Velký test Oppo Find X9 Ultra vs. Vivo X300 Ultra: který fotí nejlépe?

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- Vyrazili jsme do Thajska a Číny, kde jsme prověřili schopnosti dvou nejlepších fotomobilů na trhu
- Oppo Find X9 Ultra se na českém trhu prodává za 35 490 Kč (512GB varianta), Vivo X300 Ultra vyjde na 46 990 Kč (1TB verze)
- V článku naleznete přes 50 testovacích snímků, které jsme pořídili v různých scénách a světelných podmínkách
Jak fotí nejlepší Oppo ve srovnání s nejlepším Vivo? Z mého pohledu můžeme právě modely Oppo Find X9 Ultra a Vivo X300 Ultra označit za aktuálně nejlepší fotomobily, které si můžete koupit. Rozhodl jsem se tedy jejich schopnosti vyzkoušet a připravit pro vás galerii plnou srovnávacích snímků.
Informace o ekvivalentu ohniskové vzdálenosti a další parametry najdete vždy ve spodním bílém proužku pod každou z fotografií. Všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout a stáhnout zde.
Zatímco Oppo u modelu Find X9 Ultra sází na unikátní systém dvou periskopických teleobjektivů a pokračuje v úspěšném partnerství s legendární švédskou značkou Hasselblad, Vivo u modelu X300 Ultra demonstruje technologickou dominanci podpořenou optikou Zeiss a vlastním obrazovým čipem VS1+ vyrobeným 6nm procesem.
Vivo opět sází na masivní jednopalcový senzor hlavní kamery s pokročilou stabilizací a doplňuje jej monstrózním 200Mpx periskopickým teleobjektivem (ISOCELL HP9) s obřím 1/1,4″ snímačem, který slibuje nevídané detaily i při extrémním přiblížení. Navíc nechybí ani kvalitní širokoúhlý objektiv, který často bývá i u vlajkových modelů tím nejslabším článkem. Ne však u Viva.
Právě v oblasti zoomu a portrétní fotografie se letos odehrává nejzajímavější bitva. Oppo Find X9 Ultra kontruje dvojicí 50Mpx periskopických objektivů – jedním pro 3× optický zoom (ideální na portréty) a druhým pro 10× optické přiblížení, což mu zajišťuje perfektní kontinuitu a minimální ztrátu kvality napříč celým ohniskovým rozsahem. Vivo na to odpovídá hrubou silou svého 200Mpx snímače, který díky obrovskému rozlišení umožňuje plynulý a detailní digitální výřez se skvělou světelností a speciálním portrétním režimem Zeiss APO.
Změny se však neodehrály jen u teleobjektivů. Také Oppo nasadilo špičkový 50Mpx ultraširokoúhlý snímač s minimálním zkreslením a vylepšilo algoritmy pro zpracování pleťových tónů Hasselblad Natural Color. Vivo kontruje novou generací antireflexní vrstvy Zeiss T*, která účinně eliminuje odlesky v protisvětle, a slušnou 50Mpx selfie kamerou s precizním autofokusem.
Jak jsem již nakousl v úvodu, oba telefony tak představují to absolutně nejlepší, co lze aktuálně mezi fotomobily pořídit, ovšem každý s trochu jinou filozofií: Oppo sází na skvělý hlavní snímač, vyváženost dvou teleobjektivů a věrné barvy Hasselblad, zatímco Vivo kombinuje špičkové technologie doplněné o něco „agresivnější“ postprocessing. Na ten se sice ve většině situací můžete spolehnout, ale čas od času si na nějakém snímku „ustřelí“ o něco více, než je zdrávo.
Oppo Find X9 Ultra: Hasselblad a 553 megapixelů v akci
Hlavní chloubou Oppo Find X9 Ultra je ale bez debat fotoaparát. Na zádech najdeme rovnou čtyři objektivy se snímači s rozlišením 200 + 200 + 50 + 50 Mpx, monochromatický senzor (3,2 Mpx) a čelní selfie kamerka má rozlišení 50 Mpx. V součtu zde najdeme rozlišení přes 553 Mpx, což je opravdu úctyhodné a rekordní číslo.
