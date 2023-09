Recenze Infinix Zero 30: střední třída má nového „zabijáka“

Infinix Zero 30 je stylový smartphone vyšší střední třídy

Z výbavy zaujme hlavně výkonným čipsetem a špičkovou přední kamerkou

V Česku se bude prodávat od konce září za 8 999 Kč včetně DPH

Infinix je čínská značka, která na českém trhu stále ještě nemá úplně tradici. Přitom její smartphony najdete prakticky v každém patře mobilního trhu: mezi základními low-endy, střední třídou i vlajkovými loděmi. Horká novinka pochází z řady Zero, která je paradoxně úplně nejvýš. I když smartphone Zero 30 míří cenou i výbavou spíše na zákazníky ve vyšší střední třídě.

Novinka jménem Infinix Zero 30 vstupuje na český trh až koncem září, respektive začátkem října. Nabízena je pouze jediná paměťová varianta 12/256 GB, a to za cenu 8 999 Kč včetně DPH. Na výběr pak máte ze zelené či zlaté verze. Právě druhou zmíněnou, zvanou Golden Hour, máme i my v redakci.

Obsah balení

Prodejní balení je na dnešní poměry celkem štědré a nešetří ani křiklavými prvky. Přímo na krabičce se dočtete o 5G, 9 GB virtuální paměti a také 50Mpx přední kamerce obdařené funkcí natáčení 4K záběrů. Uvnitř se pak nachází telefon, průhledný plastový kryt, sponka na SIM, USB-C/USB-A kabel, 68W nabíjecí adaptér a nakonec i pecková sluchátka s USB-C zakončením.

Design a zpracování

Infinix Zero 30 zaujme mnohé hned na první pohled svým designem. Úzké oblé hrany, matná záda, plochá horní strana a obrovský fotomodul, který výrobce okoukal od svého modelu Zero Ultra a Note 30 Pro. Přestože v dnešní době nejde o nikterak originální smartphone (snadno jej zaměníte třeba za Vivo V29 Lite), působí opravdu pěkným a vlastně i prémiovým dojmem.

Po bližším ohledání se však objeví několik designových nedokonalostí, které by měl výrobce dopříště vylepšit. Třeba provedení reproduktoru. Je opravdu výborná zpráva, že telefon nabízí stereo ozvučení a kvalitou rozhodně dostačuje. Ale není moc pohledné, že nahoře je reproduktor vyveden do čtyř dírek, zatímco dole má výduch úplně jiný tvar.

Dílenské zpracování je na vysoké úrovni, přestože tělo je plastové. Ani odolnost není zlá: skleněná matná záda prakticky nepoškrábete a lesklé plastové boky se při pádu jen trochu sedřou, rozhodně se ale telefon po pár kontaktech s tvrdou zemí nerozsype. Výborně odolává i při pokusu o ohnutí.

Co nabízejí boky telefonu? Dole je to již zmíněný reproduktor, mikrofon, USB-C port a slot pro dvě fyzické nanoSIM karty. Paměťovou kartu bohužel do telefonu nedostanete. Levá strana je holá, nahoře leží zase jen druhý reproduktor a mikrofon. Vpravo pak najdete podlouhlou kolébku pro regulaci hlasitosti a podstatně kratší vypínací tlačítko. Oba mají znamenitý stisk.

Displej s 2,5D choutkami

Telefon vyšší střední třídy, který se chce prodávat jako „zabiják vlajkových lodí“, musí nabízet opravdu dobrý displej. Ten u Zero 30 je rozhodně povedený, k perfektnímu mu ale něco schází. Řeč je o 6,78″ panelu typu AMOLED s Full HD+ rozlišením při poměru stran 20:9, hovoříme tedy o dostačující jemnosti 388 pixelů na palec.

Obrazovka nabízí i několik dalších vychytávek, jako je třeba průstřel v horní části, sklo Gorilla Glass 5 po stranách mírně zahnuté nebo vysoká obnovovací frekvence. Uživatel může zvolit 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz, popřípadě automatický režim, který mezi těmito třemi volně přepíná. Vnímám to jako ideální vyváženost – kdo chce plnou rychlost, obětuje trochu výdrže. V opačném případě můžete zvolit úsporných 60 Hz.

Poslední celkem zásadní prvek týkající se displeje je jeho svítivost. Zero 30 nabízí maximální svítivost 950 nitů, což se může zdát trochu málo. Nicméně konkurence se obecně v tomto segmentu pohybuje kolem 1000 nitů a cílová skupina ani víc nevyžaduje.

