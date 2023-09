Jak fotí Infinix Zero 30? Kvalitu nezapře, několik drobností ale chybí

Infinix Zero 30 na nás zapůsobil už při prvních dojmech s telefonem

Na zádech nabízí tři fotoaparáty, to hlavní se však nachází vpředu – 50Mpx kamerka

V prvních dojmech z telefonu Infinix Zero 30 jsme pochvalovali design, dílenské zpracování i kvalitní fotoaparát. Na ten se nyní podíváme pořádně pod lupou, protože jde o celkem zásadní prvek výbavy každého moderního telefonu. Jak fotí novinka ze střední třídy Infinix Zero 30?

Na zádech něco chybí

Ať už si vyberete zlatou, zelenou z veganské kůže, nebo fialovou barevnou variantu, na zádech telefonu se vždycky bude vyjímat lehce vystupující fotomodul se třemi čočkami a kruhově řešeným LED přisvícením. Hlavní fotoaparát s rozlišení 108 Mpx nabízí světelnost f/1.7, fázové ostření a také optickou stabilizaci obrazu.

Pod ním leží 13Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 a 120° záběrem. Trio doplňuje ještě 2Mpx hloubkový snímač. Vepředu je pak 50Mpx kamerka, které se také pověnujeme podrobněji. Chybí bohužel teleobjektiv, což zase takové překvapení není. Velmi nečekaná je však absence objektivu pro makro, telefon navíc nenabízí ani systémový makro režim. Fanoušci makro fotek ale úplně zkrátka nepřijdou.

Hlavní fotoaparát ve dne

Hlavní fotoaparát, ač je 108Mpx, ve výchozím stavu pořizuje 11,9Mpx snímky v rozlišení 3 968 × 2 976 pixelů. Takové obrázky zabírají 2–5 MB, fotit však můžete i v plném rozlišení 12 000 × 9 000 pixelů, jenom počítejte s dostatečným místem na úložišti. Velké snímky plným rozlišením mají i víc jak 40–50 MB.

Primární fotosnímač, který budete využívat nejčastěji, pořizuje opravdu velmi pěkné snímky. Vše od detailnosti až po barevnou věrnost splňuje na výbornou, místy bych se nebál říct, že kvalitou překonává i svou cenovou skupinu do 10 tisíc korun.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Za pochvalu stojí také portrétní snímky, režim navíc dobře pracuje nejen s živými obličeji, ale také se zvířaty nebo s předměty. Samozřejmostí je možnost přidat nějaké zkrášlovací efekty, popřípadě upravit ručně clonu pro co nejúhlednější bokeh efekt. Zamrzí však, že clonu nemůžete regulovat po vyfocení – úprava v galerii nic takového nenabízí.

S prací hlavního fotoaparátu mám však jeden zásadní problém. Netýká se tak úplně fotočipu, jako spíš softwaru. Infinix se snaží působit moderně a systém XOS je prošpikovaný různými funkcemi AI, tedy umělé inteligence. Když přijde na fotoaparát, já osobně tyto AI zlepšováky raději vypínám a spoléhám se na vlastní schopnosti a schopnosti fotočipu.

Zde to bohužel není možné. Fotoaplikace vám tak doporučuje různé režimy, ať už jde o režim jídlo, speciální portrétní režim pro domácí mazlíčky a podobně. Ne vždy ale AI dokáže scénu dobře poznat, vznikají tedy zvláštní situace, když vlivem špatně zvoleného režimu dojde k nesprávnému zaostření a fotka je rozmazaná.

Dobře je to vidět na fotce rybího trhu v centru Benátek, kde mobil nevhodně zvolil režim jídlo a zaostřil jen doprostřed. Podobnou situací je bohužel i snímek talíře s obědem – těstoviny jsou perfektně ostré a vlastně i trochu zvýrazněné, zatímco rizoto v pozadí je rozmazané. Tohle by chtělo ještě vylepšit, věřím, že v některé z příštích aktualizací dorazí oprava.

