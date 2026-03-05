Elektromobil s dojezdem přes 1000 km: Luxusní BYD dostane jako první zcela novou baterii

- BYD odhalilo novou baterii Blade Battery 2.0, která zajistí dojezd přes 1000 km
- Jako první ji dostane luxusní sedan Yangwang U7
- Při přepočtu na evropské metriky jde o dojezd asi 900 km
Čínská automobilka BYD v poslední době zatápí nejen Tesle a vypadá to, že se s tím nechystá přestat. Ačkoliv prodeje v Číně trochu zpomalily (především díky záplavě nových lokálních značek), BYD chystá nové technologie, které opět pomohou navýšit prodeje. Z novinek, které BYD v rámci svého eventu s názvem „Disruptive Technology“ je nutno zmínit předevevším novou baterii Blade Battery 2.0, která umožní čistě elektrický dojezd 1 006 km (dle metrik CLTC).
Prvním vozem, který bude novou generaci baterie využívat, bude luxusní sedan Yangwang U7. První generace této baterie zajišťovala dojezd zhruba 600 km, takže nárůst na 1006 km je opravdu značný. Produktový ředitel BYD Zheng Yu zmínil, že 150kW baterie dosahuje mnohem lepších výsledků především díky kombinaci vysokonapěťové platformy a vylepšeném odvodu tepla právě u vozu Yangwang U7. Vůz bude poháněn celkem čtyřmi výkonnými motory.
Denza Z9 GT brzy ujede 1036 km
Vypadá to, že milník 1000 km brzy nebude žádnou nedosažitelnou metou, protože další značka spadající pod BYD, Denza, nedávno odhalila model Z9 GT, u kterého slibuje dojezd dokonce 1036 km. Samozřejmě se stále jedná o mírně nadhodnocená čísla především kvůli metrice CLTC, ale i po přepočtu na evropský standard WLTP bychom se měli dostat někam k 900 km, což vyvolává zcela novou otázku, jaký dojezd vlastně reálně řidič potřebuje. Oněch 900 km je totiž vzdálenost, kterou někteří řidiči neurazí ani za dva nebo tři týdny.