Vivo V29 Lite: 5 nejlepších funkcí, o kterých byste měli vědět

Vivo V29 Lite je horká novinka na tuzemském trhu, výbavou míří do střední třídy

Za cenu 8 499 Kč nabízí stylový design, kvalitní displej i rychlé 44W nabíjení

Jaké další funkce tohoto telefonu rozhodně musíte znát?

Vivo V29 Lite dorazil na český trh zkraje června a jde o nový levnější telefon od značky Vivo. Smartphone se vyjímá hned několika klíčovými aspekty, oproti konkurenci nabízí například velmi solidní rychlonabíjení, popřípadě stylový design. Nyní se podíváme se na 5 nejlepších funkcí tohoto smartphonu, které by byla škoda přehlédnout.

Design a odolnost

Za Vivo V29 Lite rozhodně plně mluví jeho design. Zvláště v atraktivní zlaté variantě skvěle odráží sluneční paprsky a stylově se leskne. Záda jsou z matného plastu, díky čemuž se dobře drží a neulpívají na něm nevzhledné otisky prstů. Lesklé jsou naopak boky a kontrastní modul se soustavou fotoaparátů.

Novinka má opravdu tenký profil, pouze 7,9 mm, přijatelná je i hmotnost 177 gramů. Zpracováním boků je poměrně originální, nabízí zaoblenou pravou a levou stranu, oproti tomu zarovnanou dolní a horní hranu. Opomenout bychom neměli ani certifikaci IP54, která přístroj chrání před vniknutím prachu a před cákající vodou.

64Mpx hlavní fotoaparát

Hlavní fotoaparát na zádech disponuje rozlišením 64 Mpx, nicméně výchozí snímky pořizuje v rozlišení 16 Mpx. Tato kamera má clonu f/1.79, fázové ostření a také optickou stabilizaci obrazu. Kromě toho disponuje automatickým HDR, až 10× digitálním přiblížením a můžete s ní fotit živé fotky, panoramata, snímky v noci anebo portréty.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Právě k portrétům se vám bude hodit sekundární kamera s rozlišením 2 Mpx. Kromě té je na zádech ještě dedikovaný 2Mpx makro snímač a jedno LED přisvícení. Vepředu je pro změnu ostrá 16Mpx selfie kamerka s rozlišením 16 Mpx a clonou f/2.5. Tato kamerka umí natáčet videa při Full HD rozlišení a 30 či 60 fps.

Fotoaparát jsme měli možnost na chvilku ozkoušet, produkuje správně ostré a barevně velmi věrné fotografie. Zaujme také režim, ve kterém lze produkovat plnohodnotné 64Mpx snímky. Makro režim potěší stabilními výsledky, portrét je bezchybný z přední i zadní kamery. Zamrzí však absence širokoúhlého fotoaparátu.

Displej s tenkými rámečky

Nejnovější Vivo na českém trhu přichází s pořádně velkým 6,78″ panelem. Nicméně rámečky jsou opravdu hodně tenké, telefon není žádný obr a skvěle tak padne do ruky, do kapsy nebo do dámské kabelky. Na horní hraně se nachází kruhový výřez s průměrem 4 milimetry. Potěší také, že je na displeji rovnou z balení nalepena ochranná folie.

Co se týče samotného zobrazovače, jedná se o AMOLED s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů, jemnost 388 ppi) a celkem velkorysou svítivostí až 1 300 nitů. Obrazovka nabízí automatickou ochranu zraku, tmavý režim od soumraku do úsvitu, uživatel si může libovolně změnit barevný odstín a k dispozici je také regulace obnovovací frekvence: 60 Hz, 120 Hz, popřípadě chytré dynamické přepínání.

Početnou skupinu zákazníků potěší i zaoblené hrany, které pomáhají ergonomii při ovládání smartphonu a umožňují významnější vztažení do děje při hraní her, sledování videoobsahu, anebo jen při běžném scrollování sociálních sítí.

Rychlé nabíjení

V těle telefonu se nachází 5000mAh baterie typu lithium-polymer. Když se vám ji podaří vybít, což obvykle trvá jeden až dva plné pracovní dny, přichází na řadu rychlé nabíjení. Výrobce udává hodnotu 44 Watů v peaku, zároveň rovnou v balení dodává příhodný 44W adaptér a metrový USB-C/USB-A kabel.

Naměřená rychlost nabíjení 44W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 21 minut 37 minut 57 minut 72 minut

Na vlastní pěst jsme vyzkoušeli, za jak dlouho se Vivo V29 Lite dobije z 1 % do „plné nádrže“, tedy 100 %. Nástup je poměrně slibný, na 30 % se telefon nabije za 21 minut. Plné nabití pak trvá skoro hodinu a čtvrt. Musíme však zklamat příznivce bezdrátového nabíjení – smartphone s cenovkou kolem 8 tisíc korun tuto funkci nenabízí.

5G i dostatečný výkon

Upozaděn by rozhodně neměl být ani výkon nového Viva V29 Lite. Úsporný čipset Qualcomm Snapdragon 695 se při základních úkonech chová absolutně bezproblémově, nemusíte se bát ani sebemenších záškubů. Hraní her už je trochu větší výzva, avšak na střední grafické nastavení si i s největšími epickými trháky (Fortnite, PUBG Mobile) novinka poradí vcelku bezproblémově (naměřili jsme 20–30 fps a teplotu 37–40 °C).

Nejlépe výkon ilustrují výsledky populárních benchmarků: v AnTuTu v10 skóroval telefon 363 401 bodů, v 3DMark Wild Life Extreme 363 bodů a v Geekbench v6 získal 911 bodů v Single-Core testu a 2 165 bodů v Multi-Core testu. K tomu nesmíme opomenout 8 GB coby operační paměť (plus až 8 GB virtuální RAM), 128GB úložiště a nezbytné funkce, jako je 5G, Bluetooth 5.1 nebo NFC pro bezkontaktní platby.

Vivo V29 Lite pořídíte na českém trhu u všech svých oblíbených prodejců elektroniky. Jeho cena v jediné dostupné paměťové variantě 8/128 GB je 8 499 Kč včetně DPH.