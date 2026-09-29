Geely představilo nabíječku budoucnosti, s 2,25 MW nabije elektromobil za pár minut

- Jeden ze zásadních minusů elektromobilů by již brzy mohl být minulostí
- Čínský gigant Geely představil svou nabíječku páté generace
- Ta zvládne výkonem 2,25 MW dobít elektromobil v řádech minut
Jedním z velkých témat elektromobility je vedle maximálního dojezdu také rychlost nabíjení. Zatímco u prémiovějších modelů je teoretický dojezd dostatečný pro valnou většinu řidičů, v případě nabíjení se stále pohybujeme u nižších desítek minut, což sice není mnoho, avšak oproti několika minutám tankování je to pro mnoho lidí příliš. Čínský koncern Geely v tomto ohledu rozhodně nehodlá před fosilními palivy kapitulovat a představil svou nabíječku pro elektromobily páté generace.
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Plná baterka v řádech minut?
Systém inteligentního nabíjení se může pochlubit maximálním výkonem až 2 250 kW. Podle údajů společnosti se nové verze modelů Lynk & Co 10 a Zeekr 001 nabijí z 10 na 70 % za čtyři minuty a 30 sekund a z 10 na 97 % za osm minut a 40 sekund, což už je podstatně blíže rychlosti tankování klasického vozidla se spalovacím motorem. S takovým výkonem za sebou hravě nechá i západní konkurenci, která počítá s výkonem 400 kW, přičemž tuto hranici se chystá překonat Mercedes-AMG GT, avšak i ten dosáhne jen na nabíjecí výkon 600 kW.
Co by mohlo být teoretickým problémem je odpadní teplo při takto výkonném nabíjení, popřípadě dopad na životnost akumulátoru. Geely uvádí, že systém umělé inteligence s názvem Xingrui PowerMind předpovídá teploty článků a upravuje je tak, aby se průměrná teplota udržovala na 55 stupních Celsia, přičemž maximální hodnota je 65 stupňů. Dále uvádí, že využívá techniku pulzní regenerace lithium-iontových baterií, při které se pomocí mikroimpulsů reaktivuje lithium, které se při opakovaném rychlém nabíjení usazuje na anodě.
Otázkou zůstává, kdy a kde bude Geely nabíječky s takovýmto výkonem stavět. Konkurenční BYD v srpnu překročilo hranici 10 tisíc nabíječek typu Flash, do prosince chce dosáhnout počtu 20 tisíc, přičemž v Evropě plánuje instalovat 3 tisíce nabíječek. Začít hodlá s 300 kusy ve Velké Británii. Každá z jejích dobíjecích stanic poskytuje výkon až 1 500 kW.