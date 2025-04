Recenze Poco F7 Ultra: skvělý poměr ceny a výbavy jako před lety

Poco F7 Ultra je návrat klasického Pocophonu, navíc lepší než před rokem

Výrobce u něj dokázal vše podřídit skvělému poměru ceny a výbavy

V základní variantě vyjde na 18 990 Kč, s kuponem máte za stejnou cenu i verzi 16/512 GB

Čínské Xiaomi vyhlíží velké věci. Stabilní úspěch rok za rokem přináší řada Redmi. V globálních i ryze tuzemských prodejích se však za loňský rok masivně vyšvihla vlajková řada Xiaomi i mírně upozaděná, mladistvě fokusovaná série Poco. Právě to nejspíš vedlo výrobce k tomu, že pořádně řízně do sestavy a natěšeným zákazníkům nabídne něco možná trochu nového. Poco F7 Ultra je historický nejdražší smartphone této značky. Bude i historicky nejlepším?

S cenou se to má různě. Poco F7 Ultra startuje na 18 990 Kč za základní variantu 12/256 GB, vyšší model s pamětí 16/512 GB je k mání za 20 990 Kč. Nicméně do 4. května můžete využít 2tisícový slevový kupon, se kterým vás telefon vyjde v obou konfiguracích shodně. Na oficiálním webu mi.com/cz i u vybraných prodejců je navíc u obou konfigurací k mání výkupní bonus v hodnotě 2 500 korun. Reálně tak vyjde na necelých 17 tisíc korun. Na výběr je pak typická žlutá, anebo tradiční černá.

Obsah balení

Poco F7 Ultra nevybočuje z řady v otázce prodejního balení, protože mu to ani nařízení Evropské unie neumožňuje. Takže v černé krabičce najdete pouze telefon samotný, sponku na SIM, plastové pouzdro, metrový USB-C/USB-A kabel a to je vše. Příhodný adaptér s výkonem až 120W pořídíte za 600–800 korun včetně DPH.

Design a zprácování

Ačkoliv je Poco značka pro mladé, dravé a jistě i progresivně smýšlející, její současná vlajková loď tak po designové stránce skoro ani nevypadá a rozhodně by vás to na první pohled nenapadlo. Model Ultra má alespoň jasně zapamatovatelný design: rovné boky, jen mírně zahnutá dvoubarevná záda (spodní část matná, horní část kolem fotomodulu lesklá) a velký, nadvakrát vystupující modul fotoaparátu.

Na stranu druhou je ale pravda, že náš úsudek je notně ovlivněn testovanou černou variantou, která – kromě oranžového rámu fotomodulu – působí vlastně velmi usedle a rozhodně ne mladistvě. Žlutá už je mnohem zajímavější, je to typická barva telefonů Poco. Je ale pochopitelné, že v žádném případě není pro každého. Jiné provedení na výběr není.

Telefon je velmi dobře zhotoven, sází na kombo hliníku a tvrzeného skla, i samotná konstrukce je velmi kvalitní, nikde nic nevrže, neprohýbá se a slícování je perfektní. Sázka na jistotu se však negativně promítla do ergonomie – smartphone je docela těžký, konkrétně 212 gramů. Pro fanoušky vlajkových lodí asi žádné překvapení, běžného zákazníka Poco by to ale mohlo překvapit. Počítat můžete i se zvýšenou odolností – vůbec poprvé je k dispozici IP68, tedy ochrana proti vniknutí prachu a vody, i při ponoření do 2,5 metru na 30 minut.

Kromě větší hmotnosti – která je v segmentu vlajkovek vlastně standardní – nemám co vytknout. Ergonomicky má Poco F7 Ultra skvěle umístěná všechna tlačítka i jednotlivé prvky na těle, nechybí kvalitní stereo reproduktor i slot pro 2 nanoSIM (ale bez eSIM). A jestli je telefon pěkný? Podle mě výrobce mohl vymyslet něco zajímavějšího, ale to je natolik subjektivní, že si to musí každý zhodnotit pro sebe sám.

