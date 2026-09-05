První zářijový týden pod taktovkou Netflixu: tyhle novinky vás přikovají do sedačky

- Také první zářijový týden na Netflixu je nabitý k prasknutí
- V portfoliu streamovacího giganta najdeme třeba dokument o legendě zvané Mr. T či zajímavý animovaný sitcom
Tentokrát nikoli v pátek, ale výjimečně v sobotu vám přinášíme náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech podívají na populární streamovací službu Netflix. Z nabídky jsme pro vás vypíchli kupříkladu dokumentární snímek ze série Neslýchané, tentokrát o legendě zvané Mr. T, pátou řadu oceňovaného izraelského špionážního dramatu Fauda či nový animovaný sitcom ze života jménem Dang!.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární snímek o kontroverzní breakdance hvězdě Raygun, která svým způsobem ovládla olympiádu v Paříži, dokumentární pojednání o zlomové události našich životů Zlomové okamžiky: Generace 11. září nebo druhou řadu úspěšného britského krimi komediálního seriálu jménem Gentlemani.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Neslýchané: Mr. T (Untold Mr. T: I Pity The Fool)
- Datum premiéry: 8. 9. 2026
- Účinkují: Mr. T, Ronald Reagan, Sylvester Stallone
Mr. T v 80. letech uhranul svět. V dokumentu Neslýchané: Mr. T vypráví on sám celý svůj příběh, včetně toho, jak přišel k typickému účesu, řetězům i svému sloganu. Ještě před zlatými řetězy, čírem a hollywoodskou slávou ze seriálu „The A-Team“ a filmu „Rocky III“ tu byl Laurence Tureaud. Toto je neobyčejný příběh o počátcích jedné z nejneobvyklejších a nejoblíbenějších ikon zábavního průmyslu – pana T.
Neslýchané: Mr. T je poutavý příběh, který představuje výraznou osobnost známou jako Mr. T a zaměřuje se na její život, charakter i vliv na okolí. Vyprávění propojuje autentické momenty s hlubšími tématy odvahy, identity a překonávání překážek, díky čemuž nabízí nejen zajímavý portrét hlavního hrdiny, ale také podněcuje k zamyšlení nad tím, jak zkušenosti formují lidský osud.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.