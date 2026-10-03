Unikly evropské ceny Oppo Find X10 Pro Max: oproti minulé generaci zdraží o tisíce korun

- Na evropský trh zřejmě již brzy zamíří nové vlajkové smartphony od Oppo
- Kvůli paměťové krizi musíme počítat s velkým mezigeneračním zdražením
- Základní model bude údajně draží o 60 procent než jeho loňský předchůdce
Značka Oppo před nedávnem v Číně představila novou řadu vlajkových smartphonů, kterou tvoří dva modely – Find X10 a Find X10 Pro Max. V obou případech se jedná o perfektně vybavené telefony, a proto jsme rádi, že s nimi čínský výrobce počítá i na evropském trhu. Jak se ale zdá, jejich prodejní ceny nebudou zrovna pro zákazníky lákavé.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Oppo Find X10 bude výrazně dražší než jeho předchůdce
Smartphony řady Oppo Find X10 jsou nadstandardně vybavené telefony, zejména pak vrcholný model Oppo Find X10 Pro Max, který se jako první telefon na světě pyšní třemi 200Mpx fotoaparáty. Jsme rádi, že se s těmito telefony potkáme i v Evropě, mimo jiné i proto, že náš trh opustila sesterská značka OnePlus. Podle posledních informací ale budeme pravděpodobně muset sáhnout hodně hluboko do kapsy.
Základní Oppo Find X10 údajně přijde na 1 399 eur (asi 34 200 korun s DPH) ve variantě s 256GB úložištěm, verze s dvounásobnou pamětí pak bude údajně stát 1 599 eur (asi 39 100 korun s DPH). To je poměrně bezprecedentní zdražení, uvážíme-li, že loňský Oppo Find X9 se na náš trh dostal pouze ve vyšší 512GB verzi za cenu 24 999 korun (999 eur). Pokud se tato informace potvrdí, bude se jednat o 60% navýšení ceny.
Vrcholný Oppo Find X10 Pro Max má být k dispozici pouze v jedné verzi s 512GB úložištěm, přičemž evropská cena je údajně stanovena na 1 799 eur (asi 44 tisíc korun s DPH). Loňský model Find X9 Pro přišel na 1 299 eur (na našem trhu 31 999 korun), což by znamenalo mezigenerační zdražení ve výši 38 procent.
Nezbývá než doufat, že výše uvedené ceny se nakonec nestřetnou s realitou, anebo že Oppo připraví výhodné zavádějící nabídky. Kvůli současné paměťové krizi ale musíme s nějakou mírou zdražení tak jako tak počítat. Zatím netušíme, kdy bude řada Oppo Find X10 na globální trh uvedena, předpokládáme ale, že se tak stane v příštích týdnech – ve Velké Británii už dokonce čínský výrobce začal přijímat předobjednávky.