem, ačkoliv zatím není příliš rychlý.

Co je ale možná nejzajímavější, Unitree nabízí tenhle humanoidní zázrak k prodeji. Cena startuje na 350 000 korunách, což je sice pořád dost, ale v porovnání s jinými roboty podobné kategorie jde o super cenu. Navíc k tomu firma přidává otevřený přístup k softwaru, takže vývojáři po celém světě mohou tvořit vlastní programy a třeba i tréninkové režimy pro svého G1 bojovníka.

Kam to celé směřuje?

Tohle není jen výstřelek jedné technologické firmy. Tohle je začátek úplně nové kapitoly, a to sportu, ve kterém budou soutěžit stroje. Možná si teď říkáte, že je to jen nějaká další “srandovní show”, ale už za pár let to může být plnohodnotná disciplína, stejně jako je dnes e-sport. A kdo ví, třeba jednou uvidíme i robotickou olympiádu.

