Dorazí solid-state baterie do elektromobilů? Šéf vývoje automobilky Hyundai v tom má jasno

- Baterie jsou velkou výzvou současné elektromobility
- Jedním z možných řešení jsou solid-state baterie
- Hyundai na jejich vývoj nechce zanevřít, budeme si muset na ně ale počkat
Elektromobily jsou sice velkým hitem současnosti, nicméně jejich vývoj stále není u konce, obzvláště pokud jde o baterie. Ty jsou pro řadu řidičů a potenciálních zákazníků stále ještě velkou překážkou při pořízení, proto není divu, že se nejedna firma snaží přijít s vlastním řešením, které by nabídlo rychlé nabíjení a dlouhý dojezd. Výjimkou není ani jihokorejský Hyundai, jehož šéf vývoje Manfred Harre se domnívá, že cesta by mohla být v podobě solid-state baterií, tedy takových, které namísto hořlavého kapalného nebo gelového elektrolytu využívají pevný elektrolyt.
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Dorazí slíbená revoluce v bateriích?
Harrer strávil svou kariéru například v Porsche a BMW, než ho Hyundai v prosinci jmenovala vedoucím oddělení výzkumu a vývoje. Technologie pevných článků označuje za sázku na budoucnost v rámci odvětví, přičemž Hyundai vyvíjí články jak vlastními silami, tak ve spolupráci se společností Solid Power, protože má v plánu tuto technologii vlastnit a vyvíjet přímo, nikoli ji nakupovat od třetích stran. „Všechno se nakonec dá vyřešit,“ řekl Harrer, „ale má to svou cenu, obrovskou cenu.“ Podle něj se problém se surovinami nepodaří vyřešit dříve, než do pěti let. A rozhodně není sám, kdo si to myslí.
Prezident společnosti LG Energy Solution pro Severní Ameriku v srpnu uvedl, že technologie pevných elektrolytů se v mobilních telefonech prosadí asi o deset let dříve než v elektromobilech a že výrobci mají potíže právě s velkými formáty baterií. Společnost místo toho ve spolupráci s General Motors vyvíjí lithium-iontové baterie s vysokým obsahem manganu, které by do roku 2028 měly nabídnout dojezd okolo 650 kilometrů. Tyto dvě prognózy se liší asi o pět let.
Existují demonstrační vozy, mezi nimiž je například Mercedes vybavený články společnosti Factorial a Ducati s články od QuantumScape, žádný z nich však není dostupný pro běžné uživatele. Toyota se zabývá vývojem pevných baterií již nejméně dvě desetiletí a stále ještě nepřišla s finálním řešením, které by mohla nabídnout zákazníkům. Kdy a jestli vůbec se takových aut na silnicích dočkáme je prozatím otázka, nicméně je to poměrně pravděpodobné.