Displej, výkon a výbava

Odkaz prastarého Pocophonu je u modelu F7 Ultra patrný hlavně v tabulkové výbavě. A zrovna displej působí opravdu naprosto špičkovým dojmem – jak na papíře, tak v realitě. Hovoříme o 6,67″ AMOLED panelu s vysokým rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů (jemnost 526 pixelů na palec) a dynamickou 60–120Hz obnovovací frekvencí. Obrazovku kryje údajně vlastní sklo označované jako Poco Shield Glass, přitom ještě vloni Poco standardně odebíralo nejlepší sklíčko od Corning.

V praxi je obrazovka parádně čitelná, a to při takřka jakýchkoliv podmínkách. Výrobce se chlubí svítivostí až 3 200 nitů, při běžném provozu bez HDR se dostanete na 1 500 až 1 800 nitů. Barevné podání je ve výchozím stavu velmi snaživě realistické, můžete však přepnout na častější režim „živý“ nebo „syté“. Díky panelu typu OLED je k dispozici i možnost skrýt průstřel, anebo nastavit skrytí jen pro určité aplikace (například hry).

I přestože hovoříme o de facto vlajkovém telefonu, obrazovka je plochá, bez byť minimálního zahnutí. Z výroby má předinstalovanou fólii a rámečky jsou sotva 2milimetrové. Není zde tedy typický imerzivní efekt zahnutého displeje.

Poco F7 Ultra je jasně nejlevnějším telefonem s procesorem Snapdragon 8 Elite 1. generace. Už to z něj dělá sympatický objekt zájmu. Tento 3nm čip pracuje s 8jádrovou procesorovou jednotkou založenou na 2 výkonnějších jádrech Oryon V2 Phoenix L a 6 úspornějších Phoenix M. Samozřejmostí je i grafika Adreno 830.

Hardwarové parametry Poco F7 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,3 × 75 × 8,4 mm, hmotnost: 212 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 2K, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 24mm, 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 32 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, selfie kamera: 20 Mpx, HDR, Full HD video Cena: 18 990 Kč Kompletní specifikace

Je patrné, že tady ani nemůže být řeč o jakýchkoliv kompromisech. Všechno běží velmi svižně, čipová sada je skvěle odladěná a nabízí dostatek výkonu na pracovní multitasking (rozdělená obrazovka, e-maily, hudba, video, hovory), ale i na hraní těch nejnáročnějších her. Dobrým důkazem masivního výkonu jsou výsledky v oblíbených benchmarcích:

Benchmark Poco F7 Ultra Xiaomi 15 Google Pixel 9 Geekbench 6 – Single Core 2 313 bodů 3 072 bodů 2 132 bodů Geekbench 6 – Multi Core 8 089 bodů 9 388 bodů 6 819 bodů 3DMark Wild Life Extreme 6 114 bodů 5 832 bodů 4 757 bodů AnTuTu 10 2 574 694 bodů 2 455 266 bodů 1 992 880 bodů

Z další výbavy určitě zmíním Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC pro bezkontaktní placení, samozřejmě i infraport, USB-C 2.0 s funkcí On The Go (OTG). Čtečka otisků prstů je v displeji, ale jde jen o optický typ senzoru. Systém zabírá 31,5 GB, tedy alespoň u námi testované 512GB varianty s úložištěm typu UFS 4.1. Zároveň 16 GB RAM lze dodatečně rozšířit, respektive virtuálně rozšířit o 6, 8, 12 nebo až 16 GB, tedy dvojnásobně. Na druhou stranu chybí eSIM.

Výdrž a nabíjení

Oproti svému předchůdci Poco F6 Pro nasadila novinka křemíko-uhlíkovou baterii moderního typu. Výhody této technologie zde rozebíráme celkem často – lepší efektivita při zachování stejných rozměrů, lepší ochrana proti teplotním výkyvům.