Hlavní fotoaparát v noci

Noční snímky ve mně zanechaly vcelku vlažný pocit. Na jednu stranu jde vytvořit skutečně působivé noční scenérie, ať už jde o město nebo krajinu. Na druhou stranu má ale Infinix v noci mnohé problémy: nedostatečná ostrost obrazu, pixelizace po přiblížení, ale třeba také nemožnost zachytit statický moment v případě, kdy se objekty na fotce začnou jen trochu hýbat.

Své nedostatky zde má i slovutná umělá inteligence. Ta si v nočním režimu občas něco přimyslí, respektive něco dovymyslí, když nemá dostatek dat z hlavního snímače. Dobře je to vidět na fotce mola obsypaného lidmi, nebo na noční fotce lodi, kde obličeje za sklem v podpalubí jsou viditelně ostřejší než zbytek snímků, a to vypadá přinejmenším zvláštně.

Naštěstí laťky týkající se nočního focení nejsou v cenové kategorii do 10 tisíc nijak vysoko. Infinix tedy rozhodně stojí za uvažování, pokud je pro vás noční focení příjemnou kratochvílí. Pakliže hledáte telefon přímo k tomu určený, hledejte raději jinde. Kvalita je zde podle očekávání.

Širokoúhlý fotoaparát a „makro“

Kromě hlavního fotoaparátu jsou tu však ještě dva další. Širokoúhlý má výbornou šířku záběru 120°, navíc pořizuje snímky v plném rozlišení 13 Mpx a ty vypadají za denního světla přímo výborně. V noci je problém s množstvím světla – vnímám, že Infinix nedokáže na širokoúhlý objektiv nachytat moc světla z okolí, proto jsou noční fotky většinou tmavé a špatně se v nich rozlišují odstíny barev.

Jsou ale v rámci možností solidně ostré. Perfektně je to vidět na snímku popelnic na tříděný odpad, které si i přes relativně potemnělou scénu zachovaly ostrost a detaily. Na fotce však vlivem nedostatku světla není jasně patrné, která popelnice je žlutá, která šedá a která bílá.

Přesuňme se dál. Jak bylo uvedeno v úvodu, Infinix Zero 30 trestuhodně postrádá makro režim. Doufám, že se výrobce „chytne za nos“ a do některé z příštích aktualizací jej přibalí. Do té doby mohou uživatelé používat předpřipravený 3× digitální zoom, který díky opticky stabilizovanému hlavnímu snímači funguje překvapivě dobře.

Pořídit snímek v tomto režimu vyžaduje trochu snahy a cviku, odměnou vám ale budou skvostně ostré snímky, které bohatě zastanou klasické focení ve stylu makro, tedy kdy musíte mobil přikládat k fotografovanému objektu na hodně blízko. Nemám výtku, snad jen škoda, že výrobce nenasadil také optický bezztrátový zoom. To už bychom ale chtěli po přístroji za 9 tisíc korun asi moc.

Přední selfie kamerka

Na hodnocení přední selfie kamerky jsem se hodně těšil, podle výrobce jde totiž o hlavní prvek celé fotovýbavy a marketingová kampaň je na schopnostech čelní kamerky postavená. V průstřelu se nachází 50Mpx kamera s fázovým ostřením, vlastním LED přisvícením a schopností natáčet videa až při 4K 60 fps. Na test videa se můžete těšit do recenze, kterou pro vás již chystáme.

Výchozí fotky pořizuje selfie kamerka v rozlišení 12,4 Mpx a jde o velkou parádu. Snímky jsou bezchybně ostré a hlavně nijak nekazí obličejové rysy, což se u čínských smartphonů občas děje. Pochvalu si kamera zodpovědná za selfíčka zaslouží také v nočních podmínkách. Zde občas dochází ke zhrubnutí textur vlivem nedostatku světla, výborně ale funguje portrét.

Pro extrémně tmavé fotoseance je tu zmíněná diodka k přisvícení. Ta funguje v jediném režimu (buď svítí, nebo nesvítí) a můžete ji nahradit také klasickým „umělým osvětlením“, kdy se do bíla rozzáří okraje displeje.