Vyzkoušeli jsme iOS 18: tohle jsou nejlepší nové funkce z veřejné beta verze

Vyzkoušeli jsme první veřejnou beta verzi systému iOS 18

Novinky jsou vesměs estetické, některé potěší, některé překvapí konzervativní uživatele

Co do stability je beta v pořádku, prvních pár dní však může trochu trápit výdrž

Od pondělního večera testujeme veřejnou beta verzi systému iOS 18. Na první pohled se jedná skutečně pouze o menší, jemnější a esteticky zaměřený update, který potěší spíše nenáročné uživatele. Jaké novinky nás po prvních pár dnech zaujaly nejvíce a kvůli čemu novému si zaslouží veřejná beta vyzkoušet?

Vylepšení klávesnice

Ačkoliv při prvním pohledu na domovskou obrazovku je update prakticky neviditelný, po chvilce začnou vyrůstat novinky jako houby po dešti. A jednou z nich je přepracovaná výchozí klávesnice. Pokud ji používáte, potěší vás dvě zásadní vylepšení.

První je našeptávání slov, které je konečně plně dostupné v češtině, a umí dle kontextu a frekvence psaní jednotlivých slov našeptávat slova za sebou ve frázích. Uživatelé Androidu moc dobře ví, o čem je řeč. Druhou novinkou je funkce psaní tahem, kdy můžete tahat prst po jednotlivých písmenech a tím vytvářet slova.

Úprava domovské obrazovky

Již několikátý rok po sobě Apple vylepšuje domovskou obrazovku. Minule to byla zamykací obrazovka, předtím widgety na ploše. Teď přišla řada na možnost změnit barvu ikon a widgetů na ploše. Můžete zůstat u klasického barevného schématu, popřípadě zvolit tmavší „invertovanou“ barevnou verzi.

Anebo si zvolit odstín čistě dle sebe. Tímto řešením Apple odemkl celkem neobvykle velkou možnost uživatelům kustomizovat svou domovskou plochu dle vlastních preferencí. V první veřejné beta verzi zatím nejsou do vámi zvoleného barevného schématu převedeny všechny ikonky třetích stran a takřka žádné widgety třetích stran. Je však pouze otázkou času, něž toto bude vyřešeno.

Zároveň s tím Apple v iOS 18 odemkl mřížku pro skládání aplikací a widgetů na ploše. Klasické uspořádání 6×4 zůstává, nyní ale můžete aplikace a dlaždice s widgety umístit kamkoliv, nikoliv pouze nahoru, jako tomu bylo doposud. Fajn designovým ozvláštněním je i možnost odstranit popisky ikon a widgetů pro čistší vzhled.

Přepracované ovládací centrum

Pořádnou porci prostoru věnovali vývojáři také vysunovacímu ovládacímu centru. To má nový barevnější a oblejší design, navíc je konečně plně upravitelné. Jednotlivé prvky v něm můžete naprosto dle vlastní vůle přeskládat, odstranit, přidat nové a podobně. V tuto chvíli se v ovládacím centru nachází pouze klasické přepínače, do budoucna by však měly přibýt i ovládací prvky aplikací třetích stran.

Kromě toho je nově ovládací centrum rozděleno na tři stránky: hlavní s oblíbenými přepínači, druhou s hudebním přehrávačem a třetí s nejzákladnějšími přepínači, jako je letový režim, Wi-Fi, mobilní data, Bluetooth, osobní hotspot či VPN. Kustomizovat lze i druhou a třetí stránku, zatím ale můžete pouze zvětšit či zmenšit hlavní položku, ne ji nahradit jinou a kompletně tak změnit účel celé stránky.

Vylepšení nativních aplikací: Zprávy, Fotky, Kalendář

Menší, dílčí novinky obdržely i nativní aplikace. Jednou z těch nejzajímavějších jsou Zprávy. Nově můžete reagovat jakýmikoliv emotikonami, navíc původní reakce dostaly barevnější verze, aby působily efektněji a snáze jste je od sebe oddělili. Součástí iOS 18 je také funkce plánování odeslání zpráv na pozdější termín.

Aplikace Fotky prošla kompletní rekonstrukcí, zmizel spodní panel a namísto něj se jednotlivá alba, filtry a sbírky přesunuly dolů, kam se musíte postupně proscrollovat. Tuto novotu ne každý přijme a rozhodně si na ni budete pár dní/týdnů zvykat. Sympatickou novinkou je však chytré vyhledávání, kdy umělá inteligence rozezná předměty, osoby, místa i domácí mazlíčky.

Dílčí vychytávky obdržel i Kalendář, jednou z novinek je možnost umístit si do jednotlivého dne či časového okna v daném dni kromě události i připomínku. Ta se vám následně propíše i do aplikace Připomínky.

Stabilita a výdrž

Závěrem si zaslouží zmínku i to, v jak odladěném stavu se vlastně aktualizace nachází. Po pár dnech používání si určitě všimnete, že jste v beta verzi. Nativní aplikace sem tam padají, občas se i stane, že barevné schéma aplikaci na ploše se samo od sebe mění. Jinak se ale nemusíte bát žádných velkých excesů, všechny aplikace třetích stran v pohodě fungují, včetně bankovních aplikací.

Příchod beta verze poznáte během prvních dnů na výdrži, protože ta dostává silně zabrat. Nicméně jak je u beta verzí iOS zvykem, jde o stav trvající skutečně jen 48–72 hodin. Během toho se systém stabilizuje, aplikace a data se správně zaindexují a pak už se výdrž více méně srovná se stavem před instalací bety.