Výkon a výbava

Po stránce hardwarové výbavy Infinix Zero 30 beze zbytku plní, co by měl ve vyšší střední třídě nabízet. Hlavní slovo má čipset MediaTek Dimensity 8020, který zaručuje plynulý chod systému, svižné spouštění aplikací a nakonec také výkon pro hraní her. S tím mu pomáhá grafická jednotka Mali-G77 a nadstandardní RAM 12 GB, kterou lze virtuálně rozšířit až na 21 GB.

Hardwarové parametry Infinix Zero 30 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Dimensity 8020 (6 nm), octa-core, 4× 2,6 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: , RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,51 × 75,03 × 7,9 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, ISOCELL HM6,1/1.67", f/1.65, OIS, PDAF, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, třetí: 2 Mpx, portrétový, selfie kamera: 50 Mpx, ISOCELL JN1, 1/2.76", f/2.45, PDAF, přisvětlovací LED Kompletní specifikace

Tato výbava dostačuje opravdu na velkou většinu aktivit spojených jak s hraním, tak i klasickou denní agendou. Ať už jde o vyřizování e-mailů, telefonních hovorů, prohlížení sociálních sítí, nebo sledování videí na YouTube. Například GTA: San Andreas v mobilní verzi běží při maximálním grafickém nastavení stabilně při 30–40 fps. Teplota se držela kolem 38–39 °C.

Obstojnou sílu dokládají i výsledky v populárních benchmarcích: v AnTuTu telefon získal 608 786 bodů, v 3DMark Wild Life Extreme 1255 bodů, v Geekbenchi 970 bodů v jednojádrovém testu a 2726 bodů ve vícejádrovém. AnTuTu Stress Test bohužel telefon nezvládl dokončit, zastavil se po 10 minutách kvůli přehřátí přes 45 °C.

Z další výbavy se sluší zmínit Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC pro bezkontaktní platby a samozřejmě i USB-C. Úložiště typu UFS 3.1 disponuje 256 GB, sám systém z něj pak ukusuje 23 GB. I tak zůstává dostatek místa pro fotografie, hry nebo jiné soubory. Nutno zmínit také biometrii – o tu se stará optická čtečka otisků prstů v displeji a také 2D skener obličeje.

Výdrž odpovídá standardům

Výrobce ukryl pod kapotu modelu Zero 30 relativně průměrnou 5000mAh baterii typu lithium-polymer, jde tedy o modernější akumulátor než lithium-iontový. Baterie zaručuje poměrně obstojnou 1–2denní výdrž, v závislosti na používání přístroje.

Pokud čirou náhodou narazíte na limity výdrže, máte k dispozici ultraúsporný režim, který omezí náročné funkce (Always-on, zvýšená frekvence displeje) a umožní spouštění jen 6 vybraných aplikací. Výsledkem je však poměrně solidní prodloužení výdrže klidně až o 6 hodin. Opět ale závisí na tom, jak budete mobil používat.

Naměřená rychlost nabíjení 68W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 18 minut 27 minut 44 minut 61 minut

Pakliže dojdete s výdrží úplně na dno, je namístě nabíjení. Infinix sice sliboval, že v budoucnu se chce zaměřit i na bezdrátové nabíjení, zde je však dostupné pouze to drátové. Konkrétně hovoříme o nabíjení s výkonem až 68 W. K úplnému nabití vybitého mobilu vám tak stačí zhruba hodina času. V balení k tomu máte všechen potřebný „vercajk“, za což výrobce zaslouží pochvalu.

Operační systém potřebuje lekce češtiny

Naše redakce se účastnila globálního představení modelu Zero 30 a první testovací vzorek, který jsme měli k dispozici, nedisponoval finálním firmwarem, se kterým bude smartphone prodáván i na českém trhu. Naše předtucha, že ten český se bude v lecčem lišit, se bohužel vyplnila.

Předně – jde o Android 13 se srpnovou bezpečnostní záplatou a grafickou nadstavbou XOS 13. Je to poměrně obvyklá čínská nadstavba, která hodně spoléhá na nativní aplikace, košatý design a widgety na hlavní ploše. Kromě toho nabízí i několik vskutku zajímavých funkcí, o kterých se vyplatí ztratit slovo.

Kupříkladu chytrý boční panel, který vám nabídne několik nejpoužívanějších aplikací ve formě plovoucích oken. Infinix se také zhlédl v Applu a inspiroval se technologií Dynamic Island pro vlastní dynamické upozornění ve výřezu, říká tomu Magic Ring.

Mnohem zajímavější je důraz na umělou inteligenci v systému. Několik nativních aplikací (jako Galerie) má příponu AI, i když není úplně jasné, proč vlastně. Navíc XOS nabízí i vlastního asistenta Folax. Ten zvládá v Česku bohužel pouze překlad (hlasový či pomocí fotoaparátu), dobře tak zastane Překladač Google, který je stejně předinstalován. V globální verzi firmwaru, který jsme měli k dispozici v Benátkách, však nabízel i chytrý vyhledávací engine údajně napojený na ChatGPT.

