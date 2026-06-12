Čínský gigant BYD se s tím nemaže: v Evropě vybuduje 3 tisíce rychlonabíječek

- Čínská automobilka BYD bere své plány na expanzi v Evropě vážně
- I když na starém kontinentu zatím mnoho vozidel neprodává, aktivně plánuje budování sítě nabíječek
- Do konce příštího roku by jich v Evropě mělo být celkem 3 tisíce
Elektromobilita je podle řady lidí i velkých firem budoucnost osobní automobilové dopravy. Ať už si o tom myslíme cokoli, nelze popřít, že prakticky každá větší automobilka se elektrickými vozidly více či méně zabývá. Zcela jiná situace platí v Číně, kde nejedna tamní automobilka vsází výhradně na elektromobily – mezi nimi i gigant BYD, který patří mezi největší automobilky světa, obzvláště pokud jde čistě o elektromobily. I když domácí trh je pro tuto mladou a dynamickou značku důležitý, firma nepodceňuje ani starý kontinent.
BYD buduje vlastní síť nabíjecích stanic
Klíčovým faktorem pro úspěch elektromobility je bezesporu síť nabíjecích stanic, čehož si je BYD vědomo. Společnost proto oznámila plány na urychlení svého pronikání na evropský automobilový trh prostřednictvím zavádění superrychlých nabíječek Flash Charger po celé Evropě. BYD již nainstalovala první nové nabíječky v Německu a ve Velké Británii a do konce příštího roku plánuje po celé Evropě nainstalovat celkem 3 000 jednotek.
Podle odhadů deníku Financial Times činí cena jedné nabíjecí stanice 580 tisíc eur (asi 14 milionů korun), což by znamenalo, že instalace celé sítě by stála zhruba 42 miliard korun. Nabíjecí stanice o výkonu 1 500 kW jsou výrazně výkonnější než 500kW supernabíječky V4 od Tesly, ačkoli Tesla má v Evropě již nainstalováno 20 tisíc nabíječek. Společnost BYD, která v globálních prodejích postupně předstihuje Teslu, tvrdí, že její nabíječky by neměly nadměrně zatěžovat energetickou síť, protože budou nabíjet automobily z baterií, které lze dobít přes noc.
Nepřehlédněte
Elektromobil s dojezdem přes 1 000 km: Luxusní BYD dostane jako první zcela novou baterii
Flash Chargers může použít jakékoli auto se standardním nabíjecím portem CCS, i když maximální rychlosti dosáhnou pouze vozy BYD vybavené novou baterií Blade Battery. V současné době je v Evropě pouze jeden takový vůz, a to Denza Z9 GT za 115 tisíc eur (zhruba 2,8 milionů korun) – na nových nabíječkách se nabije na 70 procent za pět minut. I když je množství elektromobilů, které nové nabíječky BYD, prozatím omezené, jakmile se podaří čínským automobilkám výrazněji prorazit na evropském trhu, bude jich jistě přibývat.