Oppo Find X10 Pro Max láká na fotoaparát: jeho fotografické schopnosti jsou neskutečné

- Oppo láká na premiéru své nové vlajkové řady Find X10
- Ta bude představena na konci září a dočkáme se dvojice modelů
- Vrcholná verze Pro Max odhalila své fotografické schopnosti
Řada Find X10 bude novou vlajkovou sérií značky Oppo a přímo naváže na úspěšné telefony Find X9. Ty se prodávají i u nás a vůbec poprvé jsme se dočkali příchodu vrcholné specifikace Ultra i do Česka. Nad další verzí Ultra se sice kvůli paměťové krizi stahují mračna, ale model Pro Max bude mít dostatek schopností, aby ho mohl nahradit. Oppo nám nyní poskytlo ochutnávku fotografických schopností právě tohoto modelu.
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Další mistr fotografií se blíží
Vrcholné telefony Oppo se většinou řadí mezi nejlepší fotomobily na trhu a vypadá to, že nová řada Find X10 nebude výjimkou. Existence specifikace Ultra je nejistá, a pokud dorazí, tak až v roce 2027 a pravděpodobně výhradně jako mobil určený exkluzivně pro čínský trh. Nejvýše postavený globální telefon značky Oppo se tedy stane model Find X10 Pro Max.
Ten doplní základní variantu Find X10 a je trochu s podivem, že model Pro, který by reprezentoval střed nabídky, chybí. Alespoň tedy prozatím. Model Pro Max ale bude rozhodně stát za to a podle nejnovějších informací se stane prvním telefonem na světě, který nabídne trojitý fotoaparát s rozlišením 200 + 200 + 200 Mpx. To se opravdu jen tak nevidí.
Oppo láká na schopnosti své vlajky
Mnoho konkrétních specifikací týkajících se fotoaparátu této novinky prozatím neznáme, ale Oppo několik detailů přece jen zveřejnilo. Hlavní objektiv nabídne světelnost f/1,5 a dynamický rozsah až 17 EV, přičemž 200Mpx širokoúhlý fotoaparát potěší širokým záběrem 124°. Teleobjektiv s periskopickou konstrukcí dorazí se světelností f/2,1 a optickou stabilizací CIPA 7.5.
Nově zveřejněné fotografie jsou pořízeny pravděpodobně teleobjektivem a na první pohled zaujmou svou mimořádnou detailností. Je také evidentní, že nebyl použit žádný portrétní režim, ale i tak je patrné velmi přirozené rozostření a precizní oddělení objektu od pozadí. Na první pohled potěší fotografie také skvělými barvami – nejsou přehnaně syté, ale ani zbytečně utlumené.
O precizní podání barev by se měl postarat multispektrální senzor s rozlišením 3 Mpx a hodně se očekává také od 200Mpx širokoúhlého fotoaparátu. Oppo Find X10 Pro Max bude první telefon na trhu, který takto vysoké rozlišení u tohoto typu objektivu nabídne. Tuto novinku bude pohánět procesor Dimensity 9600 Pro a vrcholná verze nabídne paměť 16 GB + 1 TB.
Premiéra se blíží
Oficiální představení nové řady Find X10 proběhne 22. září 2026 a Oppo již potvrdilo, že se model Pro Max dostane i na globální trhy. Telefon dorazí ve třech barevných variantách – bílé Moon White, světle šedé Light Titanium a světle oranžové Warm Orange. S největší pravděpodobností se této novinky dočkáme i v Česku.