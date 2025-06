Omezená nabídka na Whokeys: LTSC licence Windows 10 jen za 10 eur

Běžná licence k operačnímu systému Windows, či kancelářskému balíku Office není nikterak levná, nicméně na webové stránce WhoKeys.com máte díky právě probíhající akci možnost zakoupit si OEM licenční klíče k těmto aplikacím za výhodnější ceny.

Nákup licence můžete využít v případě, že jste si pořídili počítač bez operačního systému, protože budete řešit otázku, jak Windows 10 či Windows 11 získat. Kromě klasické licence se nabízí právě pořízení OEM licenčního klíče (digitální licence), či který nyní navíc můžete získat se slevou. Stejná slevová akce aktuálně platí pro kancelářský balík Microsoft Office.

Vůbec nejvýhodněji vychází tzv. LTSC licence na Windows 10 Enterprise, kterou můžete pořídit už za necelých 10 eur.

V odkazech výše najdete aktuální slevové akce, v rámci kterých můžete ušetřit. Stačí pouze do objednávky vložit slevový kód smart25, který aktivuje 25% slevu.

Aby se vám sleva uplatnila, nezapomeňte použít výše uvedený slevový kód. Licenční klíče jsou plně funkční s CZ/SK verzí systému Windows 10 a kancelářského balíku Office.

Upozornění: Zakoupený licenční klíč lze vždy použít pouze jednou. Pokud tedy například naformátujete disk, nebo přeinstalujete operační systém, zakoupený licenční klíč již nebude možné znovu použít.

Co je to Windows LTSC?

Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel) je speciální edice operačního systému Windows 10 i Windows 11, určená především pro firemní zákazníky a specifická zařízení, která vyžadují stabilitu a minimální změny v čase. Na rozdíl od běžných verzí Windows nedostává LTSC pravidelné funkční aktualizace – místo toho nabízí dlouhodobou podporu s bezpečnostními záplatami po dobu až 10 let. To z něj dělá ideální řešení pro kritické systémy, jako jsou lékařské přístroje, průmyslové automaty nebo bankomaty, kde je klíčová předvídatelnost a co nejmenší riziko nekompatibility.

LTSC verze neobsahuje některé spotřebitelské funkce běžné ve standardní edici, například Microsoft Store, Cortanu nebo různé předinstalované aplikace. To přispívá k vyšší výkonnosti a menším nárokům na systémové prostředky. Ačkoli někteří technologičtí nadšenci a uživatelé domácích PC uvažují o LTSC kvůli její čistotě a stabilitě, Microsoft ji oficiálně nedoporučuje pro běžné použití – právě kvůli absenci nových funkcí a nižší kompatibilitě s moderním softwarem.

Jak licenci zakoupit?

Na stránce WhoKeys.com klikněte na červené tlačítko Koupit nyní v pravém bočním sloupci. Následně se bude nutné na webu zaregistrovat. Po přihlášení se dostanete do košíku, kde uvidíte vložený produkt.

Do pole Propagační kód zadejte “smart25“, čímž se vám aplikuje 30% sleva. Poté klikněte na tlačítko Odeslat objednávku, vyberte platební metodu a potvrďte. Následně vám na e-mail přijde potvrzení a licenční klíč.

Získaný licenční klíč následně vložte do operačního systému Windows či kancelářského balíku Office.

Vyskytly se problémy?

V případě, že budete mít problém s aktivací licenčního klíče, či s jeho doručením, můžete využít podpory přímo na webu prodejce (v angličtině). Pokud by se vám problém nepodařilo vyřešit, případně máte problém s komunikací v angličtině, ozvěte se na e-mail [email protected].

