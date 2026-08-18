Potvrzeno: AirPods dostanou oči, nová sluchátka s AI a kamerami dorazí už za pár týdnů

- Obrovský únik v chystané aktualizaci macOS 26.7 poukazuje na připravovaná sluchátka AirPods s kamerami
- Dorazí nejspíš už v září, budou napojená na umělou inteligenci a nabízet funkci Visual Intelligence díky páru kamer
Apple už několik let pracuje na sluchátkách AirPods vybavených kamerami, dosud však nebylo jasné, kdy se tato technologie dostane k běžným zákazníkům. Poslední informace o těchto vylepšených sluchadlech s umělou inteligencí přinesl v květnu insider Gurman z agentury Bloomberg. Ovšem čerstvý únik z připravované aktualizace macOS Tahoe 26.7 naznačuje, že premiéra může být mnohem blíž, než se čekalo.
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AirPods jako oči pro Siri
Server MacRumors objevil v kandidátní verzi systému krátké demonstrační video, které přímo ukazuje využití kamer integrovaných do AirPods. Muž v ukázce podrží před sebou knihu, její název zachytí kamera ve sluchátkách a následně se zapojí funkce Visual Intelligence. „Vidíte něco, co se vám líbí? Stačí mě požádat, abych to uložila na později,“ zaznívá v doprovodném komentáři. Právě propojení kamer s umělou inteligencí má být hlavním důvodem, proč Apple tento netradiční hardware připravuje.
Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.
This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu
— Aaron (@aaronp613) August 18, 2026
Kamery by měly sbírat informace o tom, co se nachází v okolí uživatele, to následně analyzuje umělá inteligence. Siri by pak mohla odpovídat na otázky týkající se předmětů, míst nebo dalších věcí, které má uživatel právě před sebou, případně si vybrané informace uložit pro pozdější použití. Jinými slovy, jde o to samé, jako když aktivujete Visual Intelligence na iPhonu a namíříte fotoaparát na předmět, budovu a podobně.
V macOS Tahoe 26.7 se objevuje také přímá zmínka o nastavení Visual Intelligence pro AirPods. Systém dokonce počítá s tím, že kamery nemusí mít vždy ideální výhled. Pokud například sluchátka zakryjí vlasy, uživatel dostane upozornění, že pro co nejpřesnější rozpoznávání objektů by AirPods neměly být zakryté.
Nová sluchátka nesou interní označení B790. Stejný kód už dříve zmiňoval také Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého by se AirPods s kamerami mohly představit už za pár týdnů během zářijové konference. Pokud se tato informace potvrdí, Apple by mohl novinku ukázat po boku iPhonu 18 Pro, Pro Max a svého prvního skládacího iPhonu, který se podle dosavadních spekulací může jmenovat iPhone Ultra.