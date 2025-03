Každý pátý mobil je iPhone. Jaké telefony jsou v Česku nejprodávanější?

Český trh s mobilními telefony vloni vyrostl o 5,25 %

Dařilo se hlavně Xiaomi, Honoru a dalším čínským značkám

Apple rostl o 7,60 %, každý pátý prodaný mobil byl vloni iPhone

V České republice se za loňský rok prodaly skoro 3 miliony mobilní telefonů, jen během vánoční sezony to bylo 356 tisíc kusů. Našemu trhu stále vládne Samsung, ten však vloni výrazně ztratil ve prospěch Applu a hlavně Xiaomi, které výrazně vylepšuje prodeje své vlajkové řady a také úzce zaměřené podznačky Poco. Co dalšího odhalila čísla agentury GfK za loňský rok?

Samsungu roste konkurence

Již několikátým rokem v řadě vládne českému trhu s mobilními telefony jihokorejský Samsung. Ten dokázal za rok 2024 prodat těžko uvěřitelných 1,161 milionu telefonů a zajistil si 39% podíl na trhu. Společnosti Xiaomi, která se na českém trhu chlubí i svými podznačkami Redmi a Poco, vybojovala vloni v součtu 23,3% podíl na trhu.

To zprvu vypadá, že Samsung má stále stejně neotřesitelnou pozici. Nicméně meziroční srovnání ukazuje, že Korejci v prodejích ztrácí, zatímco čínské kombo Xiaomi-Redmi-Poco roste. Čísla nelžou: zatímco Samsung meziročně rostl o 5 %, trio čínských značek pod jednou střechou vyrostlo také o 5 %. Nicméně třeba vlajková řada Xiaomi si polepšila o 38,6 % a Poco o 37,8 %.

Pokud bude růst v příštím roce pokračovat, mohou mít Korejci problém; podle interních informací Samsung růst Xiaomi sleduje s neklidem. A ještě jedna statistika, která ukazuje potenciální sílu Xiaomi. Během vánoční sezony, tedy v měsíci prosinci, prodal Samsung 98 891 mobilních telefonů. Xiaomi a spol. 107 387 telefonů, takže se stalo absolutním vládcem loňských Vánoc. Pro zajímavost, jen značka levnějších modelů Redmi v tomto období prodala přes 96 tisíc kusů.

Výrobce Leden–prosinec 23 Leden–prosinec 24 prosinec 24 Meziroční pokles/nárůst Celkem 2 825 177 2 973 754 356 381 +5,25 % Samsung 1 105 399 1 161 123 98 891 +5,04 % Redmi 601 613 612 360 96 262 +1,79 % Apple 571 851 615 305 92 389 +7,60 % Motorola 121 644 138 194 17 870 +13,61 % Honor 61 736 96 264 8 933 +55,93 % Infinix 44 579 67 119 7 828 +50,56 % Xiaomi 34 997 48 531 7 258 +38,67 % Vivo 50 803 42 085 6 453 -17,16 % Poco 22 786 31 406 3 867 +37,83 % Realme 33 038 21 305 3 483 -35,51 % Google 10 060 19 645 2 806 +95,28 %

Apple se také zlepšil

Vzhledem k tomu, že rostl celý český trh s telefony (2,82 milionu v roce 2023 vs. 2,97 milionu v roce 2024), rostla i většina výrobců. Triumvirát na českém trhu uzavírá Apple, který prodal v loňském roce 615 tisíc telefonů, meziročně vyrostl o 7,6 % a udržel si celoroční podíl na trhu 20,6 %.

To znamená, že každý pátý telefon prodaný v roce 2024 byl iPhone. Navíc, firmě se mohutně dařilo v listopadu (81 tisíc telefonů) a v prosinci (dokonce 92 tisíc telefonů), během vánoční a předvánoční sezony tedy hovoříme o 25,9% podílu. Chápete to správně, o Vánocích byl dokonce každý čtvrtý prodaný telefon iPhone. Na to, že se modely této značky pohybují cenově výš než Redmi a notná část portfolia Samsungu, je to masivní sukces.

Vítězové a poražení roku 2024

V součtu celého roku 2024 se dařilo i dalším značkám. Motorola si udržela bramborovou pozici se 138 tisíci prodanými telefony (nárůst o 13,6 %), skvěle bodoval i Honor nebo Infinix, který se tak tak nevešel do první pětice. První zmíněný Číňan prodal vloni 96 tisíc telefonů a zaznamenal nárůst o 55,9 %.

Infinix pak doručil svým zákazníkům 67 tisíc telefonů a v meziročním srovnání eviduje růst 50,5 %. Dle slov svých zástupců na českém trhu však podcenil konec roku, nedokázal doskladnit starší modely, zatímco nové jsou zatím v nedohlednu. Pro Infinix bývá často silnější první polovina roku, kde naopak Honor například vloni významně ztratil.

V celkovém součtu si však obě značky mohou gratulovat. To stejné platí o Googlu, který je oficiálně na českém trhu necelý rok a vloni zvládl prodat 19 tisíc telefonů. Oproti minulému období 2023 tak hovoříme o nárůstu o 95,2 %. Pixely se však na českém trhu stále netěší takovému úspěchu, jaký by si americká firma představovala.

Zdaleka ne všichni výrobci ale rostli tak sebevědomě. V poklesu pokračovalo například Vivo (další sešup o 17,1 %), Realme (pokles o 35,5 %) nebo Doogee (pokles dokonce o 46,1 %). Právě poslední zmíněný výrobce má podobné nedostatky v dodávkách nového zboží jako Infinix, závěr roku se tedy nesl v hodnotách 800–900 prodaných telefonů měsíčně.

Jsou však výrobci, kteří jsou na tom ještě hůř. Stálicí mezi „poraženými“ je japonské Sony, které během našponované vánoční sezony prodalo jen 513 telefonů a za celý rok kleslo jen na 5 008 prodaných telefonů; tolik telefonů prodá třeba Vivo jen za jeden měsíc. Slábne i Tecno nebo TCL. Někteří výrobci – jako Oppo či stylový britský Nothing – se do úvodní stránky analýzy od GfK ani nedostali. To znamená, že za loňský rok prodali méně než 5 tisíc telefonů, tedy v průměru méně než 400 kusů za měsíc.