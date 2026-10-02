JBL utrhlo reproduktor ze řetězu: PartyBox Ultimate 2 má brutálních 1500 W a stojí 40 tisíc

- Party reproduktor od JBL slibuje pořádnou porci zábavy, alespoň pokud jde o hudbu
- Hlavním tahákem je výkon 1500 W, světelná show či integrovaný displej
- Reproduktor dorazí už tento měsíc za cenu 40 tisíc korun
Značka JBL patří mezi stálice na poli audio techniky, ať už jde o sluchátka či reproduktory. Firma nyní představila novinku s názvem JBL PartyBox Ultimate 2, který je navržen pro velké akce v interiéru i exteriéru a v jednom přenosném reproduktorovém systému spojuje akustické komponenty vysoké úrovně, technologii AI Sound Boost, vestavěný dotykový ovládací panel a synchronizovanou světelnou show.
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To nejlepší od JBL
PartyBox Ultimate 2 přináší 1500 W zvuku v podání JBL, což je o 36 % více ve srovnání s předchozí generací. JBL také zcela přepracovalo akustickou architekturu kombinující dvojici profesionálních PEN výškových měničů se zvukovody, dvojici 5palcových středových měničů a dva 10palcové basové měniče. Výsledkem je širší zvuková scéna, hlubší basy, plnější vokály a více detailů v celém frekvenčním rozsahu.
Technologie AI Sound Boost nepřetržitě analyzuje zvuk v reálném čase a optimalizuje jeho podání tak, aby zůstal výkonný, dynamický a s minimálním zkreslením i při hlasitosti vytočené na maximum. Nejnovější model přináší také novou generaci světelné show, která kombinuje pulzující světelné efekty, vícevrstvé osvětlení vytvářející pocit hloubky a pohybu a výraznou projekci na podlahu, která zaplní prostor vizuálními efekty.
PartyBox Ultimate 2 je vůbec první PartyBox od JBL se zabudovaným dotykovým displejem, na kterém si můžete zkontrolovat, jaká skladba právě hraje a jaký světelný režim je zapnutý, aniž byste museli sahat po chytrém telefonu či doprovodné aplikaci.
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Díky vestavěné funkci EasySing AI Vocal Removal můžete okamžitě proměnit skladby v karaoke verze bez zpěvu. Perličkou je několik párty her, které jsou zabudované přímo v ovládacím displeji.
Větší a odolnější kolečka usnadňují přepravu, zatímco vestavěná Wi-Fi, Bluetooth LE Audio, možnost propojení více reproduktorů přes Auracast, AirPlay a Spotify Connect rozšiřují způsoby poslechu, přičemž nechybí ani odolnost podle standardu IPX4. JBL PartyBox Ultimate 2 bude v prodeji v průběhu října 2026 na oficiálních stránkách a u vybraných prodejců za doporučenou cenu 39 990 Kč.