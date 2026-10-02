Velký den pro Kindle: Amazon odhalil nové modely i dálkové „klikátko“ na listování knih

- Amazon představil novou generaci čteček knih Kindle
- Všechny modely se pyšní tenčím tělem a displejem zarovnaným s rámečky
- Došlo také k navýšení výkonu a k přesunu zamykacího tlačítka
- Ke čtečkám lze přikoupit dálkové ovládání k obracení stránek
Amazon včera představil novou generaci čteček elektronických knih Kindle – upgradu se dočkal jak základní model, tak i vyšší varianty Paperwhite a Colorsoft. U všech novinek výrobce použil novou konstrukci s uhlazenějším designem, došlo i na drobné úpravy uvnitř. Jako bonus Amazon představil překvapivé příslušenství – externí „klikátko“ k obracení stránek elektronických knih.
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Amazon Kindle (12. generace)
Nový základní Kindle nyní Amazon prezentuje jako nejkompaktnější čtečku, kterou kdy vyrobil. Úhlopříčka e-ink displeje zůstala 6″, avšak zmenšilo se všechno okolo – čtečka je o 1 mm tenčí a váží pouze 140 gramů. Amazon si pohrál i s designem – dříve zapuštěný displej nově splývá s rámečky, takže přední strana je zcela hladká.
Nový Kindle otvírá knihy o 30 procent rychleji než minulá generace a na jedno nabití vydrží až šest týdnů. Kapacita úložiště je v základu 16 GB, ovšem k mání bude i verze s hliníkovým pouzdrem (v zelené a modré barvě) a dvojnásobnou kapacitou úložiště. Ostatní varianty jsou plastové a budou nabízené v atraktivních pastelových barvách – modré, zelené, grafitové a fíkové.
Amazon Kindle Paperwhite (7. generace)
Vyšší model Paperwhite dostává stejnou designovou úpravu jako základní varianta, disponuje však větším a jemnějším e-ink displejem s vyšším kontrastním poměrem – dokonce nejvyšším ze všech představených čteček. Po konstrukční stránce je nový Paperwhite je o 1 mm tenčí než minulá generace, tlačítko napájení bylo přesunuté ze spodní části na pravý horní okraj. Voděodolnost naštěstí zůstala zachována.
Kindle Paperwhite vydrží na jedno nabití až 12 týdnů, základní kapacita úložiště činí 16 GB. Čude však nabízena i speciální varianta Signature Edition, která nabídne 32GB úložiště, hliníkové tělo, pogo piny k připojení příslušenství a podporou dvojkliku pro otáčení stran.
Amazon Kindle Colorsoft (2. generace)
Vylepšení se nevyhnulo ani barevnému Kindlu Colorsoft, který rovněž disponuje tenčím a lehčím tělem a zarovnaným displejem bez vystouplého rámečku. Displej je zároveň ostřejší – využívá totiž světelný vodič s nitrodovými LED diodami a mikrodeflektory pro minimalizaci rozptýleného světla. Díky tomu mají být černobílé texty ostré a barevné obrazy (například komixy) živé.
Kindle Colorsoft má v základu 16GB úložiště, ale v tomto případě existuje varianta Signature s dvojnásobnou kapacitou, hliníkovým tělem a pogo piny pro připojení příslušenství. Bohužel verze Signature přišly oproti minulým generacím o bezdrátové nabíjení.
Kindle Click
Amazon rovněž překvapil dálkovým ovladačem Kindle Click. Jedná se o jednoduchou tyčinku se dvěma fyzickými tlačítky pro otáčení stránek vpřed a vzad. Ovladač se se čtečkami páruje skrze Bluetooth, kompatibilní je se čtečkami Kindle z roku 2024 a novějšími.
Ceny a dostupnost
Základní Amazon Kindle lze zakoupit již dnes, modely Paperwhite a Colorsoft lze zatím pouze předobjednat s tím, že dostupné budou 28. října. Ceny novinek jsou následující:
- Amazon Kindle (16 GB) – 150 USD (asi 4 tisíce korun s DPH)
- Amazon Kindle (32 GB) – 200 USD (asi 5 300 korun s DPH)
- Amazon Kindle Paperwhite (16 GB) – 200 USD (asi 5 300 korun s DPH)
- Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – 250 USD (asi 6 600 korun s DPH)
- Amazon Kindle Colorsoft (16 GB) – 290 USD (asi 7 600 korun s DPH)
- Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) – 320 USD (asi 8 400 korun s DPH)
- Amazon Kindle Click – 35 USD (asi 950 korun s DPH)