Září na Netflixu stojí za to, tyhle novinky si nesmíte nechat ujít

- Po parných vedrech konečně přichází déšť a také novinky na Netflix
- Vypíchnout můžeme třeba španělskou komedii či druhou řadu seriálu ze světa Stranger Things
Tentokrát již tradičně v pátek vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Za zmínku stojí třeba povedená španělská komedie o sýru jménem Tenhle tým letí, druhá řada animovaného seriálu ze světa Stranger Things s názvem Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého nebo dramatický seriál podle skutečné události Monstrum – Příběh Lizzie Borden.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární snímek ze série Neslýchané, tentokrát o legendě zvané Mr. T, pátou řadu oceňovaného izraelského špionážního dramatu Fauda či nový animovaný sitcom ze života jménem Dang!.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Tenhle tým letí (Go Team!)
- Datum premiéry: 11. 9. 2026
- Hrají: Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc, Raúl Tejón, Clara de Ramon
Teambuilding firmy na výrobu sýrů se přesune do malé vesnice a zaměstnanci neskrývají zklamání. Teprve pak se ale dozví, že se bude hromadně propouštět. Film Tenhle tým letí vypráví příběh společnosti Tío Mochales, která byla před lety nespornou královnou španělských sýrů. Dnes je to poněkud zaostalá firma, která se snaží zachovat si tvář. Jejich nejnovější velký nápad: uspořádat teambuildingový výjezd na venkov do vesnice, kde byla společnost založena.
To, co mělo být únikem za „tradičními hodnotami“, se však promění v past, když zjistí, že se chystají propouštění – a to v hojném počtu. To, co slibovalo být motivujícím únikem, se rychle stává bojištěm plným lichocení, zrady a úniků informací. Černá komedie o chátrajících kancelářích, bezohledných manažerech a zaměstnancích, kteří už nemají trpělivost s moderními nesmysly v podobě teambuildingových pobytů.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.