Kapacita akumulátoru 5 300 mAh není na dnešní poměry nijak výjimečná, ovšem Poco tuto kapacitu baterie poměrně efektivně přeměňuje na skutečnou spotřebu. Při nenáročném používání dosáhnete v pohodě 2 pracovních dnů, při hraní či obdobném benchmarku je to zhruba 5–7 hodin. To je velmi slušné, navíc porovnání s loňskými modely Poco nebo současníky v podobě Galaxy S25 nebo Pixely 9. generace.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 6 minut 12 minut 27 minut 32 minut

Solidní pokrok udělal výrobce i u nabíjení. Z loňska setrvalo 120W dobíjení kabelem, o nutnosti vlastnit odpovídající adaptér jsme již hovořili. Xiaomi tvrdí, že nabití do 100 % trvá 34 minut, podle našeho testu je to dokonce 32 minut, jak ukazuje tabulka. Rovněž poprvé je však k dispozici bezdrátové nabíjení, a to rovnou výkonem 50 W na podporované nabíječce. Běžným standardem Qi nabijete telefon bez kabelu za necelé 2 hodiny.

Android 15 a HyperOS 2.0

Telefony Poco historicky nabízely stejnou grafickou nadstavbu jako další produkty značek Xiaomi a Redmi – dříve tedy MIUI, posléze HyperOS. U modelu F7 Ultra najdeme Android 15 s nadstavbou HyperOS 2.0.106.0 a únorovou bezpečnostní záplatou. To by možná chtělo trochu vylepšit, přece jen, výrobce garantuje 4 velké aktualizace Androidu a 6 roků průběžných bezpečnostních záplat.

Z hlediska systémových funkcí je na tom Poco F7 Ultra stejně jako Xiaomi 15. Přináší tedy kombinaci masivní grafické nadstavby s celou řadou vlastních animací, ale k tomu ještě funkce umělé inteligence, které se objevily poprvé u Xiaomi 14T a od té doby sbírají mezi uživateli kladné ohlasy.

O co jde? K dispozici jsou chytré funkce od Googlu, jako asistent Gemini a reverzní vyhledávání Circle to Search, ale i vychytávky od Xiaomi: AI Poznámky s generativními funkcemi, AI Galerie s vychytávkami pro úpravu fotek a videí, AI Rekordér s praktickou funkcí převodu řeči na text, AI Tlumočník s funkcí simultánního překladu do cizích jazyků a AI Titulky pro nativní titulky kdekoliv v systému. O těchto funkcích jsme informovali již v článku věnovaném umělé inteligenci od Xiaomi.

Z úplných novinek pak zaujme určitě HyperConnect. Funkce ze své podstaty přináší zrcadlení plochy telefonu na počítač, a to nejen Windows, kde byste podobnou vychytávku čekali už dávno, ale i Mac. Novinku jsme si bohužel nemohli vyzkoušet, protože v době psaní recenze ještě nebyla plně zpřístupněna.

Fotoaparát

Sestavu kamer si Poco F7 Ultra vypůjčuje částečně z řady Xiaomi 15, částečně i z loňské série Poco F6. Hlavní slovo má 50Mpx snímač z Poco F6 Pro, doplňuje ho vlajkový teleobjektiv a nový širokoúhlý snímač. Detailně pak zde:

Hlavní – OmniVision OVX800, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– OmniVision OVX800, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Teleobjektiv – Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,5× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS.

– Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,5× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS. Širokoúhlý – Isocell KD1, rozlišení 32,3 Mpx (8 Mpx), 1/3,42″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).

– Isocell KD1, rozlišení 32,3 Mpx (8 Mpx), 1/3,42″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS). Přední – Isocell KD1, rozlišení 32,3 Mpx (8 Mpx), 1/3,42″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu (EIS).