Fotoaparát byl vyvinut ve spolupráci se společností Hasselblad a optika dostala do vínku dvojité nano krytí na vnější i vnitřní straně čoček, což by mělo zaručit ideální čistotu a zároveň poskytnout zvýšenou odolnost proti poškrábání. Kompletní fotosestavu tvoří tyto snímače:
- Hlavní fotoaparát Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12″, s rozlišením 200 Mpx, clonou f/1,5, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 23 milimetrů, optickou stabilizací obrazu a fázovým ostřením Dual Pixel (PDAF)
- Teleobjektiv s čipem OmniVision OV52A o velikosti 1/1,28”, s rozlišením 200 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/2,2, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 70 mm, 3× optickým přiblížením, až 120× digitálním zoomem, optickou stabilizací obrazu (OIS), vícesměrovým fázovým ostřením PDAF a minimální ostřící vzdáleností 15 centimetrů
- Teleobjektiv s čipem Samsung JNL o velikosti 1/2,75’’, s rozlišením 50 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/3.5, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 230 mm, 10× optickým přiblížením, optickou stabilizací obrazu Sensor Shift
- Ultraširokoúhlý objektiv s čipem Sony LYT-600 o velikosti 1/1,95’’, s rozlišením 50 Mpx, clonou f/2.0, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 14 mm, úhlem záběru 116° a automatickým ostřením
- Monochromatický snímač: 3,2 MPx; f/2.4; FOV 95°, využívá se pro vylepšení detailů a konstrastu, případně při pořizování portrétových snímků
- Přední selfie kamerka s čipem Samsung JN5, rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,75″, clonou f/2.45, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 21 milimetrů a automatickým ostřením
Ideální univerzál do všech situací?
Fotoaparát se čtyřmi objektivy modelu Find X9 Ultra je patrně tou nejuniverzálnější soupravou na trhu. Přímo v hledáčku přes šest přepínačů pokryjete ohniskovou vzdálenost od 14 mm (0,6×), přes 23 mm (1×), 40 mm (2×), 70 mm (3×), 139 mm (6×) až po 230 mm (10×). Pokud se vydáte za tuto hranici, můžete pokračovat až na 120násobné přiblížení. Kvalita fotografií je prakticky zcela bez kompromisů a v tomto směru vyniká jak hlavní fotoaparát, tak oba teleobjektivy a povedený je i ultraširokoúhlý objektiv.
Ten, ačkoliv produkuje výborné snímky s věrným podáním barev, vysokou úrovní detailů a minimem šumu, v doprovodu zbývajících fotoaparátů trochu zanikne. I tak ale patří mezi nejlepší širokoúhlé fotoaparáty na trhu a snímky jsou příjemně ostré i po okrajích, což u tohoto typu fotoaparátů nebývá vždy zvykem. Hlavní objektiv je pak opravdovou hvězdou a produkuje zcela bezkonkurenční snímky, které vynikají prakticky ve všech aspektech. V jednom ale opravdu suverénně, a tím je přirozené rozostření.
Vivo X300 Ultra: to nejlepší s podpisem Zeiss
Největším lákadlem Vivo X300 Ultra jsou rozhodně fotoaparáty, na kterých výrobce opravdu nešetřil. V obřím kruhovém modulu se nachází tato silná sestava, kterou kryje optika od německé firmy Zeiss:
- Hlavní fotoaparát Sony LYT-901 o velikosti 1/1,12″ (pixely 0,7 µm), s rozlišením 200 Mpx, clonou f/1.85, ekvivalentní ohniskovou vzdálenost 35 milimetrů, optickou stabilizací obrazu (gimbal OIS) a fázovým ostřením Dual Pixel (PDAF)
- Teleobjektiv s čipem Isocell HP0 o velikosti 1/1,4″ (pixely 0,56 µm), s rozlišením 200,5 Mpx, periskopickým objektivem s clonou f/2.67, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 85 mm, 3,7× optickým přiblížením, až 105× digitálním zoomem, optickou stabilizací obrazu (OIS), vícesměrovým fázovým ostřením PDAF a funkcí makro s poměrem 3,4:1
- Širokoúhlý objektiv s čipem Sony LYT-818 o velikosti 1/1,28″ (pixely 1,22 µm), s rozlišením 50,3 Mpx, clonou f/2.0, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 14 mm, úhlem záběru 116° a fázovým ostřením PDAF
Zadní fotoaparáty doplňuje selfie kamerka Isocell JN5, rozlišením 50,3 Mpx, velikostí čipu 1/2,76″ (pixely 0,64 µm), clonou f/2.45, ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 24 milimetrů a ostřením PDAF. Hlavní snímač se pyšní unikátem – je to vůbec poprvé, kdy byla kombinace takto velkého čipu s vysokým rozlišením ve smartphonu použita. Vivo nad tento senzor vystavělo novou sestavu čoček 1G+6P s povrchovou úpravou ZEISS T*, která snižuje odlesky až o 20 procent, a v praxi to skutečně funguje.
Ekvivalentní ohnisková vzdálenost hlavního fotoaparátu je 35 mm, což je poměrně nezvyklé oproti klasickým 24 mm, které najdete u většiny fotomobilů včetně Oppa. Kvůli tomu všechny fotografie pořizujete na 1,5× přiblížení. Nicméně 35mm ohnisko je v praxi vůbec nejpoužívanější, a to nejen u streetové fotografie, proto tento krok výrobce chápu.
