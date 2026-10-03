Apple ukázal první fotky z iPhonu Duo. Kolik toho dokáže bez teleobjektivu?

- Apple pověsil na Instagram jedny z prvních snímků pořízených na iPhone Duo
- Stojí za nimi dvojice profesionálních fotografů z New Yorku a Los Angeles
Apple na svém oficiálním instagramovém profilu sdílel několik fotek, které mají být pořízeny na nový iPhone Duo. Firma tím chce demonstrovat, že i přes absenci teleobjektivu půjde se skládací novinkou fotit až umělecky vypadající snímky. Podobnou taktiku před rokem zvolil Apple při snaze upoutat pozornost na tehdy nový iPhone Air. Novinka se začne prodávat v druhé polovině října, už za 14 dní startují předobjednávky.
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První fotky z iPhonu Duo
Zveřejněné snímky pochází od dvou amerických fotografů: Jasona Nocita a Jakea Michealse. S výjimkou jediného jde o portréty, což je kategorie focení, ve které se iPhony dlouho profilují jako nejlepší fotomobily. Výrobce díky tomu navíc může demonstrovat tzv. Fusion kameru, tedy hlavní 48,7Mpx snímač, který pro potřeby 2× zoomu vytvoří výřez z velkého snímku s optickou kvalitou. Hlavní fotoaparát pak doplňuje ještě širokoúhlá kamera, kterou je pořízen první portrétní snímek ležící slečny v červených šatech.
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Fotografie působí velmi povedeně, nutno však poznamenat, že byly pořízeny profesionály v oboru a následně pravděpodobně upraveny, leč nejspíš přímo na iPhonu. Není pochyb o tom, že iPhone Duo nabídne solidní schopnost mobilního focení, přestože oproti konkurenci bude výrazněji ztrácet, podobně jako je tomu u iPhone Air. Za zmínku stojí nově uvedené Xiaomi 18 Fold, které se sice v Evropě zatím prodávat nebude, s výrazně tenčím tělem než iPhone ale nabízí na zádech trio kamer, včetně 50Mpx teleobjektivu se schopností 3× optického přiblížení.
iPhone Duo se začne v České republice prodávat za 54 990 korun za 256GB variantu, příplatek za 512GB úložiště činí 6 tisíc korun. Nejvyšší model s 2TB úložištěm pak startuje na brutální cenovce 90 990 korun. Ani výchozí částka přitom není něco, co by šlo při rozhodování jednoduše ignorovat. Oproti iPhonům 18 Pro je start prodeje o něco opožděn, předobjednávky odstartují 16. října, telefon bude na pultech obchodů k dispozici od 23. října.