Co se týče překladů v systému, Infinix udělal oproti loňskému roku pořádný kus práce. Stále je však hodně co zlepšovat. Některé formulace vyloženě budí více otázek než odpovědí, co znamená například „zašedněte, co si myslíte, že je na obrazovce soukromé“? A co „prevence proti chybám na okraji“? Pro fanjšmekry je tu také fotorežim „na výšku“, což je obyčejný portrétní režim. V tomto konkrétním případě v minulosti chybovalo i Realme nebo Vivo.

Fotoaparát pod taktovkou AI

Důraz na umělou inteligenci je ze všeho nejvíce cítit ve fotoaplikaci. Hlavní fotorežim se jmenuje AI Cam a využívá hlavní zadní kameru, což je 108Mpx snímač ISOCELL HM6 s clonou f/1.65, fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu. Je tu také 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120° a 2Mpx doplňkový fotoaparát, který k překvapení všech neslouží pro makro, nýbrž pro portréty.

Fotoaparátu jako takovému jsme se poměrně do hloubky věnovali v samostatném článku. Sluší se ale říct, že hlavní snímač odvádí velmi dobrou práci ve dne i v noci. Ve výchozím stavu pořizuje 11,9Mpx fotky, nicméně můžete jednoduše přepnout na plných 108 Mpx, což znamená rozlišení 12000 × 9000 pixelů. Jen pozor, takové snímky jsou velké i 50 MB.

Trochu klacky pod nohy ale výsledným fotkám hází všudypřítomná umělá inteligence, která nejde vypnout a nezřídka nezvládne správně rozpoznat fotografovanou scénu. Vznikají tak zvláštní situace, kdy vlivem špatně zvoleného režimu dojde k nesprávnému zaostření a fotka je rozmazaná.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý fotoaparát je kvalitativně na úrovni cenové třídy, v noci však podává horší výkon, protože nedokáže posbírat dost světla. Snímky jsou zašuměné a častokrát neostré. Za výslovnou pochvalu však stojí selfie kamerka s 50Mpx rozlišením. Ta fotí velmi ostře, kvalitně, zvládá pokročilé portréty (s variabilní clonou), a má dokonce přední LED přisvícení.

Mobil se přímo zaměřuje na vlogery a mladé akční uživatele, kteří chtějí natáčet každý svůj pohyb. U čelní kamerky tak nechybí možnost natáčet ve 4K při 60 fps. Čelní i zadní kamera jsou v této disciplíně srovnané – také zadní sestava umožňuje natáčet až v 4K při 60 fps. V nočních podmínkách se navíc parádně oplatí dedikované LED přisvícení pro přední kamerku.

Závěrečné hodnocení

Infinix Zero 30 přináší na český trh několik svěžích funkcí v dosud neokoukaném systému, solidní výkon i displej a ukazuje, že i v roce 2023 lze se 108Mpx fotoaparátem udělat pěkné divadlo. Mě osobně oslovil i designem, kvalitou zpracování a velmi povedenou selfie kamerkou s vlastním LED.

Troufám si říct, že díky cenovce 9 tisíc korun bude v hledáčku mnoha zákazníků, kteří hledají kvalitní zařízení za smysluplné peníze. Zero 30 patří rozhodně k těm nejlepším modelům s ohledem na poměr ceny a výbavy, které u nás Infinix prodává. Bez obtíží může potrápit svou čínskou konkurenci, hlavně pak trio Realme, Vivo a Oppo, okrajově i Xiaomi.

Určitý problém spatřuji v operačním systému, který ještě stále hledá balanc mezi tím, co vyžaduje uživatel z Indie nebo Číny a co Evropan. Stále je tu celkem dost bloatwaru a také překlad do češtiny není ideální. Nenáročný uživatel, kterým jste dost možná právě vy, má vůči tomuto ale velkou míru benevolence. A je to pochopitelné, tady jde totiž hlavně o poměr ceny a kvality.

Infinix Zero 30 8.2 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 8.0/10

















Hardwarová výbava 7.5/10

















Kvalita fotografií a videí 8.1/10

















Výdrž baterie 8.8/10

















Klady stylový design (hlavně zlatá barva)

velký displej se svižnou obnovovací frekvencí

velmi výkonný čipset Dimensity

výborný hlavní fotoaparát

selfie kamerka s vlastním LED přisvícením

příznivá cena Zápory rychlonabíjení by mohlo být rychlejší

pár designových přešlapů

chybí slot na paměťovou kartu

nemá klasický makro režim

bloatware a špatné překlady v systému