Občas mě to trochu limitovalo, protože se mi do záběru nevešlo všechno. Trochu pomůže širokoúhlý fotoaparát, který má sice ve výchozím stavu o dost širší záběr, ale stačí na tlačítko pro výběr ohniska kliknout ještě jednou a dostanete se alespoň na 1,2× přiblížení (z původních 0,6×). Kvalita ovšem není taková jako z hlavního snímače, s čímž je potřeba počítat. Na druhou stranu, Vivo X300 Ultra má vůbec nejkvalitnější širokoúhlý foťák s obřím senzorem. Chvíli mi trvalo, než jsem se mentálně přeučil na to ho opět používat (kvůli zvyku z jiných mobilů, kde vím, že „šíro“ je spíše do počtu a maximálně pro denní fotky). U Viva to ale neplatí.
Oppo vs. Vivo: odlišná ohniska & jak jsem fotil
Až na širokoúhlý snímač mají oba dva modely všechny další fotoaparáty se zcela odlišnými ohnisky. Tady doplním, že když jsem fotil skrze hlavní fotoaparáty, ponechal jsem ve většině případů Oppo na 23 mm a Vivo na 35 mm (nativní ohnisko pro hlavní snímač), nicméně čas od času, aby byl záběr maximálně identický, jsem u Oppa sáhl po 1,5× přiblížení (výřez z hlavního snímače, který odpovídá ekvivalentu 35 mm).
Kompletní přehled dostupných ohnisek (nativní + výřezy z fotočipu) najdete v tabulce níže:
|Oppo Find X9 Ultra
|Vivo X300 Ultra
|širokoúhlý fotoaparát
|14 mm (0,6×) nativně
|14 mm (0,6×) nativně, dále 28 mm (1,2×)
|hlavní fotoaparát
|23 mm (1×) nativně, dále 40 mm (2×)
|35 mm (1,5×) nativně, dále 50 mm (2,1×) a 70 mm (3×)
|teleobjektiv
|70 mm (3×) nativně, dále 139 mm (6×)
|89 mm (3,7×) nativně, 135 mm (5,9×), 200 mm (7,4×) a 230 mm (10×)
|druhý teleobjektiv
|230 mm (10×) nativně, dále 460 mm (20×)
|–
Stejně tak při používání teleobjektivů jsem v drtivé většině fotil na Oppu na 70 mm a na Vivu na 89 mm. Oppo má navíc ještě druhý teleobjektiv s desetinásobným optickým přiblížením. Vivo nic takového nemá, proto jsem v těchto srovnávačkách používal 10× přiblížení přes výřez na teleobjektivu.
Překvapilo mě, že v některých scénách byla kvalita fotky při desetinásobném přiblížení u Viva lepší, než u Oppa, a to zejména v nočních scénách. Dobře je to vidět například na noční fotce cedule hotelu s nápisem Raddison Collection nad tímto odstavcem textu, kde Vivo jednoduše prokázalo lepší postprocessing. V drtivé většině případů ale samozřejmě Oppo na tomto ohnisku Vivo poráželo.
Vivo je drahé, Oppo má nesmírně agresivní cenovku
Při pohledu na současnou cenovou nabídku obou modelů nelze přehlédnout poměrně fascinující cenový dualismus. Zatímco Vivo X300 Ultra útočí na peněženky nekompromisní částkou 46 990 Kč, což je zapříčiněno i tím, že se u nás 512GB verze vůbec neprodává a zákazník musí rovnou zvolit 1TB variantu, Oppo Find X9 Ultra přichází s nesmírně agresivní cenovkou 35 490 Kč za 512GB model (zmíněné ceny platí v době vydání článku – červenec 2026). Je velká škoda, že u nás Vivo nenabízí i 512GB verzi Ultry, která by mohla být cenově více konkurenceschopná.
Doplněno: Alza.cz nyní Vivo X300 Ultra nabízí v rámci akce B2B akční cena za podstatně zajímavějších 39 949 Kč.
Tento propastný rozdíl 11 500 Kč staví oba smartphony do zcela jiného světla, obzvláště když začneme pitvat jejich nekompromisní optickou výbavu. Oba rivalové sice sdílejí špičkový hlavní 200Mpx snímač Sony LYT-901 o velikosti 1/1,12″, ale zatímco Vivo vsadilo na velmi specifické, spíše reportážní ohnisko 35 mm (f/1.9) s gimbalovou stabilizací a optikou Zeiss, Oppo kontruje univerzálnějšími 23 mm s excelentní světelností f/1.5 a laděním od Hasselbladu.
