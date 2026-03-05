TOPlist

Elektromobil s dojezdem přes 1000 km: Luxusní BYD dostane jako první zcela novou baterii

Adam Bělunek
Adam Bělunek 5. 3. 13:30
0
BYD Yangwang U7
  • BYD odhalilo novou baterii Blade Battery 2.0, která zajistí dojezd přes 1000 km 
  • Jako první ji dostane luxusní sedan Yangwang U7
  • Při přepočtu na evropské metriky jde o dojezd asi 900 km 

Čínská automobilka BYD v poslední době zatápí nejen Tesle a vypadá to, že se s tím nechystá přestat. Ačkoliv prodeje v Číně trochu zpomalily (především díky záplavě nových lokálních značek), BYD chystá nové technologie, které opět pomohou navýšit prodeje. Z novinek, které BYD v rámci svého eventu s názvem „Disruptive Technology“ je nutno zmínit předevevším novou baterii Blade Battery 2.0, která umožní čistě elektrický dojezd 1 006 km (dle metrik CLTC).

Trojúhelník, který řeší všechny automobilky: výkon, dojezd a rychlost nabíjení, tentokrát v podání Zheng Yu na Weibu
Trojúhelník, který řeší všechny automobilky: výkon, dojezd a rychlost nabíjení, tentokrát v podání Zheng Yu na Weibu

Prvním vozem, který bude novou generaci baterie využívat, bude luxusní sedan Yangwang U7. První generace této baterie zajišťovala dojezd zhruba 600 km, takže nárůst na 1006 km je opravdu značný. Produktový ředitel BYD Zheng Yu zmínil, že 150kW baterie dosahuje mnohem lepších výsledků především díky kombinaci vysokonapěťové platformy a vylepšeném odvodu tepla právě u vozu Yangwang U7. Vůz bude poháněn celkem čtyřmi výkonnými motory.

Denza Z9 GT je dalším vozem, který zvládne hranici navýšit dojezd nad 1000 km
Denza Z9 GT je dalším vozem, který zvládne hranici navýšit dojezd nad 1000 km

Denza Z9 GT brzy ujede 1036 km

Vypadá to, že milník 1000 km brzy nebude žádnou nedosažitelnou metou, protože další značka spadající pod BYD, Denza, nedávno odhalila model Z9 GT, u kterého slibuje dojezd dokonce 1036 km. Samozřejmě se stále jedná o mírně nadhodnocená čísla především kvůli metrice CLTC, ale i po přepočtu na evropský standard WLTP bychom se měli dostat někam k 900 km, což vyvolává zcela novou otázku, jaký dojezd vlastně reálně řidič potřebuje. Oněch 900 km je totiž vzdálenost, kterou někteří řidiči neurazí ani za dva nebo tři týdny.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

Další dnešní články

Nothing Headphone (a) recenze: kandidát na bestseller s extrémní výdrží
Nothing Headphone (a) recenze: kandidát na bestseller s extrémní výdrží
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:15
0
Nothing Phone 4a v modré barvě
Nothing Phone (4a) Pro: nápaditý design, lepší Glyph a přijatelná cena
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:15
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy A56
Galaxy A37 a A57 v kompletním úniku. Známe i evropské ceny
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:30
0
Logo ChatGPT
OpenAI představila vylepšený model Instant. Má méně halucinací a není tak arogantní
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0

Kapitoly článku