Jestliže vloni byla kvalita fotoaparátu u předchůdce jen „pár krůčků od špičky“, letos Poco pokračuje ve skvělé prezentaci. Hlavní snímač je velmi detailní – ať už fotíte v plném rozlišení, nebo v komprimovaných 12,5 Mpx. Rozhodně musím pochválit i barevnou věrnost denních snímků a také portréty – ať už jde o práci s bokeh efektem, anebo detailnost obličejů a přirozené podání barvy kůže.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Fanoušci portrétních fotek ocení možnost manuálně upravit ohniskovou vzdálenost: 24 milimetrů, 35 milimetrů, 60 milimetrů a 75 milimetrů, přičemž poslední dva zmíněné už přechází z hlavního fotoaparátu na telekameru. Bokeh efekt je na výborné úrovni a jak bývá zvykem u lepších telefonů, můžete jej měnit s libovolným odstupem i po vyfocení.

V noci pak kvalita nijak zásadně neklesá, šum se objevuje jen ve výjimečně tmavým místech. Častěji jsem se bohužel setkal s tím, že chybí více světla. Snímač s velikostí 1/1,55″ nepatří k těm největším a na každé druhé noční fotce je to patrné. Podobný problém trápil i zmíněné Poco z loňského roku. Naopak třeba Xiaomi 15 je v tomto ohledu výrazně lepší, přestože cenový rozdíl je vlastně zanedbatelný.

Poco F7 Ultra tak představuje velmi dobrý upgrade fotoaparátu oproti loňské generaci, kromě hlavního snímače se změnilo vlastně vše – od teleobjektivu, přes širokáč až po selfie snímač. A vždy to vedlo ke zlepšení. Bohužel kvalitativně nedosahuje úrovně jen o chlup dražších vlajkových modelů Xiaomi i konkurence.

A tohle je cítit i u videa. Zadní sestava nabízí možnost 4K při 30 nebo 60 fps, Full HD při 30 i 60 fps, případně 8K pro fajnšmekry. Optická stabilizace je však pořádně dostupná pouze při Full HD a pomalé snímkové frekvenci. Naopak selfie kamerka vůbec neumožňuje 4K záznam, takže při duálním záběru zadní i přední kamerou jste odkázáni jen na Full HD. To by se vám u skutečné vlajkové lodě nestalo…

Závěrečné hodnocení

V průběhu testování jsem neustále narážel na jednu důležitou věc – Poco F7 Ultra je výborný nástupce po Poco F6 Pro a zcela po právu přejal označení Ultra namísto Pro. Invence nabídnout „něco víc“ je zřetelná prakticky v každém ohledu. To ale zdaleka není největší překážka. Novinka totiž vyráží do boje s konkurencí z vlastní stáje.

Nejčastěji se porovnává s Xiaomi 15, tam ale tuším jinou cílovou skupinu. Xiaomi 15 je jednak klasická vlajkovka a jednak jde o moderní kompakt, což nemusí být po chuti každému. Poco F7 Ultra prostě vychází velmi dobře, je to smartphone, u kterého výrobce dosáhl tak znamenitého poměru ceny a výbavy, jako už dlouho ne. Pamětníci Pocophonu F1 zaplesají stejně jako zaplesali před rokem u F6 Pro. Pakliže máte jasně daný budget a Poco F7 Ultra se do něj vejde, máte naše plné doporučení.

Poco F7 Ultra 9.1 Design a zpracování 8.9/10

















Výkon a optimalizace 9.7/10

















Hardwarová výbava 9.2/10

















Kvalita fotografií a videa 8.5/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady kvalitní zpracování, folie na displeji

parádní displej s lepší svítivostí než vloni

maximální výkon díky Snapdragonu 8 Elite

fotoaparát, konečně i teleobjektiv

skvělá výdrž a rychlé nabíjení (i bezdrátové)

cena (s výkupním bonusem a kuponem) Zápory selfie kamerka neumí 4K

noční fotky

HyperOS nesedí každému Koupit Poco F7 Ultra

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.