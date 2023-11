Mobilům v Česku vévodí Samsung a Xiaomi. Nahoru se dere dravá Čína

Společnost GfK vydala svůj průzkum českého trhu z hlediska počtu prodaných telefonů na výrobce

Výborně se daří Samsungu nebo sérii Redmi od čínského výrobce Xiaomi

Do první pětky se dostal už i Infinix, stíhá ho Honor a další Číňan – Vivo

Jak vypadá v letošním roce rozložení trhu se smartphony v České republice? Dle průzkumu německé analytické společnosti GfK drží primát s přehledem Samsung, který jako jediný letos překonal metu 500 tisíc prodaných telefonů. Dopředu se však škrábou dravé čínské značky, především pak jedna stále celkem neznámá.

Samsung bere vše

Za vítěze na českém trhu lze dlouhodobě považovat Samsung. Během letošního roku již prodal přes 787 tisíc mobilních telefonů, a i když jde vlastně o mírný pokles (8 % oproti loňskému roku), stále si jihokorejský výrobce drží světový i český primát. Konkrétní podíl na českém trhu GfK vyčíslila na 35,7 %.

Xiaomi táhne Redmi

S pořádným odstupem za Samsungem se nachází další již relativně tradiční výrobce, a sice čínské Xiaomi. To v Česku za uplynulou část roku 2023 prodalo 422 tisíc smartphonů a udržuje si 26,2% podíl na trhu. Meziroční nárůst o zhruba 2,5 % je víceméně nepodstatný.

Mnohem zajímavější je rozdělení sil v portfoliu tohoto výrobce. Vrcholná značka Xiaomi, v rámci které jsou nabízeny prakticky jen vlajkové lodě, jako je Xiaomi 13 nebo Xiaomi 13T, zůstává s 1,2% podílem hrubě za očekáváním. Naopak příslovečnou pochodeň nese rodina dostupnějších smartphonů Redmi, která se chlubí 24,1% podílem na trhu.

Aby bylo jasně patrné, jak velký rozdíl to dělá, telefonů z vlajkové řady se prodalo od ledna do září necelých 20 tisíc kusů, zatímco Redmi 388 tisíc kusů. Pro kompletní statistiku, z řady Poco se prodalo necelých 15 tisíc kusů.

Apple tradičně bronzový

Společnost Apple nemá na českém trhu zdaleka tak významnou roli jako jinde v Evropě, hlavně pak na západě. GfK poukazuje na pokles 6,5 % v meziročním srovnání prodejů: zatímco vloni se od ledna do září podařilo Applu v Česku najít majitele pro 372 tisíc telefonů, letos je to zatím „pouze“ necelých 348 tisíc. I tak nutno podotknout, že celkový podíl na trhu 20,2 % je stále slušný. Každý pátý prodaný telefon je tedy iPhone.

Po Applu následuje mírný sešup o desítky tisíc prodaných kusů. První po takto velkém pádu je ale další značka hodně úspěšná v USA – Motorola. Původně skutečně americká značka, dnes vlastněná čínským Lenovem, se v Česku ustavičně zvedá a dere se kupředu.

V meziročním srovnání na počet prodaných kusů je o zhruba 10 tisíc lepší a bilance se zlepšuje také co do podílu na trhu. Se 4,8% podílem jde vlastně o nejúspěšnějšího výrobce, když nebudeme počítat svatou trojici Samsung–Xiaomi–Apple.

Čína v Česku posiluje

A částečně to také dokazuje posilující tendence čínských výrobců na tuzemském trhu. Po problémech Huawei se naskytl prostor, kterého nejvíce využilo již naplno rozjeté Xiaomi. Další silnou individualitou je kromě Motoroly také Infinix, relativně mladý výrobce, spadající do čínského holdingu Transsion.

Dle agentury IDC je Transsion pátou v nejúspěšnější skupinou z hlediska globálních prodejů, navíc má našlápnuto porazit Oppo a stát se globální čtyřkou; a to klidně ještě letos. Nejprémiovější výrobce z tohoto holdingu je Infinix, který se po nástupu na český trh přesně před rokem dokázal vyhoupnout na páté místo v žebříčku nejúspěšnějších výrobců v Česku.

Infinix podle GfK drží podíl 2,2 %, za uplynulé období roku 2023 prodal skoro 24 tisíc telefonů, což lze při srovnání s loňským rokem vyčíslit na růst asi 7000 %. Podobnými čísly se před lety holedbalo i Realme, to ale za poslední tři měsíce prodalo zhruba polovinu telefonů co Infinix.

Zpět ale k hvězdičce holdingu Transsion. Ta totiž Realme jako velkou konkurenci vnímat nemusí. Spíše hovoříme o Honoru, který pátou příčku zastával donedávna a Infinixem byl přeskočen až v září letošního roku. V tomto krátkém období se Honoru podařilo prodat 4488 kusů, zatímco Infinix o 35 kusů více. Také Honor ale meziročně rostl o více než 100 %, proto nelze vnímat tento souboj jako nevýznamný.

Kde se nachází Google, Nokia nebo Huawei?

Přední linii výrobců uzavřeme dalším Číňanem, tentokrát Vivo. To zažilo snový loňský rok, jen od ledna do září 2022 prodalo skoro 90 tisíc smartphonů. Bohužel, krize se podepsala hlavně na něm, GfK hovoří o propadu 62 % a aktuální podíl na trhu je zhruba 1,8 %.

Výrazně níž se nachází například výrobci jako Doogee, OnePlus, Google, TCL nebo třeba Nokia. Překvapivě Huawei se za září 2023 chlubí 321 prodanými telefony. To samo o sobě působí vcelku tragicky, nicméně je to více, než kolik může vykázat třeba Sony, Nothing nebo Asus včetně série ROG.