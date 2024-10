Nejprodávanější telefony v Česku: Samsung výrazně ztrácí, naopak překvapuje Infinix a Google

Nejprodávanějším výrobcem v Česku je i ve třetím kvartále korejský Samsung

Během léta však jeho prodeje klesly, z čehož těží značka Redmi čínského Xiaomi

Působivé výsledky předvádí třeba i Infinix nebo staro-nový výrobce Google

Agentura GfK, která se zabývá průzkumem trhu, zveřejnila nová čísla o prodejích mobilních telefonů na českém trhu za třetí čtvrtletí roku 2024. Na nejvyšší příčce se drží jihokorejský Samsung, jeho vliv však konstantně klesá ve prospěch Xiaomi a Applu. Působivý nárůst prodejů eviduje Infinix i Honor, velký překvapením je staro-nový výrobce v Česku – americký Google se svou řadou smartphonů Pixel.

Samsung stále první

Zlatá, stříbrná a bronzová pozice v prodejích mobilních telefonů na českém trhu stále patří stejnému triumvirátu Samsung-Xiaomi-Apple. Otázkou je, jaké mezi sebou tito výrobci udrží pořadí. Podle dat z třetího kvartálu je sice Samsung stále první, jeho pozice je však nejméně jistá, co za poslední rok byla.

Výrobce Leden – září 23 Leden – září 24 Září 24 Podíl Celkem 1 886 835 2 049 060 215 702 100 % Samsung 787 124 860 117 71 314 33,1 % Redmi 388 755 409 376 51 474 23,9 % Apple 347 964 374 332 47 316 21,9 % Motorola 76 276 97 702 10 901 5,1 % Infinix 23 768 46 202 5 828 2,7 % Honor 38 235 73 832 5 745 2,7 % Xiaomi 19 256 26 345 3 551 1,6 % Ostatní 36 414 31 073 3 521 1,6 % Google 6 547 11 581 2 273 1,1 % Vivo 33 722 27 051 2 048 0,9 % Realme 26 452 12 597 1 953 0,9 % Poco 14 406 21 653 1 946 0,9 %

Za měsíce červenec, srpen a září Samsung prodal 256 007 telefonů a skončil s 33% podílem na trhu. Od začátku roku už prodal přes 860 tisíc mobilů (z celkového počtu 2,049 milionu kusů), což je o 80 tisíc více než vloni za stejné období. Přesto jde oproti předchozím kvartálům o pokles. V prvním kvartále roku měl dokonce podíl na trhu 41,2 %. Data tedy potvrzují, že modely Galaxy S a Galaxy A mají u zákazníků větší popularity než skládačky Galaxy Z.

Na druhém místě se hřejí telefony značky Redmi, což je odnož Xiaomi pro méně náročné zákazníky. Telefony Redmi se drží kolem 24% podílu na trhu, v udaném období jich Xiaomi pod zmíněnou značkou prodalo 140 160. Jednoznačně to demonstruje sílu Redmi jako značky – ve srovnání s vlajkovými loděmi Xiaomi (podíl 1,6 %) a modely Poco (podíl 0,9 %) jde o jednoznačný úspěch.

Třetí zůstal americký Apple. Jeho prodeje v září 2024 (47 316 prodaných mobilů) výrazně ovlivnila premiéra nových iPhonů 16. Za celé období hovoříme o 133 334 prodaných telefonech a podílu na trhu 21,9 %. Právě podzim a následná vánoční sezona jsou pro Apple velmi důležité, je tedy pravděpodobné, že počet prodaných iPhonů v říjnu, listopadu i prosinci poroste a Apple znovu předežene Xiaomi, respektive Redmi.

Souboj Infinixu a Honoru

Těsně pod úrovní zmíněného triumvirátu se nachází americko-čínská Motorola, která dlouhodobě osciluje kolem 5% podílu na trhu. V období, o kterém se bavíme, dokázala prodat 34 449 telefonů. Statistika však vykazuje zajímavou sestupnou tendenci: září 10 901 kusů, srpen 11 288 kusů, červenec 12 260 kusů. Premiéra modelů Edge 50 a 50 Neo tak kupodivu neměla pozitivní dopad na stav prodejů.

Na hranici 5 nejlepších prodejců se už skoro rok odehrává bitva mezi dvěma čínskými společnostmi. Dle posledních dat Infinix udržel 5. pozici, když dokázal v září prodat o 83 telefonů více než Honor. Ten tedy spadl na 6. místo.

Oba výrobci ve třetím čtvrtletí, či nedlouho před ním, představili novinky do střední třídy. U Honoru to mělo nejspíš velmi dobrý dopad na výsledky, v červenci dokonce prodala firma 12 420 mobilů, to je dvakrát tolik oproti Infinixu. V průběhu srpna a září však Honor výrazně propadl, a to na necelých 6 tisíc prodaných kusů (pokles 53,7 % během tří měsíců). Na druhou stranu, meziroční nárůst celkových prodejů má Honor 93 % a Infinix dokonce 94,3 %.

Překvapení jménem Google

Podobný propad evidují i další výrobci, i když ne tak markantní. V letošním roce se zatím nedaří například Vivu (meziroční propad o 19,7 %), Realme (propad dokonce o 52,3 %) či Doogee (meziroční pokles o 45,9 %). Také japonské Sony se se svými kvartálními prodeji 1 392 kusů jen tak tak dostalo do statistiky nejlepší 20 výrobců.

Naopak velice zajímavý příběh se (zatím) šťastným koncem píše americký Google. Ten v květnu oznámil oficiální vstup na český trh a spustil zde i vlastní Google Store. A přestože se zvedly ceny nabízených telefonů Pixel, Google jich v porovnání s loňským rokem prodal skoro dvakrát tolik.

Konkrétně za celý letošní rok hovoříme o 11 581 telefonech, zatímco vloni touto dobou se americká firma chlubila „pouze“ 6 547 prodanými telefony. Celkově jde o nárůst o 76,8 %. Aktuálně si Google drží na českém trhu podíl 1,1 %.