Sluchátka AirPods s umělou inteligencí jsou prý hotová. Čeká se na vylepšenou Siri

- První velká novinka Applu pod taktovkou Johna Ternuse bude nejspíš skládací iPhone
- Ještě letos by ale mohla dorazit nová sluchátka AirPods s podporou umělé inteligence
Nastupující šéf Applu John Ternus je orientován především na hardware, přece jen od roku 2021 vede ve firmě celý segment vývoje hardwaru, dohlíží vlastně i na design. V plánu je několik nových produktů, jak jsme informovali nedávno. Některé by měly dorazit už relativně brzy, například očekávaná nová bezdrátová sluchátka s podporou umělé inteligence, kterým se v kuloárech přezdívá „AirPods Ultra“.
AirPods s umělou inteligencí
Nová generace vlajkových sluchátek AirPods by měla být již ve finální fázi vývoje, to naznačuje možné představení ještě do konce letošního roku, případně zkraje roku 2027. Ve svém nejnovějším reportu pro agenturu Bloomberg to potvrdil i insider Mark Gurman.
„Podle osob obeznámených s touto záležitostí vstoupil projekt do fáze, v níž prototypy mají již téměř finální podobu a funkčnost. Sluchátka, která pomocí kamer snímají prostor kolem uživatele a poskytují mu informace, se nacházejí v pokročilé fázi testování, uvedly tyto osoby, které si přály zůstat v anonymitě, protože se jedná o utajený projekt,“ napsal Gurman.
NEW: Apple’s AirPods with cameras reach an advanced testing stage where the design and features have been nearly finalized ahead of production. They’re on track to be Apple’s first AI wearable. https://t.co/cJMYasDTUU
— Mark Gurman (@markgurman) May 7, 2026
Nová sluchátka, říkejme jim právě například „AirPods Ultra“, mají obdržet sofistikovanější mikrofony a hlavně dvojici malých kamerek, díky čemuž budou moci rozpoznávat okolí. Uživatel pak vyvolá hlasovou asistentku přímo se sluchátky v uších a zeptá se na kontext okolí – například při pohledu na ingredience umělá inteligence doporučí, co z nich uvařit.
Apple však v samotném představení brzdí limitace vlastní umělé inteligence Apple Intelligence. Ta ani skoro 2 roky po představení není v ideální kondici, zvrat by mohl nastat v létě na konferenci WWDC, kdy má Apple představit vylepšenou Siri a další novinky spojené s umělou inteligencí, které slibuje již od roku 2024. Bezdrátová sluchátka AirPods s podporou AI by tak mohla dorazit ještě letos v rámci tradičních podzimních novinek, případně zkraje příštího roku.