Návrat do školy společně s Netflixem! Na tyhle novinky se budete těšit

- Návrat do školních lavic může značně zpříjemnit novinková nálož z Netflixu
- Na streamovací službu dorazí třeba dokument o Raygun či druhá řada úspěšného britského seriálu
Poslední prázdninový pátek je tady a ani tentokrát vás nemůžeme ochudit o ty nejzajímavější novinky z řad filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech dostanou na populární streamovací platformu Netflix. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba dokumentární snímek o kontroverzní breakdance hvězdě Raygun, která svým způsobem ovládla olympiádu v Paříži, dokumentární pojednání o zlomové události našich životů Zlomové okamžiky: Generace 11. září nebo druhou řadu úspěšného britského krimi komediálního seriálu jménem Gentlemani.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například další ze série sportovních dokumentů, které jdou opravdu do hloubky, s názvem Neslýchané: Svědectví Vince Younga, druhou řadu oblíbeného komediálního seriálu Leanne nebo třetí řadu populárního dramatu jménem Beauty in Black.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Neslýchané: Raygun – Zlomená jak šíp (Untold Raygun: Breaking Badly)
- Datum premiéry: 1. 9. 2026
- Režie: Chapman Way, Maclain Way
Vědkyně, breakdance a virální senzace? Mladá Australanka s přezdívkou Raygun zavzpomíná na svoji cestu na olympijské hry i nenávistné reakce, kterých se jí za to dostalo. Dokumentární seriál se známé série Neslýchané: Raygun – Zlomená jak šíp, se tentokrát zaměřuje na překvapivou sportovní senzaci, která se o pozornost přihlásila v rámci letní olympiády v Paříži, která se konala před dvěma lety.
Nikdo, a už vůbec ne Rachael Gunnová, nečekal, že se stane olympijskou sportovkyní. Jakmile se však výkon Raygunové na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 přes noc stal virálním hitem, spustila se lavina memů, dezinformací a konspiračních teorií, které zpochybňovaly, jak se tam vůbec dostala. Ať už máte na Raygun a její vystoupení jakýkoli názor, tento dokument by vám mohl řadu věcí dát do patřičných souvislostí.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.