Skutečný souboj o poměr ceny a fotografického výkonu se však láme v disciplíně přibližování. Oppo totiž za výrazně nižší sumu nabízí rovnou dva teleobjektivy: masivní s 3× optickým přiblížením (200 Mpx, špičkový snímač o velikosti 1/1,28″) zde doplňuje unikátní nativní 10× optický zoom (50 Mpx). Vivo sice disponuje o něco větším senzorem u svého jediného 3,7× periskopu (200Mpx Samsung HP0 o velikosti 1/1,4″) a jednoznačně dominuje ultraširokoúhlým záběrům díky obřímu snímači LYT-818, avšak hardwarová flexibilita a extrémní optický dosah Oppa jsou vzhledem k ceně bezkonkurenční.
K oběma fotomobilům je možné ve formě externího příslušenství dokoupit telekonvertor. V případě Oppo Find X9 Ultra jde o soupravu Hasselblad Earth Explorer Kit s již zmíněným telekonvertorem, pouzdrem a adaptérem na montáž jakéhokoliv 67mm filtru. Jeho standardní cena je poměrně sebevědomých 14 990 Kč, nicméně aktuálně jej lze pořídit za 9 990 Kč.
Ani v případě Viva nejde o nijak levnou záležitost a prozatím se neprodává samostatně, ale pouze v rámci sady Vivo X300 Ultra Photographer Kit, která včetně telefonu vyjde na 49 990 Kč (tuto cenu uvidíte, pokud máte na MP.cz účet a jste přihlášení, jinak je cena 51 290 Kč). Vzhledem k tomu, že standardní cena telefonu byla v době psaní článku 46 990 Kč, není příplatek 3 000 Kč za telekonvertor až tak vysoký, jako u Oppa.
Závěrečné hodnocení
Pro náročného mobilního fotografa v Česku je verdikt jednoznačný – Vivo zůstává úchvatným technologickým klenotem, ale kvůli absenci menší paměťové verze je zkrátka příliš drahé. Oppo Find X9 Ultra přináší komplexnější sestavu objektivů za částku, která jeho prémiového konkurenta z hlediska čisté ekonomické výhodnosti nemilosrdně deklasuje.
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Který tedy vybrat?
Jak Vivo X300 Ultra, tak Oppo Find X9 Ultra představují absolutní špičku mobilního trhu a s ani jedním neuděláte chybu. Volba mezi nimi není o tom, který telefon je lepší, ale o tom, jaký styl focení preferujete:
- Oppo Find X9 Ultra zvolte, pokud hledáte maximální univerzálnost, fotíte často architekturu či krajinu na velké přiblížení (10× zoom) a především dáváte přednost věrným barevným tónům Hasselbladu bez agresivního postprocessingu. Jinými slovy, snímky z Oppa mají zkrátka o něco blíže realitě. Největší slabinou je z mého pohledu kvalita videa, která rozhodně není tak dobrá jako u Viva.
- Vivo X300 Ultra je jasná volba, pokud milujete portréty, makrofotografii, chcete skutečně líbivé, kontrastní snímky s pověstným Zeiss charakterem a specifickým barevným nádechem. Zároveň chcete kvalitní video, které je v případě Viva vůbec nejlepší napříč všemi Androidy, a troufám si napsat, že u Ultry poráží dokonce i iPhone 17 Pro.
Výsledný verdikt je tak otázkou osobních preferencí a vizuálního vkusu každého fotografa. Když odhlédnu od tabulkových specifikací, ceny a podívám se na oba modely čistě podle toho, jak se mi líbí výsledné snímky, byl by mým osobním vítězem smartphone Vivo X300 Ultra.
Oppo Find X9 Ultra je sice technologický div s neuvěřitelným hardwarovým arzenálem, ale Vivo mě subjektivně kvalitou fotek více přesvědčilo. Jeho pojetí univerzálnosti dokonale sedí mému fotografickému stylu. Kombinace nativního 35mm hlavního snímače a nekompromisního 200MPx teleobjektivu, který funguje jako bezkonkurenční makro i portrétní nástroj, mi dává obrovskou tvůrčí svobodu. Dokážu s ním zachytit jak architekturu přes špičkový „širokáč“, tak potřebný detail na ulici, aniž bych musel dělat kompromisy v kvalitě.
A co se týče onoho pověstného barevného naladění a agresivnějšího postprocessingu? To je přesně ten důvod, proč mě Vivo baví. I když algoritmy občas tlačí na pilu o něco více než puristický Hasselblad u Oppa, výsledný charakter fotek se Zeiss podpisem je pro mě zkrátka neodolatelný. Snímky mají hloubku, skvělý kontrast a barvy. Vivo mi dává fotky, které mě baví si prohlížet a které pro mě mají emoci prakticky hned v momentě stisknutí spouště.
Pokud ale máte rádi více přirozené barvy, rozhodně se nebojte sáhnout po novince od Oppa, která rovněž fotí fantasticky a ještě ji seženete za atraktivnější cenu.