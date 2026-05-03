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Analytik potvrzuje existenci sluchátek AirPods Ultra. Jejich odhalení se blíží

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 5. 8:00
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Transparentní pouzdro sluchátek AirPods (ilustrační obrázek)
  • Apple připravuje další sluchátka AirPods v podobě zcela nového modelu
  • Pracuje na vrcholném provedení Ultra s jedním unikátním prvkem
  • Tato bezdrátová sluchátka by měla být vybavena vestavěnou kamerou

Bezdrátová sluchátka AirPods patří k tradičním stálicím nabídky Applu a vlastně i celého tohoto segmentu. Když se řekne bezdrátová sluchátka, většina uživatelů si vybaví právě AirPody. Klasický model doplnila v roce 2019 specifikace Pro s technologií ANC a vypadá to, že by se již brzy mohla nabídka těchto sluchátek rozrůst o dalšího člena. Apple dle nejnovějších informací připravuje vrcholné provedení s označením Ultra.

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AirPods Ultra v přípravě

O tomto potenciálním rozšíření nabídky sluchátek AirPods se s přestávkami mluví již nějakou dobu a nyní spekulace opět nabírají na síle. S novými zprávami přišel známý analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg, a jak to tak vypadá, AirPods Ultra s integrovanými kamerami jsou víceméně hotovou věcí a jejich příchod je na spadnutí.

Apple AirPods Pro 3
Apple AirPods Pro 3

Zamíří na vrchol řady AirPods, takže budou dražší než model Pro, ale na cenovku uzavřeného modelu AirPods Max pravděpodobně nedosáhnou. Původně se spekulovalo o tom, že AirPods s integrovanými kamerami dorazí jako varianta modelu AirPods Pro 3, ale nakonec to tedy bude zcela samostatný vrcholný model Ultra.

Na co kamery ve sluchátkách?

Kamery v AirPods Ultra nebudou určeny k pořizování fotografií ani videí, ale poslouží k vylepšení prvku zvaného Apple Visual Intelligence. Mělo by se jednat o infračervené kamery, které budou asistentce Siri předávat nasbíraná data týkající se okolí uživatele, a ta je poté využije ke zlepšení svých schopností.

Původně se spekulovalo o tom, že tento kamerový systém umožní také ovládání pomocí vzdušných gest, ale dle nejnovějších poznatků tomu tak nakonec pravděpodobně nebude. Uvidíme, jakou tato sluchátka nabídnou celkovou výbavu a zda se bude jednat „jen“ o AirPods Pro 3 s kamerami, nebo zcela novou specifikaci s více unikátními prvky.



Zleva: iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro Max



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Datum představení

Prozatím není jisté, kdy AirPods Ultra dorazí, ale ve hře je určitě letošní září, kdy by měl Apple představit skládací iPhone Ultra, a tato sluchátka by jej velmi dobře doplnila. Tak jako tak je jisté, že se rodinka Ultra produktů s nakousnutým jablíčkem ve znaku bude dále rozrůstat – kromě iPhonu a AirPods je ve hře ještě MacBook Ultra.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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